Corupție la vârf: politicieni, bani grei și funcții puse în slujba unui afacerist. Radiografia cazului Fănel Bogoș, care a ajuns până la Cotroceni

DNA cercetează zece inculpați într-un dosar de corupție în care faptele descrise devoalează activitatea unor vaste rețele de influență activate în schimbul unor sume importante de bani. Totul pentru a schimba din funcție directorul unei instituții cu activitate de control.

Faptele descrise în dosarul cu oameni politici, foste cadre militare din SIE și SRI, jurnaliști, foști magistrați și persoane cu mare influență în politică și administrație par desprinse dintr-un scenariu de film din care nu lipsesc amenințările, șantajul, sumele aiuritoare de bani.

Afaceristul Fănel Bogos, care deține prin firma VANBET SRL multiple ferme de păsări în mai multe județe, printre acestea și o fermă în Vaslui, deranjat de controalele DSVSA, decide că singura soluție pentru a-și desfășura activitatea în liniște este schimbarea directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui, Mihai Ponea. La ferma de găini din Muntenii de Jos, județul Vaslui, unde s-au produs încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, a fost confirmat în septembrie 2024 un focar de salmoneloză, autoritatea sanitar-veterinară luând decizia de neutralizare a întregului efectiv de păsări (aproximativ 230.000). Proprietarul a solicitat despăgubiri, estimând pierderi de aproximativ 13 milioane lei, pe care directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, a refuzat să le acorde, ca urmare a neregulilor identificate în fermă. De aici s-a pornit un adevărat taifun, Fănel Bogos încercând pe mai multe canale să influențeze schimbarea din funcție a șeful DSVSA Vaslui.

Șeful PNL Vaslui, primul dispus să-l ajute pe afacerist

Totul a început în februarie 2025, cu discuții purtate de afaceristul Fănel Bogos la nivel local cu președintele CJ Vaslui, cu prefectul județului Vaslui și cu directorul general al TELECOMUNICAȚII CFR SA București și președinte al filialei PNL Vaslui - Mihai Barbu. Dintre toți, dispus să-l ajute a fost Mihai Barbu, care a programat o întâlnire cu șeful ANSVSA, Alexandru Bociu. Mihai Barbu a încercat să influențeze lucrurile în sensul dorit de Bogos pe căi politice, însă pentru că lucrurile nu se mișcau, proprietarul de ferme a apelat și la alte „canale”.

Agenții la care a apelat afaceristul sunt oameni politici, foste cadre militare din cadrul S.I.E și S.R.I, jurnaliști, foști magistrați și persoane cu o mare influență în mediul politic și administrativ despre care procurorii spun că formau un „sistem ocult de influență și protecție, configurat în jurul societății administrate de Bogos Fănel, având ca finalitate legitimarea și perpetuarea unor activități cu caracter ilegal, activități care sunt de natură a pune în pericol sănătatea publică”.

„Relațiile dintre reprezentanții mediului politic și cei ai societății administrate de Bogos Fănel indică o formă sofisticată de simbioză de interese, în care influența politică este utilizată pentru crearea unui cadru aparent legal activităților economice neconforme. Prin contracte, parteneriate comerciale, sponsorizări sau alte instrumente financiare, se asigură o legitimare artificială a activităților ilegale, oferindu-li-se o aparență de normalitate și stabilitate economică”, au stabilit anchetatorii.

Efectele activității acestei structuri „sunt multiple și de profunzime”: distorsionează funcționarea normală a instituțiilor publice, subminează încrederea în legalitate și transparență, afectează competitivitatea mediului de afaceri și contribuie la consolidarea unei culturi a impunității și a obedienței politice.

Zece suspecți în dosar

Sistemul ocult relațional asociat activităților desfășurate de societatea administrată de Fănel Bogos reprezintă o formă de corupție sistemică mascată prin intermediul influenței politice și al legitimității aparente, arată procurorii. Ansamblul analizat nu se limitează la o relație de complicitate punctuală, ci configurează un model funcțional de deturnare a autorității publice în scopuri private, ceea ce reclamă intervenția coordonată a instituțiilor de control și a structurilor de integritate pentru restabilirea legalității și a încrederii publice, mai menționează aceștia în documentul prin care au dispus continuarea urmăririi penale față de zece suspecți, respectiv:

1. Hanț Constantin Dănuț, cu domiciliul stabilit în Austria, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: trafic de influență - în perioada martie-august 2025 i-a pretins lui Bogos suma de aproximativ 200.000 lei, pe care a primit-o disimulată prin încheierea unui contract de consultanță, promițându-i că va apela la sistemul lui relațional de influență, incluzând magistrați din cadrul DIICOT și DNA, în vederea constituirii în mod artificial a unor dosare penale împotriva directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea; șantaj - în perioada martie-august 2025, Hanț Constantin Dănuț împreună cu Pîrvu-Ularu Silviu și Antohe Cătălin, la inițiativa afaceristului Bogos Fănel și contra unor sume de bani, au încercat să-l constrângă pe Mihai Ponea să aprobe dosarele de despăgubire;

2. Pîrvu Ularu Silviu, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: trafic de influență - în perioada martie-august 2025 i-a pretins lui Bogos Fănel suma de aproximativ 200.000 lei, pe care a primit-o disimulată prin încheierea unui contract de consultanță, dar și suma de 15.000 lei lunar, fiind angajat în mod fictiv ca director al societății omului de afaceri, promițându-i că va apela la sistemul lui relațional de influență, incluzând magistrați din cadrul DIICOT și DNA, pe lângă care a afirmat că are influență, în vederea constituirii în mod artificial a unor dosare penale împotriva numitului Ponea Mihai cu scopul destituirii acestuia din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui; șantaj - în perioada martie-august 2025, împreună cu Hanț Constantin Dănuț și Antohe Cătălin au efectuat acte de constrângere a numitului Ponea Mihai, director executiv al DSVSA Vaslui, pentru ca acesta, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, să aprobe dosarele de despăgubire întocmite de Bogos Fănel;

3. Antohe Cătălin , fără antecedente penale pentru săvârșirea infracțiunilor de: șantaj - în perioada martie-august 2025, Antohe Cătălin împreună cu numiții Hanț Constantin Dănuț și Pîrvu-Ularu Silviu, la inițiativa numitul Bogos Fănel și contra unor sume de bani, au efectuat acte de constrângere (publicarea unui articol de presă denigrator pe site-ul Cetățeanul.net) a directorului Ponea Mihai pentru ca acesta, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, să aprobe dosarele de despăgubire întocmite de Bogos Fănel; complicitate la trafic de influență - în perioada martie-august 2025, prin acțiunile întreprinse cu intenție, a sprijinit pe Hanț Constantin Dănuț și pe Pîrvu-Ularu Silviu care au pretins lui Bogos Fănel o sumă de bani nedeterminată sau alte foloase necuvenite, promițându-i că, utilizând de sistemul lor relațional- incluzând magistrați din cadrul DIICOT și DNA pe lângă care au afirmat că au influență, vor putea constitui în mod artificial dosare penale împotriva numitului Ponea Mihai în vederea destituirii acestuia din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui și promovarea în mod nelegal a intereselor financiare ale operatorului economic;

4. Iusein Laura Mirela, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: șantaj - începând cu luna iulie 2025 până în prezent a efectuat acte de constrângere asupra lui Ponea Mihai, director executiv al DSVSA Vaslui, pentru ca acesta, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, să anuleze măsurile luate de către funcționarii DSVSA Vaslui privind neregulile constatate în cadrul fermelor controlate de către SC Vanbet SRL, precum și să aprobe dosarele de despăgubire întocmite de Bogos Fănel; trafic de influență - în perioada iunie-august 2025, Iusein Laura Mirela împreună cu Cristea Rareș-Mihail a pretins suma de 300.000 de mii de euro din care a primit de la Bogos Fănel aproximativ 200.000 de euro, disimulată printr-un contract de consultanță/management, iar ulterior a pretins și primit o suma nedeterminată, Iusein Laura Mirela afirmând că are influență pe lângă conducerea ANSVSA și pe lângă diverse persoane cu influență politică și promițând că îl va determina pe președintele ANSVA să dispună anularea măsurilor luate de către funcționarii DSVSA Vaslui, DSVSA Buzău și DSVSA Galați privind neregulile constatate în cadrul fermelor administrate de firma lui Bogos;

