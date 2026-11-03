 Încă 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului se deschid miercuri. Legătură directă între A2 și A3 | adevarul.ro
search
Marți, 3 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Încă 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului se deschid miercuri. Legătură directă între A2 și A3

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

UPDATE - Cristian Pistol: Mâine, de la ora 14:00, deschidem circulația pe loturile 3 și 4 ale A0 Nord

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că circulația pe cele două loturi ale A0 Nord va fi deschisă miercuri, începând cu ora 14:00.

Noii kilometri se adaugă celor peste 70 de kilometri pe care se circulă deja pe cele două semiinele ale Autostrăzii Bucureștiului.

Odată cu deschiderea noilor loturi, șoferii vor putea circula între A3 București–Ploiești și A2 București–Constanța fără să mai tranziteze actuala centură a Capitalei. Potrivit directorului CNAIR, autostrada va asigura o alternativă atât pentru traficul de tranzit, cât și pentru cel local din București și Ilfov.

Cristian Pistol a mai precizat că cele două loturi au fost deschise după finalizarea tuturor lucrărilor de siguranță rutieră.

Știre inițială

Încă 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului (A0), pe tronsonul dintre A2 și DN2, vor fi deschiși circulației miercuri, a anunțat, marți, Sorin Grindeanu. Noii kilometri vor asigura continuitatea pe secțiunea nordică a autostrăzii.

Potrivit anunțului făcut de Sorin Grindeanu, cei 13 kilometri fac parte din loturile 3 și 4 ale Autostrăzii Bucureștiului, între A2 și DN2.

Deschiderea acestora va asigura continuitatea pe secțiunea nordică a A0 și va stabili legătura directă între Autostrada București-Ploiești (A3) și Autostrada București-Constanța (A2).

Sorin Grindeanu a precizat că noua conexiune va oferi inclusiv transportatorilor alternative de tranzit mai rapide și mai eficiente în zona Capitalei.

Investiție de 710 milioane de lei

Potrivit liderului PSD, construcția loturilor 3 și 4 a început în 2024, în perioada în care acesta ocupa funcția de ministru al Transporturilor.

Valoarea totală a celor două loturi este de 710 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea a fost asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Ce sectoare se leagă și ce mai rămâne de construit

Lotul 3 Nord, între Afumați și Pantelimon, are o lungime de 8,6 km și este construit de compania chineză CCECC. Lotul 4 continuă traseul de la Pantelimon spre Glina și conexiunea cu A2, fiind realizat de UMB.

Cele două deschideri sunt legate între ele: potrivit aceleiași surse, lotul 4 era deja recepționat, însă punerea sa în circulație depindea de finalizarea lotului 3. Deschiderea împreună a celor două sectoare permite realizarea conexiunii continue dintre A3 și A2 pe partea nordică a Capitalei.

Noua legătură nu înseamnă însă închiderea întregului inel A0. După inaugurarea loturilor 3 și 4, va mai rămâne de finalizat lotul 1 Nord, de 17,5 km, între Joița (A1) și Corbeanca (DN1), construit de asocierea Pizzarotti – Retter.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tragedie în fotbal! A murit a doua zi după un impact devastator cu portarul advers
digi24.ro
image
Ciolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro din bazar”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”
stirileprotv.ro
image
Scandal de proporții în Ucraina: Zeci de bărbați, dar și un băiat de 14 ani, ar fi fost ținuți ostatici într-o casă privată, sub paza Gărzii Naționale. Kievul demarează investigații
gandul.ro
image
Spania introduce concediul medical plătit pentru menopauză. Câte zile libere vor putea primi femeile și când intră în vigoare legea
mediafax.ro
image
Lovitură pentru cluburile din SuperLiga! CFR Cluj, Petrolul și UTA în pericol: „Modificăm legea insolvenței”
fanatik.ro
image
A0 Nord se deschide miercuri, 4 noiembrie 2026: legătură directă pe autostradă între A3 București - Ploiești și A2 București - Constanța
libertatea.ro
image
Este moartea dureroasă? Ce au descoperit oamenii de știință despre ultimele clipe de viață și ce simte, de fapt, organismul
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Un nou divorț de răsunet! Miliardarul român fugit din țară a primit vestea: "Îi doresc multă fericire!"
digisport.ro
image
Ce se întâmplă cu balcoanele închise din blocuri. Măsurile analizate de autorități într-un mare oraș din țară
click.ro
image
Surse: Ce s-a mâncat şi cât a fost darul la botezul cu 400 de invitaţi de la Timişoara. Imaginile cu liderii PSD au stârnit controverse
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Stațiunea în care circulația trenurilor a fost închisă din cauza ploilor abundente. O cale ferată s-a surpat
observatornews.ro
image
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
cancan.ro
image
2.200.000 pensionari iau, fără să știe, pensii mai mici decât au contribuit. Avocat: Așa își recuperează banii
newsweek.ro
image
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
prosport.ro
image
Ce mai face Roberta Anastase în 2026. Totul despre venituri şi avere, a ajuns să ocupe o funcţie importantă la BNR
playtech.ro
image
Veste uriașă pentru Universitatea Craiova! Ce se întâmplă cu Assad Al-Hamlawi din 2027
fanatik.ro
image
Cât trebuie să câștige un român pentru a locui singur în 2026. Salariul minim e depășit cu peste 1.700 lei de costul unui trai decent
ziare.com
image
Gigi Becali a auzit cât ar costa blana purtată de Sorina Docuz și nu s-a abținut
digisport.ro
image
Care este cea mai sănătoasă conservă de ton. Recomandările unui nutriționist și ce sortimente ar trebui consumate mai rar
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România
romaniatv.net
image
S-a decis cu cât cresc pensiile. Anunț de ultimă oră făcut de ministrul Muncii pentru milioane de pensionari
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
O tânără de 24 de ani a murit la primul său maraton din New York. S-a prăbușit aproape de linia de sosire
click.ro
image
Paula Seling și Alexandru Gorgos s-au logodit! Mesajul emoționant transmis de artistă: „Armonia poate exista și dincolo de portativ”
click.ro
image
Mesajul sfâșietor al Nidiei Moculescu la un an de la decesul tatălui: „I-am păstrat parfumurile și perna, așa îl simt aproape”
click.ro
Michael Douglas în Instinct primar foto Profimedia jpg
Sexul oral i-a adus cancerul? Michael Douglas a șocat Hollywood-ul cu mărturia sa despre pasiunea pentru femei
okmagazine.ro
Clint Eastwood Profimedia jpg
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui
okmagazine.ro
Castelul de la Hunedoara. Gravură de epocă
„Spaima și zăpăceala nobililor refugiați” în Castelul Corvinilor, în timpul Răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo, în prag de divorț? Mesajele care au stârnit zvonuri: „N-aș suporta să te văd cu altul!”
image
O tânără de 24 de ani a murit la primul său maraton din New York. S-a prăbușit aproape de linia de sosire

OK! Magazine

image
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui