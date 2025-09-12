Articol publicitar

ZOOM PE EMOȚIE: Un concert și un spectacol de pe acoperișul TNB, văzut prin camerele noului HUAWEI Pura 80 Ultra

Un spectacol reușit este acela în care emoția artistului de pe scenă ajunge până la oamenii aflați pe cel mai îndepărtat rând din sală. Dar când reușește să-i atingă inclusiv pe cei din fața sălii de spectacol?

Atunci este mai mult decât succes, este inovație tehnologică ce elimină barierele fizice dintre oameni, lăsând loc doar emoțiilor autentice. Astfel de momente au avut loc la TNB, într-o seară de vară, când concertul Valeriei Stoica și piesa de teatru „Micul Prinț” din Amfiteatru au fost proiectate pe turnul teatrului, fiind vizibile și din Piața Universității. Totul a fost posibil cu ajutorul noului HUAWEI Pura 80 Ultra, disponibil acum în HUAWEI Store.

Smartphone-ul care duce magia spectacolelor dincolo de zidurile sălii

Datorită camerelor sale ultra-performante, smartphone-ul a transmis cu fidelitate detaliile concertului și piesei de teatru. Astfel, s-au putut bucura pe deplin de experiență atât spectatorii din sala în aer liber de pe acoperișul TNB, la 24 de metri deasupra Bucureștiului, cât și trecătorii din Piața Universității.

HUAWEI Pura 80 Ultra a devenit parte din reprezentații și a făcut ca magia din scenă să ajungă, în timp real, și la publicul din stradă.

Camere foto revoluționare. HUAWEI Pura 80 Ultra, pe primul loc în topul global al imagisticii

HUAWEI Pura 80 Ultra a reușit aceste performanțe datorită camerelor sale inovatoare care transformă orice moment într-o experiență fotografică uimitoare.

Telefonul este dotat cu prima cameră duală telephoto comutabilă din industrie. Aceasta combină un zoom mediu de 3,7x și zoom super-telephoto de 9,4x, susținute de un senzor telephoto de 1/1,28 inch. Este vorba despre o configurație unică, ce permite cea mai mare captare de lumină prin teleobiectiv dintre dispozitivele care există pe piață. Pura 80 Ultra stabilește astfel un nou standard  în materie de claritate a imaginilor.

Telefonul se remarcă prin precizia cu care poate reda detalii complexe, de la elemente arhitecturale fotografiate de a mare distanță, până la momente memorabile din timpul concertelor, unde luminile și umbrele nu afectează calitate imaginii, ci îi oferă profunzime și autenticitate. Iar cu modul portret 10x, HUAWEI Pura 80 Ultra te va ajuta să obții cadre originale și să exprimi mai bine emoțiile, personalitatea și povestea fiecărui portret.

În plus, senzorul telephoto ultra-mare și camera Ultra Chroma a smartphone-ului oferă un control precis al nuanței și saturației culorilor, indiferent că este vorba despre fotografii statice sau videoclipuri 4K.

Pura 80 Ultra este echipat și cu o cameră HDR Ultra Lighting de 1 inch, care atinge o gamă dinamică de până la 16EV, cea mai mare din industrie, și folosește tehnologia TCG-HDR, datorită căreia detaliile din fiecare cadru sunt păstrate indiferent de intensitatea luminii. Fie că fotografiezi ziua în plin soare, în zone umbrite sau vrei să surprinzi scene nocturne complexe, lumina puternică este echilibrată, iar detaliile din spațiile întunecate nu se pierd.

Pentru fotografii foarte clare în mișcare, folosește funcția Moving Picture, care va înregistra automat 1,5 secunde înainte și după apăsarea declanșatorului. Apoi ai posibilitatea să alegi cel mai bun cadru din filmare ca să ai exact imaginea în mișcare pe care ți-o dorești.

Excelența fotografică ce caracterizează HUAWEI Pura 80 Ultra a adus recunoașterea internațională a acestui smartphone. Recent, Pura 80 Ultra a fost plasat în fruntea clasamentului global al imagisticii, alcătuit de DXOMARK, o autoritate în domeniu. Telefonul a obținut locul I cu un scor general record de 175 de puncte.

Autonomie ridicată și control prin gesturi AI

La capitolul inteligență artificială, Pura 80 Ultra propune o serie de funcții AI care îmbunătățesc interacțiunea cu telefonul. Printre ele, se numără posibilitatea de a controla dispozitivul prin gesturi AI și butonul AI Smart Controls, care oferă acces rapid, prin dublu-tap, la funcțiile preferate. Toate funcțiile smartphone-ului sunt susținute de o baterie masivă, de 5170mAh. Aceasta poate fi încărcată prin tehnologia 100W HUAWEI SuperCharge, precum și fără fir, prin sistemul 80W Wireless HUAWEI SuperCharge.

Cu două variante de culoare, Prestige Gold și Golden Black, HUAWEI Pura 80 Ultra are un design care mizează pe eleganță și minimalism și integrează simbolul Forward sub forma unui inel auriu în centrul căruia se află obiectivele camerelor.

Alege modelul HUAWEI Pura 80 care ți se potrivește, din HUAWEI Store

Smartphone-ul Pura 80 Ultra face parte, alături de Pura 80 Pro din noua serie HUAWEI Pura 80, pe care o poți descoperi în magazinul online HUAWEI Store România. HUAWEI Pura 80 Ultra este disponibil la prețul de 7.999 lei, iar modelul Pro, la 5.999 lei. Până pe 30 septembrie se desfășoară o campanie promoțională în cadrul căreia, orice achiziție a unui astfel de telefon, aduce automat un cupon cadou în valoare de 1.000 lei care poate fi folosit după 14 zile, un încărcător de 100W, 10x puncte în HUAWEI Store și serviciul HUAWEI Care+. Totodată, la cumpărarea unui smartphone din seria Pura 80, beneficiezi de prețuri promoționale și pentru alte produse HUAWEI. Este vorba despre HUAWEI WATCH 5, la prețul de 1.649 lei, și despre căștile HUAWEI FreeBuds Pro 4, la prețul de 749 lei.

