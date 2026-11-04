A0 Nord se deschide azi pe încă 13 kilometri, de la ora 14:00. Legătura dintre A3 și A2 va fi asigurată

Încă aproximativ 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului urmează să fie deschiși circulației miercuri, 4 noiembrie 2026, de la ora 14:00, potrivit anunțului făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Este vorba despre loturile 3 și 4 ale A0 Nord, care vor asigura legătura directă dintre A3 București–Ploiești și A2 București–Constanța.

Noua conexiune le va permite șoferilor să treacă de pe o autostradă pe cealaltă fără să mai folosească actuala Centură a Capitalei. Potrivit CNAIR, traseul va reprezenta o alternativă atât pentru traficul de tranzit, cât și pentru deplasările locale din București și Ilfov.

Ce tronsoane intră în circulație

Lotul 3, între Afumați și Pantelimon, are 8,6 kilometri și este realizat de compania chineză CCECC. Lotul 4, construit de UMB, continuă traseul spre Glina și conexiunea cu A2. Acesta fusese deja recepționat, însă deschiderea circulației depindea de finalizarea lotului 3.

Valoarea totală a celor două loturi este de 710 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027. Lucrările de construcție au început în 2024.

De ce nu a fost deschis traseul în octombrie

Anterior, fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, avansase data de 26 octombrie pentru deschiderea celor două loturi. CNAIR a infirmat atunci informația, explicând că pe lotul 3 mai erau lucrări de executat și că circulația nu putea fi deschisă în condiții de siguranță.

Mai trebuiau montate parapete de protecție și elemente de semnalizare, iar lucrările la sistemele de colectare a apelor pluviale erau încă în desfășurare. În anunțul privind deschiderea din 4 noiembrie, Cristian Pistol a precizat că lucrările necesare pentru siguranța rutieră au fost finalizate.

Ce mai lipsește pentru închiderea inelului A0

Deschiderea loturilor 3 și 4 nu echivalează cu finalizarea întregii Autostrăzi a Bucureștiului. Mai rămâne de terminat lotul 1 Nord, de 17,5 kilometri, între Joița, la conexiunea cu A1, și Corbeanca, la DN1. Acest sector este construit de asocierea Pizzarotti – Retter.