Trafic mai bine organizat la început de an școlar. Măsuri speciale anunțate de Primăria Capitalei

Primăria Municipiului București a anunțat joi un plan de acțiune menit să fluidizeze circulația rutieră în contextul începerii noului an școlar, perioadă în care traficul în Capitală se intensifică semnificativ.

Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a precizat pe pagina sa de Facebook că a discutat cu reprezentanții Prefecturii, Brigăzii Rutiere, Poliției Române, Poliției Locale și ai sectoarelor pentru a stabili un set de măsuri urgente.

„Vreau ca odată cu începerea școlii traficul din București să fie cât mai bine organizat. De aceea, am avut o întâlnire de lucru cu Prefectura București, Brigada Rutieră, Poliția Română, Poliția Locală și polițiile locale de sector pentru a stabili măsurile necesare astfel încât traficul din București să fie cât mai fluent”, a declarat edilul.

Printre soluțiile anunțate se numără:

- mobilizarea echipajelor de Poliție Locală și a polițiilor de sector în intersecții și lângă școli, pentru gestionarea fluxurilor de mașini;

- eliminarea temporară a locurilor de parcare din zonele unde sunt lucrări publice, pentru a elibera benzile de circulație;

- accelerarea șantierelor aflate în desfășurare, cu obiectivul de a fi finalizate sau suspendate înainte de începerea școlii;

- implementarea unor benzi speciale cu viraj obligatoriu în intersecțiile aglomerate de pe inelul central;

- monitorizarea în timp real a zonelor critice, astfel încât echipele de intervenție să poată acționa rapid în caz de blocaje.

„Scopul acestor măsuri este să sprijinim părinții, elevii și toți bucureștenii care se confruntă cu traficul intens specific primelor zile de școală”, a mai subliniat Bujduveanu.

Autoritățile fac apel la înțelegerea și cooperarea locuitorilor, amintind că primele zile din luna septembrie sunt, în mod tradițional, unele dintre cele mai aglomerate din Capitală.