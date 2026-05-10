search
Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Doi deputați PNL au depus un proiect legislativ ca 10 Mai, Ziua Independenței, să devină zi liberă legală

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Deputatul PNL Alexandru Muraru a anunțat că a depus, împreună cu deputatul Gigel Știrbu, o inițiativă legislativă prin care data de 10 Mai – Ziua Independenței Naționale a României – să fie declarată zi de sărbătoare legală nelucrătoare.

Deputatul PNL Alexandru Muraru.
Deputatul PNL Alexandru Muraru.

Potrivit liberalului, proiectul vizează modificarea Legii nr. 189/2021 și a Codului Muncii, pentru ca românii să poată marca una dintre cele mai importante zile din istoria statului român modern.

„10 Mai nu este doar o dată în calendar, ci actul de naştere al României suverane, moderne şi europene. Aproape toate naţiunile din Uniunea Europeană şi din lumea liberă îşi cinstesc Ziua Independenţei printr-o sărbătoare legală, în care cetăţenii nu lucrează, având astfel timpul necesar pentru a reflecta la istoria naţională, pentru a participa la manifestări publice şi pentru a fi alături de familie. Este inacceptabil ca România să îşi trateze independenţa ca pe o zi oarecare de lucru”, a afirmat Alexandru Muraru.

Deputatul PNL consideră că adoptarea unei asemenea legi reprezintă „o datorie de onoare şi o reparaţie morală faţă de identitatea noastră naţională”.

„Din cele 17 zile libere, cele mai multe dintre acestea nu pot atinge vreodată importanţa, dimensiunea şi amploarea zilei de 10 mai. Această zi trebuie să fie zi liberă, pentru ca toţi românii să se bucure de ea şi să simtă valoarea istorică, memorială, de stat a zilei, nu doar demnitarii care participă la acţiuni publice”, a declarat Alexandru Muraru.

Inițiatorii proiectului au susținut și caracterul simbolic al demersului, amintind că regimul comunist a eliminat această sărbătoare și a înlocuit-o cu data de 23 August.

„Regimul comunist ilegitim şi criminal a interzis această sărbătoare, înlocuind-o cu 23 August, într-o încercare brutală de a şterge memoria Monarhiei Constituţionale şi a făuritorilor României moderne. A reda românilor ziua de 10 Mai ca zi liberă înseamnă a şterge definitiv o urmă a cenzurii comuniste”, a adăugat deputatul liberal.

Proiectul de lege urmează să intre în circuitul parlamentar, prima Cameră sesizată fiind Senatul României.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că la 10 mai 1877 a fost promulgată legea care marca oficial independența României față de Imperiul Otoman.

„Proclamarea independenţei de stat a fost momentul de vârf al eforturilor politice şi diplomatice depuse pentru eliberarea României de sub suzeranitatea otomană. Independenţa României a fost obţinută nu doar prin mijloace politice, ci şi prin luptă armată”, au transmis oficialii MApN.

Instituția a amintit și sacrificiile făcute de Armata României în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și importanța zilei de 9 mai 1950, când a fost prezentată „Declarația Schuman”, considerată piatra de temelie a Uniunii Europene.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
digi24.ro
image
O femeie a primit 9.000 de euro pentru a se întoarce din Luxemburg înapoi în Portugalia: „A fost cea mai bună decizie”
stirileprotv.ro
image
Bolojan, SOMAT să dea câte 15.000 lei! Mesajul sindicatului din Guvern, după majorările de la ROMGAZ
gandul.ro
image
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
mediafax.ro
image
Rapid i-a oprit renta viageră lui Rică Răducanu! “Aveam 1.500 lei, mi i-au tăiat și p-ăia! Asta e singura mea dorință pe care o mai am…”
fanatik.ro
image
Explozie de flori și fructe exotice la Agronomie. Cât au plătit oamenii pentru „Mâna lui Buddha” „Banana Nordului” și smochinul mov
libertatea.ro
image
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Interzis pe viață! A venit "notă de plată", după scenele din Europa care au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Dana Rogoz, mesaj emoționant la 12 ani de la moartea tatălui său: „Am fost mai uniți ca niciodată”
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
"Până la spital le-a trecut". Reacţia patronului după ce zeci de oameni s-au intoxicat la restaurantul lui
observatornews.ro
image
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
cancan.ro
image
Unul dintre cei mai puternici oameni din România anunță indexarea pensiilor. Câți bani iau în plus pensionarii
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Greșeala pe care o faci la controlul rutier și te costă bani. Cum o eviți, aşa ajungi de la amendă la avertisment
playtech.ro
image
Mașina care a impresionat-o pe Nadia Comăneci. A fost un simbol al culturii pop din anii 50
fanatik.ro
image
”Regatul femeilor”. Unde se află și cum trăiește una dintre cele mai neobișnuite comunități din lume
ziare.com
image
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
digisport.ro
image
Horoscop luni, 11 mai. Astrologul Click! avertizează: un nativ trebuie să înceteze să mai împărtășească planurile cu toată lumea!
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit. Avem primele imagini de la nunta anului FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Mircea Solcanu, de la faimă la sărăcie. Fostul prezentator Acasă TV, la un pas de moarte, trăiește din pensie de handicap
actualitate.net
image
Fetițele Andreei Bălan, ca două păpuși în ziua nunții artistei! Cum le-a îmbrăcat cântăreața
click.ro
image
Monica Davidescu, Aurelian Temișan și fiica lor, eleganți și asortați la nunta Andreei Bălan: „Casă de piatră și sufletul plin de iubire”
click.ro
image
Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Anunțul făcut de conducerea Teatrului Național din Cluj-Napoca
click.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
5355 jpg
Manuscris uitat într-o bibliotecă din Roma: o fereastră spre începuturile limbii engleze
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Bălan și Victor Cornea, soț și soție și în fața lui Dumnezeu! Mesajul emoționant al artistei: „Te-am vizualizat, te-am visat”
image
Fetițele Andreei Bălan, ca două păpuși în ziua nunții artistei! Cum le-a îmbrăcat cântăreața

OK! Magazine

image
Divele din Charlie's Angels, îngeri decăzuți în goana după tinerețe: botox, lifting, și alte greșeli...

Click! Pentru femei

image
Ce spune casa ta despre tine? Testul care îți dezvăluie personalitatea

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani