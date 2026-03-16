Lucrările pe lotul 1 al Autostrăzii de Centură București Nord (A0), între Joița și Corbeanca, au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 40%, potrivit directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Pe șantier sunt mobilizați aproximativ 650 de muncitori și 300 de utilaje, care lucrează pe întregul tronson de 17,5 kilometri.

Directorul CNAIR a anunțat luni că lucrările avansează pe toate sectoarele șantierului, însă ritmul trebuie accelerat pentru a recupera întârzierile.

„Astăzi, Asocierea de constructori italieni și români (Pizzaroti – Retter) lucrează pe toți cei 17,5 km ai șantierului, cu aproximativ 650 de oameni și 300 de utilaje. Stadiul fizic este acum de aproximativ 40%, cu accent pe cele 7 pasaje (structuri), pe terasamente, pe așternerea de balast stabilizat și pe umpluturile la rampele pasajelor”, a scris Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, lucrările se desfășoară la structurile rutiere, la terasamente și la construcția pasajelor de pe traseu, proiectul fiind realizat de asocierea de constructori italieni și români Pizzarotti – Retter.

Șeful CNAIR a subliniat că, până la sfârșitul anului, proiectul ar trebui să producă efecte vizibile pentru traficul din jurul Capitalei.

„Ca director general al CNAIR, obiectivul meu este clar: până la sfârșitul acestui an bucureștenii și cei care tranzitează Capitala trebuie să simtă efectul real al acestui proiect și anume mai puțin timp pierdut în trafic, mai multă predictibilitate pentru familii și pentru firme. De aceea le-am cerut constructorilor să își crească mobilizarea și să accelereze ritmul de lucru, astfel încât să recupereze întârzierile și să respecte termenul asumat. Voi urmări personal evoluția șantierului și voi reveni periodic cu imagini și date concrete”, a adăugat Cristian Pistol.

Sursa video: Facebook/Cristian Pistol