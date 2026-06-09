Aeroportul „Henri Coandă” devine primul din România cu zboruri coordonate la decolare și aterizare

Aeroportul „Henri Coandă” București devine, începând de anul acesta, primul aeroport din România cu aterizări și decolări coordonate, a anunțat marți, 9 iunie, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

Acest lucru va fi posibil cu ajutorul celui mai mare coordonator independent de sloturi aeroportuare din lume „Airport Coordination Limited”, care va furniza servicii complete de coordonare la Aeroportul Otopeni.

Măsura va intra în vigoare pe 25 octombrie 2026.

„Ce înseamnă acest lucru?

• utilizarea mai eficientă a infrastructurii aeroportuare;

• reducerea aglomerației și a întârzierilor din orele de vârf;

• o planificare mai bună a operațiunilor și a resurselor;

• condiții optime pentru creșterea numărului de zboruri și pasageri”, adaugă CNAB.

În 2025, Aeroportul Henri Coandă a gestionat peste 17 milioane de pasageri și aproape 128.000 de mișcări de aeronave, iar implementarea coordonării reprezintă un nou pas în modernizarea principalului aeroport al României.

Ce înseamnă aterizări și decolări coordonate

Așadar, Aeroportul Otopeni va trece la coordonarea de nivel 3, ceea ce înseamnă că toate companiile aeriene vor trebui să obțină sloturi aeroportuare (ore fixe de decolare și aterizare) aprobate de un coordonator independent, potrivit comunicatului CNAB transmis Agerpres.

Măsura urmărește să adapteze numărul de zboruri la capacitatea reală a pistelor și terminalelor, reducând aglomerația și întârzierile.

Sistemul este folosit deja pe marile aeroporturi europene, iar la București coordonarea va fi realizată de Airport Coordination Limited, unul dintre cei mai mari administratori de sloturi aeroportuare din lume.

De asemenea, măsura va reduce aglomerația și întârzierile, va îmbunătăți planificarea operațională (porți, parcări pentru avioane, benzi de bagaje etc.) și va crea condiții pentru creșterea numărului de zboruri și pasageri în viitor.

„Acesta este un parteneriat important, nu doar datorită dimensiunii şi creșterii Bucureștiului, ci şi pentru că reprezintă un pas decisiv către coordonare într-o perioadă caracterizată de o cerere în creștere.

Aeroporturile trec rareori direct la o coordonare completă, iar realizarea cu succes a acestui demers necesită experienţă, independenţă şi încredere. Suntem mândri că Bucureştiul a ales ACL pentru a sprijini această tranziţie şi pentru a contribui la punerea bazelor pentru creşterea şi conectivitatea sa continuă”, a declarat Neil Garwood, CEO al Airport Coordination Limited, potrivit comunicatului.