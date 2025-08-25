Cum va arata prima zi de școală: profesorii organizează un protest de amploare la Guvern și un marș uriaș către Cotroceni. Ce spun despre grevă

Președintele Federației Spiru Haret, Marius Nistor, a anunțat luni că profesorii nu vor declanșa o grevă generală, ci intenționează să boicoteze festivitățile de început de an școlar din 8 septembrie. Acțiunea va fi însoțită de un miting de amploare în fața Palatului Victoria.

Mii de profesori din toată țara vor ajunge la București în prima zi de școală

Preşedintele Federaţiei Spiru Haret, Marius Nistor, a declarat luni că nu se pune problema unei greve generale în educaţie ci doar de o boicotare în data de 8 septembrie a începutului de an şcolar. În plus, a spus el, va fi un miting de amploare în faţa Palatului Victoria, urmat de o marş de protest, până la Palatul Cotroceni, potrivit News.ro.

”În momentul de fază, e clar că există o opţiune mai mult decât serioasă ca festivităţile de începere a anului şcolar, în învăţământul preuniversitar, pe data de 8 septembrie să fie boicotate. Şi mi se pare normal ca acest lucru să fie rezultatul unui referendum declanşat la nivel national”, a spus Marius Nistor, la Antena 3.

După 8 septembrie ar putea urma și alte acțiuni, gândite de sindicaliști, la nivel național

El a precizat că trebuie făcută distincţie între ce înseamnă boicotare şi grevă generală.

”Nu se pune problema unei greve generale. Noi vorbim doar de o boicotare în data de 8 septembrie a începutului de an şcolar. În 9 septembrie, încolo, vor fi alte acţiuni pe care le gândim la nivel national, de altă natură. Dacă va fi vorba de vreo grevă generală, asta o vom stabili împreună cu colegii noştri din ţară”, a precizat Marius Nistor.

Sunt tensiuni uriașe între sindicatele din educație și Guvernul României

Reprezentantul sindicatelor a mai anunţat organizarea unui miting de amploare în faţa Palatului Victoria, urmat de o marş de protest, până la Palatul Cotroceni. Nistor a menţionat că au avut o primă discuţie cu Ministrul Educaţiei şi au continuat discuţiile şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

”Domnia sa nu vrea să schimbe absolut nimic, mergând pe ideea că, dacă ar renunţat la măsurile care au fost adoptate, măsuri care lovesc în învăţământul preuniversitar, atunci ar fi obligat să facă un pas înapoi şi vizavi de pachetul doi şi pachetul trei de măsuri, care poate să conducă la reducerea deficitului bugetar. I-am explicat domniei sale că a persista într-o greşeală este adevărata eroare pe care o poate comite un guvern”, a subliniat Nistor.

Sindicatele contestă declarațiile lui Bolojan privind norma didactică

Federaţiile sindicale din Educaţie au respins declaraţiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora în ultimii ani ar fi scăzut norma didactică de predare.

"Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie 'Spiru Haret' şi Federaţia Naţională Sindicală 'Alma Mater' condamnă ferm declaraţiile premierului Ilie Bolojan, conform cărora norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani. Afirmaţia este complet falsă, lipsită de orice fundament şi fie demonstrează o gravă lipsă de cunoaştere a realităţilor din sistemul de învăţământ românesc, fie lansarea ei în spaţiul public a fost făcută special, cu un scop manipulator, chiar dacă este cunoscut adevărul", se susţine într-un comunicat al sindicatelor, scrie Agerpres.

Câteva zeci de cadre didactice din învățământul preuniversitar pichetează sediul Ministerului Educaţiei și Cercetării, luni, 25 august, în semn de protest față de modificările aduse de Legea 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”. Este a patra săptămână de manifestații. Profesorii susțin că noile prevederi „afectează grav” sistemul de educație din România.

Legea, intrată în vigoare în luna iulie, prevede creşterea normei didactice cu cel puţin două ore, comasarea şcolilor cu mai puţin de 500 de elevi, tăierea burselor de rezilienţă şi excelenţă, reducerea numărului de burse de merit şi a fondului de burse pentru studenţi, precum şi modificări privind plata cu ora şi degrevările de normă, potrivit News.ro.