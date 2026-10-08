 A murit Nana Patekar, unul dintre actorii emblematici ai cinematografiei indiene. Avea 75 de ani | adevarul.ro
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A murit Nana Patekar, unul dintre actorii emblematici ai cinematografiei indiene. Avea 75 de ani

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Actorul indian Nana Patekar, una dintre figurile cunoscute ale cinematografiei de la Bollywood și ale teatrului indian, a murit joi, la vârsta de 75 de ani. Potrivit presei locale, actorul a fost găsit inconștient în locuința sa din Goa.

A murit Nana Patekar, unul dintre actorii emblematici ai cinematografiei indiene.
A murit Nana Patekar, unul dintre actorii emblematici ai cinematografiei indiene. Foto: IMDB

Medicii chemați la domiciliul acestuia nu au reușit să-l resusciteze. Doctorul Shekhar Salkar, de la Spitalul Manipal, unde actorul a fost transportat, a declarat pentru agenția ANI că Nana Patekar a murit în urma unui stop cardiac, notează BBC

Pe numele său real Vishawanath Patekar, actorul și-a început cariera pe scena teatrului în limba marathi, vorbită în Maharashtra, statul în care s-a născut și una dintre regiunile centrale ale industriei cinematografice indiene.

A trecut de la teatrul marathi la Bollywood

Nana Patekar s-a remarcat inițial în cinematografia de autor din India, în special în anii 1970 și 1980. Printre producțiile în care a jucat s-a numărat și „Salaam Bombay”, film regizat de Mira Nair și recompensat cu mai multe distincții.

Ulterior, actorul a devenit o prezență importantă în filmele comerciale de la Bollywood, unde a interpretat personaje foarte diferite, de la roluri dramatice și intense până la personaje comice.

De-a lungul carierei, Patekar a jucat alături de actori precum Amitabh Bachchan și Shah Rukh Khan, fiind apreciat pentru stilul său puternic de interpretare, vocea distinctivă și replicile rostite cu multă intensitate.

Performanțele sale i-au adus numeroase premii, inclusiv distincții importante ale cinematografiei indiene.

„Nu avea nevoie să facă prea multe pentru a te face să-l urmărești”

Moartea actorului a provocat reacții în industria cinematografică indiană. Actorul Akshay Kumar, care a împărțit ecranul cu Nana Patekar în mai multe filme, a transmis un mesaj în memoria acestuia.

„A fost unul dintre acei actori rari care nu aveau nevoie să facă prea multe pentru a te face să te așezi și să-l urmărești. Vocea aceea, intensitatea aceea, sinceritatea aceea din fiecare interpretare... era complet el însuşi”, a declarat Akshay Kumar.

Nana Patekar lasă în urmă o soție, de care era separat, și un fiu.

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