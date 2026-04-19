Românii ar putea avea încă un liber legal pe an. Ce importanță majoră în istoria României are ziua pentru care s-a depus proiect de lege

Ziua de 10 mai ar putea deveni zi liberă legală în România, dacă un proiect de lege inițiat de parlamentari PNL va fi adoptat. Măsura ar urma să intre în vigoare începând cu anul 2027 și ar aduce numărul total al zilelor libere legale la 18.

Inițiativa legislativă prevede modificarea Legii nr. 189/2021, astfel încât data de 10 mai, cunoscută drept Ziua Independenței Naționale, să fie declarată oficial zi nelucrătoare, conform platformei Legislația Muncii.

Data de 10 mai are o importanță majoră în istoria României, fiind asociată cu trei momente esențiale:

- 10 mai 1866 – sosirea în țară a principelui Carol I

- 10 mai 1877 – proclamarea independenței de stat față de Imperiul Otoman

- 10 mai 1881 – proclamarea Regatului României și încoronarea lui Carol I

De altfel, 10 mai a fost Ziua Națională a României în perioada 1866–1947. După instaurarea regimului comunist, sărbătoarea a fost eliminată și înlocuită cu data de 23 august.

Abia în 2021, prin adoptarea Legii nr. 189/2021, ziua de 10 mai a fost reintrodusă în calendar ca Ziua Independenței Naționale, însă fără statut de zi liberă.

Mai multe zile libere pentru angajați

Dacă proiectul va trece de Parlament, românii vor beneficia de o zi liberă în plus în fiecare an. În prezent, legislația prevede 17 zile nelucrătoare.

Pentru anul 2026, lista zilelor libere legale include:

1 și 2 ianuarie – Anul Nou

6 ianuarie – Boboteaza

7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

10 aprilie – Vinerea Mare

12 și 13 aprilie – Paștele

1 mai – Ziua Muncii

31 mai și 1 iunie – Rusaliile

1 iunie – Ziua Copilului

15 august – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie – Sfântul Andrei

1 decembrie – Ziua Națională a României

25 și 26 decembrie – Crăciunul

Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Parlament.