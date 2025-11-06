search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Afaceristul vasluian Fănel Bogos a fost arestat preventiv. Alţi trei inculpaţi din dosarul de corupție în care este anchetat sunt sub control judiciar

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fănel Bogos, omul de afaceri care ar fi pus la cale o rețea de influență pentru demiterea directorului DSVSA Vaslui, a fost arestat joi seară. Alţi trei inculpaţi din dosarul de corupție în care este anchetat - Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea şi Laura Mirela Iusein - au fost puşi sub control judiciar.

Fănel Bogos a fost arestat. FOTO Facebook Fănel Bogos
Fănel Bogos a fost arestat. FOTO Facebook Fănel Bogos

Bogos a fost arestat pentru 30 de zile, la finele unei ședințe a Tribunalului Vaslui care a durat peste cinci ore, potrivit Antena 3 CNN.

Patronul Vanbet SRL este anchetat într-un dosar DNA care vizează o reţea de trafic de influenţă formată din politicieni, rezervişti şi foşti generali din servicii. Afaceristul fusese reţinut, inițial, pentru 24 de ore, pentru cumpărare de influenţă şi şantaj.

Fănel Bogos, Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea și Laura Mirela Iusein, sunt acuzați de fapte de corupție.

„Judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a domnului Bogos. Ceilalți inculpați au fost plasați sub control judiciar și vor fi liberi să plece în seara asta. E o decizie incorectă din punctul meu de vedere, e opinia magistratului-judecător. O luăm ca atare. Singura cale pe care o avem este să facem contestație, lucru pe care l-am și făcut”, a spus avocatul lui Bogos, Daniel Atasiei, potrivit sursei citate.

„Judecătorul de drepturi înțeleg că nu a validat cel puțin o parte din acuzații”

Potrivit apărătorului omului de afaceri „judecătorul de drepturi înțeleg că nu a validat cel puțin o parte din acuzații — cea cu privire la șantaj”.

„Asta am dedus eu din pronunțarea orală: că a apreciat că nu sunt elemente care să justifice reținerea infracțiunii de șantaj. Da  pentru celelalte două acuzații, cea legată de cumpărare de influență și folosirea influenței, mă rog, de către factorul politic, arestarea, din ceea ce s-a spus astăzi, a fost o audiere solicitată legal, care s-a desfășurat legal, și asta a fost tot", a adăugat Daniel Atasiei.

Potrivit autorităților, Bogos Fănel administrează în fapt, prin intermediul unei societăți comerciale, mai multe ferme avicole pe raza județului Vaslui, unde s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, ceea ce ar fi favorizat manifestarea unor agenți patogeni și boli în rândul efectivelor de păsări.

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) a identificat mai multe nereguli la ferma sa de păsări, inclusiv un focar de Salmonella în 2024.

Nemulțumit de deciziile instituției, care a refuzat aprobarea unui dosar de despăgubire de 13 milioane de lei și a cerut supravegherea strictă a fermei, Bogos ar fi pus la cale o rețea de influență complexă pentru demiterea directorului DSVSA.

Surse judiciare susțin că afaceristul a cheltuit 1,5 milioane de euro pentru a contacta politicieni, foști membri SIE și SRI, dar și foști magistrați, toți promițându-i sprijin pentru înlăturarea directorului instituției.

Evenimente

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
digi24.ro
image
VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului
stirileprotv.ro
image
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
gandul.ro
image
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
mediafax.ro
image
E cel mai nou cuplu! Surpriză totală în lumea sportului
fanatik.ro
image
Anamaria Gavrilă, șefa POT, și-a bătut joc de Marian Ceaușescu pe stradă: „De ce vorbești sacadat?”
libertatea.ro
image
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
observatornews.ro
image
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Grupa a II-a de muncă. Puncte şi spor de vechime, în 2025
playtech.ro
image
Adevărul despre averea lui Dani Mocanu. Dezvăluirile avocatului care l-a refuzat pe manelist: „Asta afișează pe rețele sociale”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: Acesta este intubat și se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
romaniatv.net
image
O bancă poate lua bani din cont fără notificare. Condiții pentru această decizie
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Ies la iveală detalii șocante despre viața Ștefaniei Szabo. Fostul soț al medicului ar fi avut o viață dublă
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Kylie Minogue foto Profimedia jpg
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!
clickpentrufemei.ro
Tezaurul ar putea fi cea mai mare din istoria Țării Galilor (© Facebook / Minelab Metal Detectors)
Tezaur format din 15.000 de monede romane, descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?

OK! Magazine

image
Cum a reușit Prințul William să slăbească sănătos la 43 de ani. Dieta lui fără zahăr și cu un mic dejun care face diferența

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate