Lucrări de modernizare a parcării „Sosiri” a Aeroportului „Henri Coandă”. Vor fi închise 400 de locuri de parcare

Terminalele, dar și parcările, Aeroportului „Henri Coandă” intră într-un amplu proces de modernizare. În final vor fi peste 5 mii de locuri pentru mașini, o autogară și un acces mai ușor de check-in.

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat miercuri că va începe să facă lucrări de modernizare și consolidare a parcării supraetajate din fața Terminalului Sosiri al Aeroportului Otopeni. Începerea șantierului va duce la anumite modificări pentru mașini și autobuzele care tranzitează zona.

Principalele modificări din cauza lucrărilor de la parcarea supraetajată de la Aeroportul Henri Coandă:

• Parcarea Sosiri rămâne deschisă doar la parter; etajele superioare se închid temporar.• Autobuzele 100 și 442 nu mai opresc în stația Sosiri.• Zona de preluare pentru ride-sharing se mută la terminalul Plecări.

Lucrările la parcarea construită în 2003 vor începe joi, 23 aprilie, și se estimează că vor dura 10 luni.

Parcarea prezintă în prezent degradări semnificative, atât la nivelul structurii, cât și al straturilor superioare și la fațade, potrivit CNAB.

„Astfel, se vor consolida fundațiile clădirii, se vor construi grinzi de legătură în aceste fundații, se vor cămășui integral elementele structurale verticale, se vor adăuga cadre metalice echipate cu amortizori pe ansamblurile centrale. De asemenea, se vor reface hidroizolațiile, finisajele și se vor înlocui elementele de fațadă. Totodată, urmează să se refacă instalațiile electrice, tubulaturile, canalizările de apă pluvială”, a precizat compania.

Conform sursei citate, lucrările se vor executa etapizat, pentru minimizarea disconfortului pasagerilor.

Două niveluri ale parcării de la Aeroportul Otopeni, închise

Începând de joi, se vor închide cele două niveluri superioare ale parcării, pasagerii având la dispoziție zona de la parter pentru a-și parca autovehiculele. Cu toate acestea, având în vedere numărul limitat de locuri de parcare de la Sosiri, CNAD recomandă pasagerilor să parcheze în parcarea din proximitatea terminalului Plecări.

Începând de joi, ora 00:00, zona de preluare pentru ride-sharing se mută la „Plecări”, conform indicațiilor pe care companiile de transport alternativ le vor oferi pe harta de preluare a călătorilor. Zona a fost identificată și aprobată în colaborare cu reprezentanții companiilor de transport alternativ.

Începând de miercuri, 22 aprilie, autobuzele liniilor 100 și 442 nu vor mai opri la „Sosiri”. Până la finalizarea lucrărilor, vehiculele celor două linii de transport în comun vor opri exclusiv în stația comună „Plecări” de la aeroport. Măsura a fost luată în urma discuțiilor cu reprezentanții STB, a precizat CNAB.

Stația de taxi rămâne în fața terminalului „Sosiri”.

Aeroportul Henri Coandă are în prezent de 2.226 de locuri de parcare în parcările publice. După închiderea celor două niveluri ale parcării „Sosiri”, se vor indisponibiliza 400 de locuri.

Pentru a suplimenta capacitatea de parcare, la finalul anului, se va da în folosință o nouă parcare, prin care se vor pune la dispoziția pasagerilor 1.019 locuri, conform companiei. Noua parcare este situată în apropierea clădirii „Sosiri” și va fi organizată pe 4 niveluri.