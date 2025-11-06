Patru inculpați din dosarul DNA în care sunt anchetați politicieni, foști generali și rezerviști din servicii secrete au fost reținuți

Procurorii DNA Iași au reținut joi, 6 noiembrie, patru inculpați în dosarul privind trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Miercuri, au fost efectuate percheziții în județele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Prahova, Hunedoara, Timiș, dar şi în Capitală, într-un dosar instrumentat de Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi. Printre cei vizați de ancheta DNA ar fi, potrivit unor suirse, și Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui (cel care a impus noi taxe membrilor partidului care sunt votați sau se află în funcții publice).

„În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 738/VIII/3 din 05 noiembrie 2025 procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 05, respectiv 06 noiembrie 2025, față de inculpații:

B.F., asociat și administrator în fapt al unei societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul avicol, pentru comiterea infracțiunilor de instigare la șantaj în formă continuată (3 acte materiale), cumpărare de influență în formă continuată (3 acte materiale);

A.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență, dare de mită și șantaj;

I.L.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj și

C.R.M., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență.

Cele patru persoane menționate anterior vor fi prezentate la data de 06 noiembrie Tribunalului Vaslui, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”, a transmis DNA Iași.

De asemenea, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 05 noiembrie, față de inculpații P.U.S. și M.V.O., persoane fizice fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj, respectiv complicitate la trafic de influență.

Potrivit autorităților, Bogoș Fănel administrează în fapt, prin intermediul unei societăți comerciale, mai multe ferme avicole pe raza județului Vaslui, unde s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, ceea ce ar fi favorizat manifestarea unor agenți patogeni și boli în rândul efectivelor de păsări.

Acesta este cercetat pentru fapte de corupție, după ce ar fi încercat să obțină ilegal despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei, invocând un focar de salmoneloză confirmat la ferma sa în septembrie 2024.

Bogoș ar fi apelat la persoane influente pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al DSVSA Vaslui

Potrivit procurorilor, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui a refuzat plata despăgubirilor, după ce a constatat nereguli la fermă și a dispus monitorizarea neutralizării celor circa 230.000 de păsări afectate.

Nemulțumit, acesta ar fi apelat la persoane influente pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al DSVSA Vaslui și a-și promova interesele la nivelul ANSVSA. În perioada martie – august 2025, el ar fi oferit 200.000 de lei unui intermediar care i-ar fi promis că va interveni pe lângă conducerea instituției pentru a obține aprobarea despăgubirilor.

Procurorii DNA susțin că Bogoș ar fi încercat, prin intermediul mai multor persoane influente, să obțină sprijinul conducerii ANSVSA pentru a anula măsurile dispuse de DSVSA Vaslui, a-l demite pe directorul instituției și a numi o persoană favorabilă, care să aprobe despăgubiri de circa 3 milioane de euro.

„În concret, conducerea A.N.S.V.S.A. ar fi trebuit ca, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, să efectueze următoarele demersuri:

- să anuleze măsurile legale dispuse de către funcționarii D.S.V.S.A. Vaslui, privind neregulile constatate în cadrul fermelor controlate de către societatea administrată în fapt de inculpatul B.F.,

- să îl demită pe directorul executiv al D.S.V.S.A. Vaslui și

- să numească o persoană în conducerea D.S.V.S.A. Vaslui care să aprobe dosarele de despăgubire în valoare totală de aproximativ 3.000.000 de euro depuse de societatea respectivă”, adaugă DNA Iași.

Pentru a-și atinge scopul, fermierul ar fi oferit sute de mii de euro mită, disimulați prin contracte false de consultanță sau angajări fictive. Astfel, el ar fi plătit 200.000 de lei unui intermediar care i-ar fi promis intervenții la conducerea ANSVSA și ar fi primit lunar 15.000 de lei ca „salariu” fictiv.

În vara anului 2025, fermierul ar fi promis 300.000 de euro altor două persoane pentru a interveni în favoarea sa, remițând deja 200.000 de euro printr-un contract de management. Ulterior, ar fi promis sume suplimentare, inclusiv 250.000 de euro unui alt intermediar, care pretindea influență la nivel guvernamental, pentru a obține aprobarea despăgubirilor.

Anchetatorii spun că asupra directorului DSVSA Vaslui ar fi fost exercitate presiuni și amenințări pentru a-l determina să anuleze sancțiunile și să aprobe dosarul de despăgubire.

Două dintre persoanele implicate se află sub control judiciar, având interdicția de a părăsi țara și de a comunica între ele sau cu ceilalți inculpați.