5. Cristea Rareș Mihail, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: trafic de influență - în perioada iunie-august 2025, Cristea Rareș-Mihail împreună cu Iusein Laura Mirela a pretins suma de 300.000 de mii de euro din care a primit la data de 10.06.2025 aproximativ 200.000 de euro, disimulată printr-un contract de consultanță/management, afirmând că are influență pe lângă conducerea ANSVSA și promițând că va determina pe directorul ANSVA ca, în îndeplinirea atribuțiilor lui de serviciu, să dispună anularea măsurilor luate de către funcționarii DSVSA din Vaslui, Buzău, Galați privind neregulile constatate în cadrul fermelor lui Bogos;

6. Aniței Mihai, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: trafic de influență - începând cu luna septembrie 2025 până în prezent a pretins de la Bogos Fănel suma de aproximativ 250.000 de euro, afirmând că are influență asupra Administrației Prezidențiale, a factorilor decidenți din Guvernul României, a liderilor politici și asupra unor structuri de Parchet și a promis ca va interveni și va determina conducerea ANSVSA ca, în îndeplinirea atribuțiilor de servicu, să anuleze măsurile coercitive impuse de funcționarii DSVSA Vaslui, să-l demită pe numitul Ponea Mihai din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui, precum și întocmirea de dosare penale numitului Ponea Mihai și ulterior să numească o persoană la conducerea D.S.V.S.A. Vaslui care să promoveze interesele financiare ale lui Bogos Fănel; dare de mită - la data de 06.10.2025 i-a oferit funcția de președinte ANSVSA lui Ponea Mihai, directorul executiv al DSVSA Vaslui, pentru ca acesta, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în mod ilegal să dispună încetarea activităților de control și aplicare a măsurilor coercitive urmare a neregularităților constatate în ferme; șantaj - la data de 06.10.2025, la indicațiile lui Bogos Fănel și contra unor sume de bani, l-a constrâns și amenințat pe Ponea Mihai, directorul executiv al DSVSA Vaslui, cu destituirea din funcție și luarea unor măsuri coercitive împotriva acestuia, în afara cadrului legal, ca urmare a unor plângeri penale depuse la DNA Iași, scopul fiind să-l determine pe Ponea Mihai să dispună încetarea activităților de control și aplicare a măsurilor coercitive urmare a neregularităților constatate în fermele lui Fănel Bogos;

7. Matacă Veronica – Oița, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență constând în aceea că în perioada septembrie-octombrie 2025, prin acțiunile întreprinse, i-a întărit convingerea lui Bogos Fănel că numitul Aniței Mihail ar avea influență pe lângă reprezentanții Administrației Prezidențiale, a factorilor decidenți din Guvernul României, a liderilor politici și asupra unor structuri de Parchet. Matacă Veronica Oița i-a pretins lui Bogos Fănel în schimbul acțiunilor acesteia (accesul la sistemul relațional de influență al lui Aniței Mihail) suma de 100.000 euro a cărei remitere să fie disimulată prin angajarea în mod fictiv ca manager general al firmei;

8. Doană Vasile - fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență - în perioada septembrie-octombrie 2025, având în vedere calitatea acestuia de fost magistrat, i-a întărit convingerea lui Bogos Fănel că Aniței Mihail ar avea influență pe lângă organele de urmărire penală din cadrul DNA București în vederea constituirii în mod artificial a unor dosare penale împotriva lui Ponea Mihai, urmărindu-se destituirea acestuia și promovarea intereselor financiare în mod ilegal ale operatorului economic. Doană Vasile a elaborat în cursul lunii septembrie 2025, la locuința lui Aniței Mihail, împreună cu Bogos Fănel denunțul și declarația pe care acesta din urmă le-a depus ulterior la sediul DNA București;

9. Barbu Mihai, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Barbu, care este președintele filialei județene PNL Vaslui, trezorier PNL și președinte al Autorității Române Feroviare, începând cu luna februarie 2025 până în prezent și-a exercitat influența și autoritatea politică în sensul intermedierii unei întâlniri cu premierul României, cu directorul ANSVSA și cu diverși oameni politici cu Bogos Fănel și totodată a exercitat presiuni pe linie politică asupra directorului ANSVSA Bociu Alexandru Nicolae, scopul final fiind ca Bogos să obțină necuvenit despăgubirile de aproximativ 3 milioane euro, iar Ponea să anuleze măsurile dispuse de DSVSA Vaslui în fermele lui Bogos.

10. Bogas Fănel, cunoscut cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare la infracțiunea de șantaj - i-a determinat, prin remiterea unor sume de bani, pe Hanț Constantin Dănuț, Pîrvu-Ularu Silviu și Antohe Cătălin să efectueze acte de constrângere asupra lui Mihai Ponea pentru ca acesta să decidă ilegal aprobarea dosarelor de despăgubire întocmite de Bogos Fănel; a remis către Iusein Laura Mirela o sumă de bani nedeterminată pentru ca aceasta să efectueze acte de constrângere asupra lui Ponea Mihai astfel încât directorul DSVSA Vaslui să anuleze măsurile luate de către funcționarii DSVSA Vaslui privind neregulile constatate în cadrul fermelor lui Bogas, precum și să aprobe dosarele de despăgubire întocmite de Bogos; l-a determinat, prin remiterea unor sume de bani, pe Aniței Mihail să efectueze acte de constrângere și amenințări la adresa directorului executiv al DSVSA Vaslui, Ponea Mihai, pentru ca acesta să înceteze activitățile de control și aplicare a măsurilor coercitive urmare a neregularităților constatate în fermele administrate de fima lui Bogas;

- cumpărare de influență - în perioada martie-august 2025 a promis și remis către Hanț Constantin Dănuț și Pîrvu-Ularu Silviu suma de 200.000 lei, disimulate prin încheierea unui contract de consultanță, cei doi promițându-i că vor apela la sistemul lor relațional de influență în vederea determinării conducerii ANSVSA să anuleze ilegal măsurile dispuse de către funcționarii DSVSA Vaslui și să numească o persoană care să aprobe dosarele de despăgubire depuse de firma lui Fănel Bogos; a promis suma de 300.000 de euro pentru Iusein Laura Mirela și Cristea Rareș Mihail, remițând jumătate din această sumă, respectiv suma de 200.000 de euro disimulată printr-un contract de consultanță/managemet. În schimbul acestei sume de bani, Iusein Laura Mirela și Cristea Rareș Mihail au lăsat să se creadă că au influență pe lângă conducerea ANSVSA și i-au promis lui Bogos Fănel că îl va determina pe Bociu Alexandru Nicolae, președintele ANSVSA, să dispună anularea măsurilor luate de către funcționarii DSVSA din județele Vaslui, Buzău și Galați în urma neregulilor constatate în cadrul fermelor controlate de către firma lui Bogos; i-a promis sume de bani și i-a înmânat suspectei Iusein Laura-Mirela o sumă de bani nedeterminată pentru a obține anularea măsurilor luate de către funcționarii DSVSA din Vaslui, Buzău, Galați privind neregulile constatate în cadrul fermelor; a promis sume de bani în cuantum de aproximativ 250.000 de euro lui Aniței Mihail, care a afirmat că are influență asupra Administrației Prezidențiale, a factorilor decidenți din Guvernul României, a liderilor politici și asupra unor structuri de Parchet și ca va interveni și determina conducerea ANSVSA ca, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în mod ilegal să anuleze măsurile coercitive impuse de funcționarii DSVSA Vaslui, să-l demită pe Ponea Mihai din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui și să numească o persoană care să promoveze interesele financiare ale operatorului economic; - complicitate la folosirea influenței ori autorității - a sprijinit pe Barbu Mihai, președintele PNL Vaslui și președinte al Autorității Române Feroviare, să-și exercite influența și autoritatea politică în sensul intermedierii unei întâlniri cu premierul României, cu directorul ANSVSA și cu diverși oameni politici și totodată a exercitat presiuni pe linie politică asupra directorului ANSVSA Bociu Alexandru Nicolae, în scopul obținerii de sume de bani necuvenite constând în despăgubiri de aproximativ 3.000.000 de euro care nu îndeplinesc condițiile legale.

