Afaceristul vasluian Fănel Bogos a fost arestat preventiv. Alţi trei inculpaţi din dosarul de corupție în care este anchetat sunt sub control judiciar

Fănel Bogos, omul de afaceri care ar fi pus la cale o rețea de influență pentru demiterea directorului DSVSA Vaslui, a fost arestat joi seară. Alţi trei inculpaţi din dosarul de corupție în care este anchetat - Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea şi Laura Mirela Iusein - au fost puşi sub control judiciar.

Bogos a fost arestat pentru 30 de zile, la finele unei ședințe a Tribunalului Vaslui care a durat peste cinci ore, potrivit Antena 3 CNN.

Patronul Vanbet SRL este anchetat într-un dosar DNA care vizează o reţea de trafic de influenţă formată din politicieni, rezervişti şi foşti generali din servicii. Afaceristul fusese reţinut, inițial, pentru 24 de ore, pentru cumpărare de influenţă şi şantaj.

Fănel Bogos, Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea și Laura Mirela Iusein, sunt acuzați de fapte de corupție.

„Judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a domnului Bogos. Ceilalți inculpați au fost plasați sub control judiciar și vor fi liberi să plece în seara asta. E o decizie incorectă din punctul meu de vedere, e opinia magistratului-judecător. O luăm ca atare. Singura cale pe care o avem este să facem contestație, lucru pe care l-am și făcut”, a spus avocatul lui Bogos, Daniel Atasiei, potrivit sursei citate.

„Judecătorul de drepturi înțeleg că nu a validat cel puțin o parte din acuzații”

Potrivit apărătorului omului de afaceri „judecătorul de drepturi înțeleg că nu a validat cel puțin o parte din acuzații — cea cu privire la șantaj”.

„Asta am dedus eu din pronunțarea orală: că a apreciat că nu sunt elemente care să justifice reținerea infracțiunii de șantaj. Da pentru celelalte două acuzații, cea legată de cumpărare de influență și folosirea influenței, mă rog, de către factorul politic, arestarea, din ceea ce s-a spus astăzi, a fost o audiere solicitată legal, care s-a desfășurat legal, și asta a fost tot", a adăugat Daniel Atasiei.

Potrivit autorităților, Bogos Fănel administrează în fapt, prin intermediul unei societăți comerciale, mai multe ferme avicole pe raza județului Vaslui, unde s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, ceea ce ar fi favorizat manifestarea unor agenți patogeni și boli în rândul efectivelor de păsări.

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) a identificat mai multe nereguli la ferma sa de păsări, inclusiv un focar de Salmonella în 2024.

Nemulțumit de deciziile instituției, care a refuzat aprobarea unui dosar de despăgubire de 13 milioane de lei și a cerut supravegherea strictă a fermei, Bogos ar fi pus la cale o rețea de influență complexă pentru demiterea directorului DSVSA.

Surse judiciare susțin că afaceristul a cheltuit 1,5 milioane de euro pentru a contacta politicieni, foști membri SIE și SRI, dar și foști magistrați, toți promițându-i sprijin pentru înlăturarea directorului instituției.