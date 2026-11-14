Un bărbat în vârstă de 32 de ani, din Ștefănești, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce și-a agresat fizic unul dintre copii, un minor în vârstă de doar 6 ani. Incidentul a fost sesizat la Poliție în dimineața zilei de 13 noiembrie, printr-un apel la 112.

Potrivit IPJ Argeș, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefănești s-au deplasat la fața locului, unde, în urma primelor verificări, au stabilit că bărbatul și-a agresat copilul, provocându-i leziuni.

„La fața locului a intervenit și un echipaj medical, care a preluat minorul și l-a transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri”, se precizează într-un comunicat al IPJ Argeș.

În urma evaluării riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului. Mama copilului a refuzat însă montarea unui dispozitiv de monitorizare electronică.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale.