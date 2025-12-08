A murit Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit pe Cristian Chivu. „Părintele” a fost la cuțite cu Mircea Lucescu

Antrenorul român Ioan Sdrobiș a murit în dimineața zilei de 8 decembrie, la vârsta de 79 de ani, după ce s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate în ultima vreme. Este tehnicianul care l-a dat fotbalului pe Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul de la Inter Milano.

În toamna anului 2024, Ioan Sdrobiș a suferit o operație pe cord deschis, iar în vara acestui an fostul tehnician a fost supus unei noi operații, pe creierul mic, unde avea un cheag de sânge.

Anunțul dispariție a fost făcut de fostul atacant Valentin Badea, fostul elev al lui Sdrobiș de la FC Vaslui, acolo unde „Părintele” l-a lansat și pe fostul internațional Dragoș Grigore.

Ioan Sdrobiș și-a început cariera de antrenor în 1988, la Oțelul Galați, echipă pe care a mai pregătit-o și în sezonul 1994-1995. De-a lungul carierei, Sdrobiș le-a mai antrenat pe U Cluj, Ceahlăul, Selena Bacău, Dacia Unirea Brăila, FC Baia Mare, Electroputere Craiova, CSM Reșița, Focșani, Năvodari, Jiul Petroșani în două rânduri, FC Vaslui în două rânduri, CFR Timișoara, Farul și Onești. În perioada Reșița a intrat în conflict cu Mircea Lucescu, care antrena Rapidul.

Pe Chivu, căruia i-a făcut debutul la 16 ani, Sdrobiș l-a acuzat de mai multe ori că l-a uitat și l-a criticat pentru faptul comportamentul său lipsit de recunoștință.

Ioan Sdrobiș s-a aflat în conflict cu Mircea Lucescu timp de multe decenii. Fostul antrenor de la CSM Reșița sau U Cluj l-a „înțepat” frecvent pe „Il Luce”, pe care l-a acuzat de numeroase „jocuri de culise”. De asemenea, Sdrobiș i-a reproșat lui Lucescu și înfrângerea României cu Irlanda de Nord din 1985, scor 0-1. „Tricolorii” de atunci au ratat calificarea la Campionatul Mondial din 1986, cu Mircea Lucescu selecționer.