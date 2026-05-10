Doi deputați PNL au depus un proiect legislativ ca 10 Mai, Ziua Independenței, să devină zi liberă legală

Deputatul PNL Alexandru Muraru a anunțat că a depus, împreună cu deputatul Gigel Știrbu, o inițiativă legislativă prin care data de 10 Mai – Ziua Independenței Naționale a României – să fie declarată zi de sărbătoare legală nelucrătoare.

Potrivit liberalului, proiectul vizează modificarea Legii nr. 189/2021 și a Codului Muncii, pentru ca românii să poată marca una dintre cele mai importante zile din istoria statului român modern.

„10 Mai nu este doar o dată în calendar, ci actul de naştere al României suverane, moderne şi europene. Aproape toate naţiunile din Uniunea Europeană şi din lumea liberă îşi cinstesc Ziua Independenţei printr-o sărbătoare legală, în care cetăţenii nu lucrează, având astfel timpul necesar pentru a reflecta la istoria naţională, pentru a participa la manifestări publice şi pentru a fi alături de familie. Este inacceptabil ca România să îşi trateze independenţa ca pe o zi oarecare de lucru”, a afirmat Alexandru Muraru.

Deputatul PNL consideră că adoptarea unei asemenea legi reprezintă „o datorie de onoare şi o reparaţie morală faţă de identitatea noastră naţională”.

„Din cele 17 zile libere, cele mai multe dintre acestea nu pot atinge vreodată importanţa, dimensiunea şi amploarea zilei de 10 mai. Această zi trebuie să fie zi liberă, pentru ca toţi românii să se bucure de ea şi să simtă valoarea istorică, memorială, de stat a zilei, nu doar demnitarii care participă la acţiuni publice”, a declarat Alexandru Muraru.

Inițiatorii proiectului au susținut și caracterul simbolic al demersului, amintind că regimul comunist a eliminat această sărbătoare și a înlocuit-o cu data de 23 August.

„Regimul comunist ilegitim şi criminal a interzis această sărbătoare, înlocuind-o cu 23 August, într-o încercare brutală de a şterge memoria Monarhiei Constituţionale şi a făuritorilor României moderne. A reda românilor ziua de 10 Mai ca zi liberă înseamnă a şterge definitiv o urmă a cenzurii comuniste”, a adăugat deputatul liberal.

Proiectul de lege urmează să intre în circuitul parlamentar, prima Cameră sesizată fiind Senatul României.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că la 10 mai 1877 a fost promulgată legea care marca oficial independența României față de Imperiul Otoman.

„Proclamarea independenţei de stat a fost momentul de vârf al eforturilor politice şi diplomatice depuse pentru eliberarea României de sub suzeranitatea otomană. Independenţa României a fost obţinută nu doar prin mijloace politice, ci şi prin luptă armată”, au transmis oficialii MApN.

Instituția a amintit și sacrificiile făcute de Armata României în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și importanța zilei de 9 mai 1950, când a fost prezentată „Declarația Schuman”, considerată piatra de temelie a Uniunii Europene.