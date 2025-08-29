Concediul, între drept legal și vis amânat. Vacanța, o opțiune tot mai inaccesibilă

Pentru o mare parte dintre angajații români, concediul este în continuare perceput ca o metodă esențială de refacere a energiei și creștere a productivității. Totuși, datele arată că vacanța nu echivalează întotdeauna cu o deconectare completă de responsabilitățile profesionale.

Potrivit unui studiu de piață, doar 28% dintre angajați afirmă că reușesc să rupă total legătura cu biroul în timpul concediului, în timp ce aproape jumătate (47%) rămân disponibili pentru urgențe.

Deși majoritatea angajaților are între 21 și 25 de zile libere anual (60% dintre respondenți), foarte puțini reușesc să își ia tot timpul liber disponibil: până la 1 august 2025 doar 8% și-au epuizat integral zilele de concediu. În același timp, aproape 1 din 5 angajați (20%) nu și-a folosit deloc concediul în primele 7 luni ale anului — un indiciu clar că pauza rămâne, pentru mulți, o opțiune amânată.

Cum își organizează românii vacanțele

Deși vacanțele de 5–10 zile rămân o alegere frecventă pentru 37% dintre angajați, tot mai mulți preferă să alterneze ritmul, arată analiza Pluxee, precizând că 39% combină pauzele scurte cu sejururile mai lungi, într-o încercare de a-și gestiona mai eficient energia de-a lungul anului.

Pentru o deconectare reală, aproape jumătate (45%) spun că au nevoie de minimum 6–10 zile, iar 29% de peste 10 zile.

Barierele care îi țin pe români conectați la job chiar și în vacanță

Concediul este adesea condiționat de cultura organizațională. Dacă pentru 44% este foarte ușor să solicite o zi liberă, aproape jumătate (47%) recunoaște că ezită, iar 9% spun că este greu sau aproape imposibil.

Printre principalele obstacole care îi împiedică pe angajați să își ia concediul de odihnă se află volumul mare de muncă și lipsa unui înlocuitor, menționate de 38% dintre respondenți. Pentru alți 18%, presiunea de a fi mereu disponibili joacă un rol important, iar 15% spun că au obiceiul de a pune munca pe primul loc, chiar și atunci când ar avea ocazia să se odihnească.

„Rezultatele arată că nevoia angajaților de a-și reîncărca bateriile în timpul concediului contravine presiunilor continue de la locul de muncă. Cultura organizațională joacă un rol critic: în companiile unde managerii dau exemplu în acest sens și vacanțele sunt încurajate, oamenii revin din concediu mai motivați și mai implicați”, a declarat Gabor Olajos, Country Managing Director Pluxee România și Bulgaria.

La întoarcerea din concediu, 23% dintre angajați spun că revin întotdeauna mai motivați, în timp ce 9% declară că resimt anxietate legată de sarcinile nerezolvate.

Cu doar 1 din 5 angajați care beneficiază de sprijin financiar pentru vacanțele interne, companiile au o oportunitate clară de a-și extinde pachetul de beneficii într-o direcție cu impact direct asupra stării de bine angajaților.