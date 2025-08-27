Reforme sub presiune. Guvernul Bolojan, prins între protestele profesorilor și ale magistraților. Sociolog: „Este un joc de putere”

Al doilea pachet de măsuri fiscale stârnește nemulțumiri nu doar în interiorul coaliției, ci și în afara ei. Guvernul se confruntă cu proteste din partea cadrelor didactice, nemulțumite de reforma în educație, și a magistraților, care contestă modificările aduse pensiilor de serviciu. „Este un joc de putere între sindicate și angajator în momentul de față, care se poate duce oriunde”, este de părere sociologul Gelu Duminică.

Profesorii au anunțat boicotarea începutului de an școlar. Potrivit liderilor de sindicate, 30.000 de profesori sunt așteptați pe 8 septembrie, când ar trebui să participe la festivitățile pentru deschiderea anului școlar, la un protest în Piața Victoriei. Clădirea Guvernului nu este singura vizată. Profesorii vor pleca în marș către Palatul Cotroceni.

Măsurile din pachetul II afectează și magistrații. Mai multe Curți de Apel din țară au anunțat suspendarea activității. Magistrații protestează în contextul proiectului care ar urma să scadă le crească vârsta de pensionare la 65 de ani și să scadă cumulul pensiei de care pot beneficia la 70% din ultimul salariu net. Premierul Bolojan a anunțat că vârsta pensionare ar urma să crească într-o perioadă de 10 ani, dar asta nu i-a liniștit pe magistrați.

În cazul profesorilor, situație cu care guvernanții se confruntă anual, sunt două variante, explică sociologul Gelu Duminică: în primul caz Executivul își păstrează poziția, iar profesorii se vor întoarce la catedră, în condițiile în care zilele de protest nu sunt considerate zile de muncă, iar cadrele didactice nu își vor primi salariile. A doua variantă este aceea că Guvernul ar putea să cedeze și să ajungă la un compromis cu profesorii, acesta din urmă fiind însă și motivul protestelor actuale.

„Din păcate jocul ăsta este un joc de putere, ca să fim onești. Este un joc de putere între sindicate și angajator în momentul de față, care se poate duce oriunde”, explică sociologul Gelu Duminică.

Ministrul Educației, Daniel David, admite că, odată cu măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvern, veniturile din sistemul de învățământ vor scădea, însă subliniază că salariile de bază ale profesorilor titulari nu vor fi afectate, ci doar veniturile privind plata cu ora.

Magistrații se opun reformei pensiilor speciale

Analistul economic Cristian Păun subliniază în cazul magistraților „este o mare nedreptate la nivelul societății. Este nevoie nu doar de justiție, ci și de o justiție socială care nu se întâmplă în instanțe sau nu ar trebui să se întâmple în instanțe sau în zona magistraturii. Această justiție socială se întâmplă prin legislație, prin lege, cu ajutorul politicienilor, cei care au dat aceste privilegii în timp și care acum trebuie să le corecteze, pentru că ele au devenit foarte nedrepte și polarizează foarte mult societatea. Corecțiile acestea trebuie făcute, magistrații trebuie să înțeleagă că aceste privilegii nu sunt meritate pe drept și ele sunt contrar situației financiare a țării, dar și contrar bunului simț, contrar normalității”.

Condițiile de pensionare aplicate în prezent magistraților nu sunt justificiate, mai subliniază economistul, arătând că acestea le permit magistraților să iasă la pensie mult mai devreme și să se reangajeze ulterior.

„Să sperăm că politicienii actuali vor avea suficient de multă tărie încât să le reziste și să facă aceste corecții necesare”, mai subliniază Cristian Păun, punctând că „în momentul de față finanțele publice sunt făcute praf”, iar „aceste categorii au fost mințite de ceva vreme că totul e bine, totul e roz, totul merge perfect, iar economia duduie”.

În prezent magistrații se pot pensiona după doar 25 de ani de vechime în muncă și beneficiază de o pensie de 80% din venitul brut.