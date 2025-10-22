search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
A murit unul dintre cei mai importanţi scenografi români. Helmut Stürmer avea 83 de ani

Publicat:

Helmut Stürmer, una dintre cele mai importante personalități ale scenografiei internaționale, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani, a anunțat Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București (TNB).

Helmut Stürmer a murit. FOTO: Facebook/TNB
Helmut Stürmer a murit. FOTO: Facebook/TNB

Născut în 1942 la Timișoara, Helmut Stürmer a absolvit Institutul de Arte Plastice din București în anul 1967. Între 1968 și 1977, a fost scenograf la Teatrul de Stat din Sibiu și la Teatrul Bulandra din București, semnând decoruri pentru numeroase spectacole în teatrele importante din Arad, Cluj, Brașov, Iași, Pitești, Ploiești, Sibiu, Timișoara și București.

Stürmer a lucrat și în cinematografie, realizând scenografia pentru filme regizate de Dan Pița, Mircea Veroiu, Radu Gabrea și Alexandru Tatos. În anii ’70 a colaborat în Germania cu regizori de prestigiu precum David Esrig și Roberto Ciulli, iar în 1977 s-a stabilit definitiv în această țară. Cariera sa a continuat la teatre și opere prestigioase din Europa și Australia.

A colaborat frecvent cu regizorul Silviu Purcărete, alături de care a realizat spectacole devenite reper, precum Faust (Sibiu) sau Troilus și Cresida (Budapesta).

În Germania, Stürmer a devenit cunoscut mai ales pentru scenografiile sale de operă, remarcate pentru profunzime și simbolism.

