Ambasadorul României la Washington: „Susțin intervenția Statelor Unite în Venezuela”

Ambasadorul României la Washington a venit cu un mesaj pe rețelele sociale prin care apreciază operațiunea ordonată de către Donald Trump pentru capturarea lui Nicolas Maduro.

Ambasadorul României în SUA spune că în cazul Venezuela „nu mai vorbim despre „politică”, ci despre dreptul oamenilor la libertate.

„Când un regim își ține poporul ostatic prin frică, foame și represiune, nu mai vorbim despre „politică”, ci despre dreptul oamenilor la libertate. De aceea, susțin intervenția Statelor Unite în Venezuela: un sprijin legitim pentru cetățenii care cer alegeri reale, drepturi și demnitate, împotriva unui regim tiranic”, a scris într-o postare pe Facebook Andrei Moraru.

Aceasta a adăugat: „Românii știu prea bine cum arată un stat capturat de un dictator. Regimul Ceaușescu a fost ilegitim nu doar prin alegeri falsificate, ci prin violență, cenzură și umilirea sistematică a oamenilor. Venezuela merită același lucru pe care ni l-am dorit și noi: sfârșitul dictaturii și începutul unei vieți normale, în libertate”.

SUA au desfășurat o amplă operaţiune militară în Venezuela în noaptea de vineri spre sâmbătă cu un amplu dispozitiv aerian cu elicoptere şi forţe speciale de elită, care a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi evacuarea acestuia din ţară pe cale aeriană, potrivit preşedintelui american, Donald Trump, care a făcut declarații la câteva ore după ce capitala Caracas a fost zguduită de explozii.