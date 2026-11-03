UPDATE - Cristian Pistol: Mâine, de la ora 14:00, deschidem circulația pe loturile 3 și 4 ale A0 Nord

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că circulația pe cele două loturi ale A0 Nord va fi deschisă miercuri, începând cu ora 14:00.

Noii kilometri se adaugă celor peste 70 de kilometri pe care se circulă deja pe cele două semiinele ale Autostrăzii Bucureștiului.

Odată cu deschiderea noilor loturi, șoferii vor putea circula între A3 București–Ploiești și A2 București–Constanța fără să mai tranziteze actuala centură a Capitalei. Potrivit directorului CNAIR, autostrada va asigura o alternativă atât pentru traficul de tranzit, cât și pentru cel local din București și Ilfov.

Cristian Pistol a mai precizat că cele două loturi au fost deschise după finalizarea tuturor lucrărilor de siguranță rutieră.

Știre inițială

Încă 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului (A0), pe tronsonul dintre A2 și DN2, vor fi deschiși circulației miercuri, a anunțat, marți, Sorin Grindeanu. Noii kilometri vor asigura continuitatea pe secțiunea nordică a autostrăzii.

Potrivit anunțului făcut de Sorin Grindeanu, cei 13 kilometri fac parte din loturile 3 și 4 ale Autostrăzii Bucureștiului, între A2 și DN2.

Deschiderea acestora va asigura continuitatea pe secțiunea nordică a A0 și va stabili legătura directă între Autostrada București-Ploiești (A3) și Autostrada București-Constanța (A2).

Sorin Grindeanu a precizat că noua conexiune va oferi inclusiv transportatorilor alternative de tranzit mai rapide și mai eficiente în zona Capitalei.

Investiție de 710 milioane de lei

Potrivit liderului PSD, construcția loturilor 3 și 4 a început în 2024, în perioada în care acesta ocupa funcția de ministru al Transporturilor.

Valoarea totală a celor două loturi este de 710 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea a fost asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Ce sectoare se leagă și ce mai rămâne de construit

Lotul 3 Nord, între Afumați și Pantelimon, are o lungime de 8,6 km și este construit de compania chineză CCECC. Lotul 4 continuă traseul de la Pantelimon spre Glina și conexiunea cu A2, fiind realizat de UMB.

Cele două deschideri sunt legate între ele: potrivit aceleiași surse, lotul 4 era deja recepționat, însă punerea sa în circulație depindea de finalizarea lotului 3. Deschiderea împreună a celor două sectoare permite realizarea conexiunii continue dintre A3 și A2 pe partea nordică a Capitalei.

Noua legătură nu înseamnă însă închiderea întregului inel A0. După inaugurarea loturilor 3 și 4, va mai rămâne de finalizat lotul 1 Nord, de 17,5 km, între Joița (A1) și Corbeanca (DN1), construit de asocierea Pizzarotti – Retter.