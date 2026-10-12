A murit Daniel Oprea, membru al Federației Române de Culturism și Fitness. Va fi înmormântat în ziua când ar fi împlinit 53 de ani

Daniel Oprea, cunoscut pentru emisiunea „Generația Fit” de la TVR 2 și membru al Comisiei de disciplină a Federației Române de Culturism și Fitness, a murit la vârsta de 53 de ani, a anunțat forul sportiv.

Daniel Oprea avea 53 de ani Foto: Facebook/Federația Română de Culturism și Fitness

„Astăzi este o zi nespus de grea pentru întreaga noastră comunitate. Cu adâncă durere în suflet, ne luăm rămas bun de la Daniel Oprea, un stâlp de susținere și un coleg de neînlocuit. Daniel s-a remarcat întotdeauna printr-o corectitudine și o bunătate rare, fiind caracterizat de o dăruire totală față de tot ceea ce făcea. Un om de baza al Federației noastre, un sprijin de nădejde pentru fiecare dintre noi. Noblețea lui sufletească și atașamentul față de valorile federației au lăsat o amprentă adâncă în inimile tuturor celor care au avut onoarea să lucreze alături de el. Plecarea lui lasă un gol uriaș în colectivul nostru și în inimile tuturor celor care l-au prețuit. Federația Română de Culturism și Fitness transmite cele mai sincere condoleanțe familiei îndoliate și celor apropiați. Suntem alături de dumneavoastră în aceste momente de grea încercare”, a scris Federația Română de Culturism și Fitness pe pagina sa de Facebook.

Colonel (r) /jurist în cadrul Ministerului Apărării Naționale, dar și absolvent al Facultății de Sport, campion național și balcanic la culturism, Daniel și-a dedicat o mare parte din viață sportului.

El a fost implicat în campanii și proiecte dedicate combaterii sedentarismului, colaborând la inițiative menite să aducă mișcarea și o alimentație echilibrată mai aproape de copii și tineri.

În cadrul Federației Române de Culturism și Fitness a fost membru al Biroului Federal, președinte al Comisiei Juridice, nutriționist al Lotului Național, manager al cursurilor de formare profesională și al emisiunii „Generația Fit”, implicându-se cu aceeași seriozitate și dăruire în fiecare proiect.

Daniel Oprea va fi condus pe ultimul drum marți, 13 octombrie, de la ora 13:00, la Cimitirul Militar Ghencea 3, București, în ziua când trebuia să-și sărbătorească ziua de naștere.