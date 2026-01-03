Decizia lui Jeff Bezos de a părăsi Washingtonul provoacă o gaură de aproape un miliard de dolari în bugetul statului și stârnește dezbateri fiscale

Jeff Bezos este atât de bogat încât mutarea sa din Seattle în Florida a lăsat bugetul statului Washington cu un deficit uriaș de aproape 1 miliard de dolari și a declanșat dezbateri privind impozitele pe avere

Mutarea, anunțată public în noiembrie 2023, vine după aproape 30 de ani petrecuți în Seattle și, oficial, este motivată de apropierea familiei și de operațiunile companiei sale spațiale, scrie luxurylaunches.

Totuși, momentul coincidea cu dezbaterile privind introducerea unui impozit pe câștigurile de capital de 7%, care urma să afecteze un număr redus de contribuabili extrem de bogați.

Potrivit autorităților, plecarea lui Bezos a redus cu aproape un miliard de dolari veniturile proiectate pentru educație, bani care erau destinați în special programelor K-12, învățământului superior și proiectelor de construcție școlară.

În primul an de aplicare, impozitul pe câștigurile de capital a generat între 786 și 890 de milioane de dolari, mai mult de jumătate provenind de la doar zece persoane. În anul următor, încasările au scăzut la aproximativ 430 de milioane de dolari, pe măsură ce contribuabilii bogați și-au adaptat strategiile financiare sau și-au schimbat domiciliul.

Potrivit publicației citate, după mutarea în Florida, Bezos a început vânzările de acțiuni Amazon, economisind astfel peste 600 de milioane de dolari doar din impozitele pe câștiguri de capital, iar unele estimări indică aproape 1 miliard de dolari până în prezent.

Specialiștii atrag atenția că, deși pierderea nu destabilizează finanțele generale ale statului Washington – veniturile totale fiind estimate la 66,5 miliarde de dolari pentru 2023-2025 – impactul asupra impozitului pe câștigurile de capital este semnificativ.

Episodul a declanșat o dezbatere amplă privind dependența statului de o mână de contribuabili ultra-bogați și eficiența politicilor fiscale bazate pe avere.