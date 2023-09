10 milioane de euro, profitul unor afaceri ilegale cu deșeuri de sticlă VIDEO

13 mandate de percheziție domiciliară în București, Ilfov și Vâlcea, a pus în aplicare Poliția Capitalei într-un dosar penal în care sunt cercetate afaceri ilegate cu aproape 20 mii de tone de deșeuri de sticlă. în care prejudiciul depășește 10 milioane de euro.

„În fapt, pe parcursul anului 2021, mai multe persoane, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, au creat un circuit infracțional, prin care ar fi întocmit în fals documente (avize însoțire mărfuri, borderouri ridicare deșeu, tichete cântar, recepții mărfuri etc), care atestau în mod nereal colectarea, transportul și reciclarea a peste 19.738 de tone de deșeuri din sticlă”, arată sursa citată.

Din cercetări, s-a stabilit că aceste documente ar fi stat la baza întocmirii dosarelor de trasabilitate a deșeurilor depuse la instituția cu atribuții în domeniu, scopul fiind evitarea corecțiilor ce trebuiau aplicate organizațiilor care implementează obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului, în cazul neîndeplinirii obiectivelor asumate, potrivit anchetei.

Astfel, ar fi fost cauzat un prejudiciu de 52.032.542 de lei.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (13.061 de acte materiale).