 Trump îi declară „dușmani ai Casei Albe” pe cei care folosesc termenul „inteligență artificială” în loc de „superinteligență” | adevarul.ro
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Trump îi declară „dușmani ai Casei Albe” pe cei care folosesc termenul „inteligență artificială” în loc de „superinteligență”

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Președintele Donald Trump a declarat joi că orice persoană care nu folosește termenul preferat de el pentru „superinteligență” (SI) va fi considerată „dușman” al Casei Albe.

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Trump vrea ca „inteligența artificială” să fie numită „superinteligență” Foto: AFP

„Casa Albă consideră că oricine folosește termenul «Inteligență Artificială», în locul termenului nou și mai precis, larg acceptat, «Superinteligență», este DUȘMANUL!”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

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Foto: Captura Truth

Declarația lui Trump sugerează că Administrația sa ar putea sancționa companiile sau persoanele care nu respectă formularea preferată de administrație, ceea ce, dacă ar fi pus în aplicare, ar constitui o posibilă încălcare evidentă a Primului Amendament al Constituției SUA, scrie Business Insider.

Casa Albă a început să promoveze o nouă denumire pentru inteligența artificială, după ce Trump a sugerat că termenul sugerează că tehnologia este „falsă”.

Deși unele companii, în special Meta, care are un departament numit Superintelligence Labs, foloseau deja termenul „superinteligență” în strategia lor de branding înainte de recenta inițiativă a lui Trump, referirile acestora vizau mai degrabă viitorul inteligenței artificiale decât respingerea explicită a termenului în sine.

După o întâlnire cu liderii industriei, desfășurată la sfârșitul lunii septembrie la Casa Albă, Trump a semnat un ordin executiv prin care departamentelor și agențiilor federale li se cerea, „în măsura maximă permisă de lege”, să folosească termenul „Superinteligență”  în locul „Inteligenței Artificiale” în corespondența oficială, comunicările publice, site-urile instituțiilor și în alte forme de comunicare oficială.

Ordinul nu se aplica însă companiilor din sectorul privat, precum OpenAI, întrucât Casa Albă nu are autoritatea legală de a impune o astfel de măsură acestora, mai notează publicația.

De la declarațiile și ordinele lui Trump, cel puțin o companie a urmat solicitarea Casei Albe. Elon Musk, directorul general al SpaceX, a scris pe X că firma din domeniul spațial și tehnologic își va redenumi divizia de inteligență artificială, SpaceXAI, în SpaceXSI.

Dacă Musk își va respecta promisiunea, aceasta ar fi a doua schimbare de brand pentru compania cunoscută inițial sub numele de xAI în acest an. În februarie, SpaceX a anunțat că achiziționează xAI, compania care dezvoltă chatbotul Grok, iar în iulie a redenumit divizia SpaceXAI.

Joi după-amiază, contul SpaceXAI de pe X afișa în continuare denumirea „SpaceXAI”.

Situația a devenit complicată după ce Trump și-a făcut publice preferințele chiar în ziua unui prânz dedicat inteligenței artificiale, eveniment așteptat cu mare interes. În timpul unei discuții organizate la Casa Albă, directorul general al Nvidia, Jensen Huang, s-a corectat după ce a folosit termenul „AI” în loc de „SI”.

Într-o declarație făcută în timp ce Trump se afla la doar câțiva pași de el, președintele OpenAI, Greg Brockman, a spus că firma „construiește inteligență artificială” pentru a-i ajuta pe toți.

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a respins recent posibilitatea ca organizația să-și schimbe denumirea, într-un interviu acordat Politico.

„Nu avem planuri să facem asta”, a declarat el în cadrul podcastului Politico Decoded. „Dar am vorbit mult despre superinteligență și vom continua să vorbim despre ea.”

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