Pădurile din Rânca sunt pline de gunoaie. Ce a putut să descopere proprietara unei cabane FOTO

Pădurile din zona Rânca (Gorj) sunt pline de tot felul de deșeuri, aruncate mai ales de proprietarii de pensiuni și case de vacanță din frumoasa stațiune aflată la o altitudine de peste 1.600 de metri.

→ Imaginea 1/9: Pădurile din Rânca sunt pline de deșeuri Foto: Dana Oniga / Facebook

Dana Oniga deține o cabană în zona Rânca (Gorj), pentru petrecerea vacanțelor familiei și a timpului liber. Aceasta adună de mai mulți ani gunoaiele din pădurile aflate în preajma unităților de cazare a turiștilor.

Dana a reușit să strângă în jurul ei mai mulți voluntari și să deruleze în urmă cu câteva zile o acțiune de strângere a deșeurilor. Ea a postat pe pagina sa de Facebook fotografii cu deșeurile strânse. Aceasta arată că puțini dintre proprietarii de spații de cazare au venit să o ajute să strângă gunoaiele.

„Așa arată pădurile din Rânca, Gorj, România, Uniunea Europeană, in 2023, după aproape 30 de ani în care s-a construit fără să se dea socoteală, debarasându-se tot surplusul acolo, exploatându-se flora spontană la maximum (lucru prohibit), de către culegători veniți din împrejurimi și care lasă după ei ceva greu de descris, după luni de ședere pe unde apucă. De câte ori se fac acțiuni de ecologizare, la care sunt invitați posesorii de cabane și pensiuni, plus cei care au afaceri in Rânca, răspundem "prezent" maximum 10 oameni, restul făcându-se că plouă, sistematic. Sunt peste 400 de cabane în zonă!!“, spune femeia.

Doar nouă proprietari de cabane au venit să strângă deșeurile.

„Pădurea pe care o vedeți în imagini este pe punctul de a fi curățată în întregime și posibil transformată într-un traseu de agrement, după muuulte ore de muncă grea și ajutor primit de la reprezentanți ai Primăria Orașului Novaci, ai Casei de Cultură Novaci, a 17 copii voluntari minunați din Novaci, a doi jandarmi din Rânca și 9 posesori de cabane (aceiași care venim de fiecare dată). În concluzie, topul principalilor producători de gunoaie în Rânca sunt deținătorii de cabane și pensiuni, culegătorii de afine și ciuperci și pe ultimul loc sunt turiștii, care in afară de mizerie la drumul principal și pe pârtii, nu fac mare lucru“, a mai transmis Dana Oniga.

Ce deșeuri au fost găsite aruncate în pădure

Cea mai mare parte a gunoiului provine de la proprietarii de pensiuni și de la culegătorii de fructe de pădure.

„În aceste păduri nu s-a făcut niciodată curățenie. De anul trecut am început, dar volumul de deșeuri este imens. După ce am făcut, s-a păstrat aproape 90 la sută. Ce am găsit acolo este provenit din construcții și de la persoanele care vin și adună ciuperci și fructe de pădure, care nu sunt trase la răspundere pentru cules din flora spontană în cantități mari. Stând acolo o lună sau două, tot gunoiul generat ester aruncat în pădure“, a povestit Dana Oniga.

Dana Oniga a povestit pentru Adevărul și ce deșeuri a găsit aruncate în pădure: „Am muncit singură timp de două săptămâni și am cărat cu cârca deșeurile găsite. Am strâns peste o sută de saci. Eu am adunat singură peste 40 de saci. Dacă ne-am strânge voluntari de la toate cabanele, am termina toate lizierele de pădure într-o săptămână. Turiștii sunt ultima categorie care aruncă gunoaie. Eu am găsit aruncate în pădure wc-uri, cade de baie, canapele, frigidere. Turiștii aruncă doar pet-uri, sticle sau ambalaje. Restul, cum ar fi polistiren, saci de materiale de construcție, tablă de pe casă, pereți sparți din casă, nu pot fi aruncate decât de cabanierii din Rânca, pentru că sunt deșeuri voluminoase“.

„Instituțiile statului nu se implică în niciun fel și este o debandadă“

Dana Oniga, care este instructor de schi, spune că un astfel de comportament face un mare deserviciu zonei montane, deoarece turiștii pot să nu mai revină în aceste locuri. Aceasta critică și genul de turism care se face la Rânca: „Fac rău zonei Rânca. Din păcate, și nivelul turismului este foarte jos. Proprietarii de pensiuni se mulțumesc cu turiști care vin o noapte, fac chefuri, cu manele date la maximum, urlă și beau. Nu-i interesează pe cabanieri, care acceptă orice fel de turiști și nu te trage nimeni la răspundere. Nu știu dacă turiștii observă aceste gunoaie. Ei fac grătar, se plimbă pe Transalpina. Sunt mulți vecini de-ai mei care nu au fost niciodată în pădurea din fața cabanei, care este superbă. Eu știu zona de când erau doar cinci cabane construite și veneau doar ciobanii și oamenii de munte. Între timp, s-a degradat și instituțiile statului nu se implică în niciun fel și este o debandadă“.

Gheorghe Sanda, comisarul șef al Gărzii de Mediu Gorj, a precizat că, în perioada următoare, zona va fi monitorizată: „Au fost făcute acțiuni de control în zonă și s-au aplicat sancțiuni. Vom merge din nou să verificăm aspectele semnalate, pentru nu este normal să se întâmple așa ceva în zona montană. S-a făcut și la noi o sesizare în acest sens“.

Dumitru Leuștean, primarul orașului Rânca, a precizat că vor participa în continuare la acțiunile de ecologizare: „Am participat la acțiuni de ecologizare în zona Rânca și este revoltător că se întâmplă astfel de fapte, mai ales în această zonă deosebit de frumoasă“.