Parcarea de la Aeroportul Otopeni poate fi plătită și online: trebuie să-ți faci cont pe bază de e-mail și telefon

CNAB anunță introducerea plății online pentru parcarea de la Aeroportul „Henri Coandă” din Capitală. Pasagerii vor putea achita și la automate, casierie sau contactless la barieră.

„Compania Națională Aeroporturi București pune la dispoziția pasagerilor o nouă facilitate pentru plata parcării la Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” București, prin intermediul platformei online dedicate: parcare.cnab.ro”, a anunțat CNAB printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, utilizatorii care accesează această platformă își pot crea un cont cu adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, având astfel posibilitatea de a achita imediat tichetul de parcare, într-un mod simplu și eficient.

Pasagerii au la dispoziție patru metode de plată a tarifului de parcare. Acestea sunt: online, prin platforma parcare.cnab.ro; la automate de plată amplasate în aeroport; la casierie; sau direct la barieră, prin plată contactless cu cardul.

„Compania Națională Aeroporturi București face încă un pas important în creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor din Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București: plata online a parcării. Implementarea acestei soluții digitale are ca obiectiv îmbunătățirea experienței pasagerilor și reducerea timpului necesar efectuării plăților în incinta aeroportului”, a precizat Directorul General CNAB, Bogdan Mîndrescu.

CNAB a anunțat, totodată, că Aeroportul „Henri Coandă” dispune în prezent de 1.571 de locuri de parcare. Potrivit acesteia, până la finalul anului, se va pune în folosință o nouă parcare, care va pune la dispoziția pasagerilor 1.019 locuri.

De asemenea, luna aceasta a fost lansată licitația pentru o nouă parcare, cu 795 de locuri pentru staționare pe termen lung, mai spun reprezentanții CNAB.