A murit Nana Patekar, unul dintre actorii emblematici ai cinematografiei indiene. Avea 75 de ani
Actorul indian Nana Patekar, una dintre figurile cunoscute ale cinematografiei de la Bollywood și ale teatrului indian, a murit joi, la vârsta de 75 de ani. Potrivit presei locale, actorul a fost găsit inconștient în locuința sa din Goa.
Medicii chemați la domiciliul acestuia nu au reușit să-l resusciteze. Doctorul Shekhar Salkar, de la Spitalul Manipal, unde actorul a fost transportat, a declarat pentru agenția ANI că Nana Patekar a murit în urma unui stop cardiac, notează BBC.
Pe numele său real Vishawanath Patekar, actorul și-a început cariera pe scena teatrului în limba marathi, vorbită în Maharashtra, statul în care s-a născut și una dintre regiunile centrale ale industriei cinematografice indiene.
A trecut de la teatrul marathi la Bollywood
Nana Patekar s-a remarcat inițial în cinematografia de autor din India, în special în anii 1970 și 1980. Printre producțiile în care a jucat s-a numărat și „Salaam Bombay”, film regizat de Mira Nair și recompensat cu mai multe distincții.
Ulterior, actorul a devenit o prezență importantă în filmele comerciale de la Bollywood, unde a interpretat personaje foarte diferite, de la roluri dramatice și intense până la personaje comice.
De-a lungul carierei, Patekar a jucat alături de actori precum Amitabh Bachchan și Shah Rukh Khan, fiind apreciat pentru stilul său puternic de interpretare, vocea distinctivă și replicile rostite cu multă intensitate.
Performanțele sale i-au adus numeroase premii, inclusiv distincții importante ale cinematografiei indiene.
„Nu avea nevoie să facă prea multe pentru a te face să-l urmărești”
Moartea actorului a provocat reacții în industria cinematografică indiană. Actorul Akshay Kumar, care a împărțit ecranul cu Nana Patekar în mai multe filme, a transmis un mesaj în memoria acestuia.
„A fost unul dintre acei actori rari care nu aveau nevoie să facă prea multe pentru a te face să te așezi și să-l urmărești. Vocea aceea, intensitatea aceea, sinceritatea aceea din fiecare interpretare... era complet el însuşi”, a declarat Akshay Kumar.
Nana Patekar lasă în urmă o soție, de care era separat, și un fiu.