Sute de copii din Maramureş, nevoiți să învețe în containere modulare. Părinţii sunt revoltaţi

Sute de elevi și preșcolari din Maramureș vor începe anul școlar în containere modulare, după ce școlile la care erau înscriși nu au avizele ISU și DSP și nici pază.

Sute de copii din Maramureș vor începe noul an școlar în containere modulare, după ce unele școli nu au primit avizele necesare de la ISU și DSP. Mulți părinți sunt revoltați, iar alți elevi au aflat că au fost înmatriculați în școli din satele vecine, pentru că nu mai există locuri suficiente în clase. Ministerul Educației nu mai permite desfășurarea orelor în trei schimburi.

Situația critică de la Șomcuta Mare

Cea mai gravă situație se înregistrează la Șomcuta Mare, unde 400 de școlari și preșcolari nu mai au loc în clădirea școlii. Primarul orașului, Gheorghe Buda, susține că noile săli container vor fi adaptate nevoilor copiilor.

„E binevenită în comunitatea de romi, aici, în cartierul Șomcuta Mare, datorită faptului pentru că numărul efectiv a copiilor din an în an crește”, a declarat tatăl unui elev pentru Antena 3 CNN. În schimb, o mămică este de altă părere: „Nu prea este ok. Școala ar fi cea mai bună idee”. Un alt părinte a adăugat: „În containere, nu. Numai în școala bună. Și educație”.

Primarul: „Nu este voie să se mai facă școală în trei schimburi”

Edilul din Șomcuta Mare explică faptul că autoritățile locale au fost obligate să găsească soluții alternative, după ce ministerul a interzis organizarea cursurilor în trei schimburi.

„S-a funcționat în trei schimburi, iar prin luna mai am primit o circulară de la Inspectoratul Școlar, care au primit-o și ei la rândul lor de la Ministerul Educației, prin care s-a spus foarte clar: «Nu este voie să se mai facă școală în trei schimburi»”, a declarat Gheorghe Buda.

Edilul a prezentat și modul în care vor arăta noile clase: „Clasa o să fie în felul următor: aici avem toată instalația electrică, avem pe peretele acesta... va fi montată tabla, iar pe cele două părți vor fi 20 de măsuțe pentru elevi”.

Inspectoratul Școlar: Containerele sunt conforme

Reprezentanții Inspectoratului Școlar susțin că, în lipsa unor fonduri pentru construcții noi, soluția containerelor este una conformă normelor.

„Neexistând proiecte europene sau fonduri pentru a face o clădire, a mări capacitatea clădirii existente, s-a luat decizia de a utiliza aceste containere care sunt conforme”, a explicat Mihai Pop, inspector general ISJ Maramureș.