Drone kamikaze lângă România. Avioane F-16 ridicate și activitate suspendată în Vama Giurgiulești

Localnicii din nordul județului Tulcea au primit, pentru a doua zi consecutiv, un mesaj RO-Alert prin care erau avertizați asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian. Alerta a fost declanșată în contextul unui nou atac executat de forțele ruse cu drone de tip kamikaze asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, situate în imediata apropiere a frontierei fluviale cu România.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) imediat ce radarele au detectat grupurile de drone care se îndreptau spre porturile ucrainene de la Dunăre.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de urgență din Baza 86 Aeriană pentru a monitoriza situația din apropierea spațiului aerian național.

Reprezentanții ISU Delta au anunțat că până la ora 20:00 nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112, ceea ce sugerează că incidentul nu a generat evenimente cu victime sau pagube.

Autoritățile au transmis și recomandări pentru călătorii din zona de frontieră: Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești-Reni (la granița dintre România, Republica Moldova și Ucraina, în apropierea orașului Galați) și-a sistat temporar activitatea, ca urmare a declanșării alarmei pe partea ucraineană. Participanților la traficul transfrontalier li se recomandă să amâne deplasările în această zonă până la revenirea situației la normal. Reprezentanții instituțiilor promit că vor furniza informații suplimentare imediat ce situația se va modifica.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” Tulcea a precizat că alerta de duminică a fost declanșată după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a detectat un grup de ținte în apropierea spațiului aerian românesc, ceea ce a ridicat semne de întrebare privind siguranța zborurilor și a locuitorilor din regiune. În urma acestui semnal, autoritățile au emis avertizarea RO-Alert, recomandând populației să fie precaută și să evite zonele deschise.

Contextul general arată că zona de frontieră româno-ucraineană a fost mai tensionată în ultimele luni. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Apărării Naționale, de la începutul acestui an, au avut loc peste 15 incidente în apropierea graniței, dintre care în cel puțin zece a fost necesară ridicarea aeronavelor Serviciului Poliție Aeriană pentru monitorizare și gestionare. Aceste situații au determinat autoritățile să mențină o supraveghere constantă a spațiului aerian și să emită avertizări preventive pentru populație.

Reprezentanții ISU Delta au subliniat că mesajele RO-Alert sunt instrumente esențiale pentru siguranța publică și recomandă cetățenilor să le trateze cu seriozitate, respectând indicațiile transmise.