În dosar apare și numele lui Rareș Bogdan

Fănel Bogos a încercat inițial să-și rezolve problemele apelând la calea politică (spunea că a fost nevoit să folosească mai multe canale), prin intermediul lui Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui, având discuții inclusiv cu politicieni din administrația centrală, întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan (potrivit precizărilor premierului, a avut cu Bogos o întrevedere de 15 minute) fiind fără efecte.

„Marți m-a chemat.. marți...marți m-a chemat BOLOJAN la ea, la el.. !/ Marți m-a chemat BOLOJAN la el!/ din partea...auziți? Din partea unui domn BARBU care este vicepreședinte la PNL!/ Ăh .. intermediarul mi-a spus că marți ne-ntâlnim.. ne-ntâlnim cu BOLOJAN!/ Eu fac pariu cu dumneavoastră că-l văd sigur”, se arată în stenogramele din dosar.

DNA precizează că nu există dovezi că premierul ar fi fost implicat direct în faptele investigate.

După primele discuții, Bogos părea sigur că va reuși să-l schimbe pe șeful DSVSA Vaslui. Cu trecerea timpului, pe lângă politicieni a început să apeleze și la foști ofițeri din SIE și SRI și la alte persoane influente, către care a plătit sume importante de bani. A primit inclusiv sfaturi să trimită către ANSVSA sesizări în care să relateze lucruri nereale despre controalele DSVSA Vaslui. Afaceristul a fost constant dus cu vorba, promițându-i-se că se vor ridica și sancțiunile primite în celelalte județe în care are firme și în care își desfășura activitatea cu încălcarea normelor legale. Din stenograme rezultă că Bogos a continuat activitatea și după ce s-a dispus suspendarea în anumite ferme, dar, și mai grav, a continuat să facă livrări de marfă către clienți deși DSVSA îi interzisese acest lucru din cauza riscurilor sanitare.

„Domnul doctor, eu până acuma n-am avut probleme, dar acuma de când cu cumătrul ăsta, cu boul ăsta de cumătru și cu președintele, trebuie să mă duc pe ... pe corupție la nivel înalt!”, îi mărturisea Bogos unui medic, într-o conversație interceptată de anchetatori.

Într-o altă conversație, Bogos dezvăluia că a primit promisiuni pe mai multe căi și că vrea „o rezolve elegant, fără judecată”, deși ar fi putut acționa DSVSA în judecată pentru a obține despăgubirile.

În favoarea lui Bogos, pe filiera foștilor ofițeri SIE, a încercat să intervină și eurodeputatul Rareș Bogdan. Mihai Ponea le-a spus anchetatorilor că Rareș Bogdan i-ar fi solicitat să se vadă la locuința sa din București după ce „niște oameni importanți din servicii, SIE” l-au rugat să se intereseze despre situația firmei lui Bogos, bănuiala fiind că cel care l-a rugat pe eurodeputat să intervină este generalul în rezervă SIE Nicolae Iană. Dar problemele lui Bogos nu s-au rezolvat.

De altfel, fostul general SIE Nicolae Iana este interceptat de anchetatori la data de 27.08.2025, când îl contactează telefonic pe Rareș Bogdan, căruia îi transmite că dorește să îl viziteze într-un loc privat, „să nu apărem în poze sau în altceva”. „La ora 8 jumate vorbim și-ți aduc o echipă de haiduci de care vei avea mare nevoie, adică tinerei de-ai mei, pensio ... de-ăștia ... nou-născuți. Da? Și vrem să te consultăm”, i se adresează fostul general eurodeputatului.

Afaceristul a plătit, luni la rând, serviciile prestate de membrii rețelelor de influență atât în bani cât și în produse, unii dintre cei care îi promiseseră ajutorul solicitând pachete și pentru rude. În anumite cazuri livrarea se făcea săptămânal. Bogos, sătul să plătească, a început la un moment dat să pretindă să-i fie returnate sumele. A fost în schimb avertizat că nu doar că ar putea să nu-și mai primească banii, dar ar putea fi și alte consecințe.

„Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară”

Din discuțiile membrilor uneia dintre rețelele de influență, interceptate de anchetatori, se desprinde informația angajării fictive a lui Călin Georgescu la firma unui afacerist domiciliat în Austria.

Silviu Pîrvu Ularu afirmă într-o conversație că Dănuț Constantin Hanț l-a angajat în mod fictiv în una dintre societățile sale din Viena pe Călin Georgescu, pentru ca acesta să poată părăsi România deși este supus măsurii preventive a controlului judiciar.

„Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă, că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că, știi, n-au voie, conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă. (...) Și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria”. Conversația continuă, iar Silviu Pîrvu-Ularu detaliază un plan prin care Hanț Constantin Dănuț ar dori să se asocieze cu Georgescu într-o societate de consultanță pe probleme financiare.

Ponea, ofertat să preia șefia ANSVSA

Un alt „canal” prin care Fănel Bogos a încercat să intervină a fost format din Laura Mirela Iuseinn, Rareș Mihail Cristea și Cristian Dumitru Bălan, iar ultimii intrați în joc au fost Mihail Aniței, Veronica Matacă și Vasile Doană, cei din urmă fiind și cei care l-au determinat pe Bogos să înainteze plângere la procurori.

Lui Aniței, Matacă și Doană, Fănel Bogos ar fi trebuit să le achite sume de bani cuprinse între 200.000 de mii și 500.000 de mii de euro și să finanțeze un proiect farmaceutic promovat de Aniței Mihail. Matacă Veronica Oița a fost, pe de altă parte, angajată la societatea administrată de Bogos Fănel în calitate de manager.

Aniței a încercat o altă strategie pentru a-i rezolva probleme lui Bogos, anume să-l determine pe Ponea să coopereze. Într-o discuție purtată de Aniței cu Ponea, în incinta unui restaurant din Vaslui, Aniței s-a prezentat ca fiind reprezentant al Serviciilor Secrete din cadrul Ministerului Justiției. „Pe noi nu poa' să ne pună botniță niciunul”, l-a înștiințat Aniței pe Ponea, ulterior cerându-i să-l lase pe Bogas în pace trei luni, sub pretextul că ar periclita o anchetă. „Lasă-l în pace trei luni, nu-i mai pune în cap toate controalele, trimite două controale (...) și închide-le așa. Se pune în vedere termen de rezolvare a problemelor curente 90 de zile, atât și lasă-mi-l trei luni în pace. În trei luni nu se schimbă nimic! În trei luni tu te duci în pole-position unde vrei tu”, i-a spus Aniței lui Ponea.

„Vrei funcția de președinte la ANVSA, o ai! ”, a plusat Aniței, sugerând că l-ar reprezenta pe Pahonțu, iar „peste Pahonțu nu trece nimeni în țara asta”.

Ca să fie și mai convingător, Aniței l-a mai anunțat pe Ponea că Fănel Bogos a formulat plângeri penale la DNA împotriva lui.

În întâlnirea respectivă ofertele au alternat cu amenințările. După ce i-a oferit șefia ANSVSA, pentru că Mihai Ponea nu a confirmat că va opri controalele, Aniței a continuat cu amenințări. „Uită-te la mine ce-ți spun eu: nu ne oprim! Pe noi nu ne poate opri nimic!”, i-a mai spus Mihail Aniței șefului DSVSA Vaslui, precizându-i că reprezintă interesele unor membri din CSAT și că are control asupra DNA. Ca o dovadă că are bune intenții, Aniței l-a mai anunțat pe Ponea că îi va preda toate plângerile formulate de Bogos la DNA, pentru ca în cele din urmă să-l avertizeze că afaceristul va încerca să-și rezolve problema indiferent de cost.

„Hai să-ți spun ceva: el încearcă să-ți rupă capul, nu să te schimbe. (...) Acum o lună au fost tocmiți și moldoveni pentru tine! Am aflat din timp”, a aruncat Aniței toate armele în luptă, la finalul întrevederii Mihail Aniței reinterându-i lui Ponea scopul întâlniri, respectiv acela de a sista controalele timp de 3 luni la fermele administrate de Bogos.