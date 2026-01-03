search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Ce înseamnă îndepărtarea lui Maduro de la putere și ce urmează pentru Venezuela

Publicat:
Ultima actualizare:

Statele Unite nu au mai intervenit atât de direct în America Latină din 1989, când au invadat Panama pentru a-l înlătura pe liderul militar de atunci, Manuel Noriega.

SUA au lovit mai multe locații militare și civile în Caracas/FOTO?X
SUA au lovit mai multe locații militare și civile în Caracas/FOTO?X

După ce Nicolas Maduro a fost capturat și extras și Venezuela, așa cum susține președintele SUA, Donald Trump, acest lucru va fi considerat o victorie majoră de unele dintre vocile mai radicale din administrația americană, dintre care unele au susținut deschis schimbarea de regim.

Washingtonul l-a acuzat pe Maduro că ar conduce o organizație criminală implicată în traficul de droguri – acuzații pe care acesta le neagă.

De asemenea, Statele Unite nu îl recunosc drept președinte legitim al Venezuelei, după ce alegerile din 2024 au fost respinse pe scară largă ca fiind nici libere, nici corecte.

De cealaltă parte, Venezuela a acuzat SUA că urmăresc să se folosească de intervenție pentru a prelua controlul asupra rezervelor sale de petrol – considerate a fi cele mai mari din lume.

Ceea ce rămâne cu adevărat neclar este ce se va întâmpla acum în interiorul Venezuelei, dacă Maduro nu mai este la putere.

Susținătorii intervenției americane susțin că aceasta ar putea deschide calea pentru preluarea puterii de către opoziție, condusă fie de laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, fie de candidatul opoziției la alegerile din 2024, Edmundo González.

Alții avertizează însă că situația este mult mai complicată.

Armata și grupările paramilitare au rămas până acum loiale lui Maduro, iar chiar și unii critici ai săi s-au temut că o intervenție militară directă a SUA ar putea duce la o destabilizare și mai profundă a țării.

Este de așteptat, de asemenea, ca apropiații lui Maduro să se teamă pentru propriul viitor, în urma informațiilor privind capturarea acestuia.

Un eveniment fără precedent în epoca modernă

Statele Unite au trimis forțe speciale Delta Force în centrul capitalei venezuelene pentru a-l extrage pe președintele în funcție, împreună cu soția sa, acest lucru reprezintă un eveniment fără precedent în epoca modernă.

Cea mai apropiată comparație este capturarea liderului panamez Manuel Noriega, de asemenea de către forțe speciale americane, în 1989.

Ambii lideri revendicaseră victoria în alegeri contestate, ambii au fost acuzați de SUA de implicare în traficul de droguri, iar ambele cazuri au fost precedate de o concentrare semnificativă de forțe militare americane.

Totuși, capturarea lui Noriega a urmat unui scurt război decisiv între cele două țări, în care forțele panameze au fost rapid înfrânte.

Noriega s-a refugiat în ambasada Vaticanului, unde a rămas timp de 11 zile. În cele din urmă, a fost convins să se predea în urma unei campanii de „război psihologic”, care a inclus difuzarea constantă de muzică rock la volum ridicat – trupe precum The Clash, Van Halen și U2.

El a fost transportat în Statele Unite, unde a fost ulterior condamnat pentru infracțiuni legate de droguri.

Detaliile operațiunii de capturare a lui Nicolas Maduro nu au fost încă făcute publice, însă pare să fi fost o acțiune și mai ambițioasă, reușind extragerea președintelui și a soției sale fără desfășurarea de trupe terestre convenționale.

Soarta lui rămâne neclară, însă este de presupus că va ajunge într-o închisoare din Statele Unite.

Ministrul Apărării al Venezuelei: „Toate forțele armate vor fi desfășurate”

Ministrul Apărării din Venezuela a anunțat desfășurarea imediată a forțelor militare pe întreg teritoriul țării.

Într-un mesaj video transmis în limba spaniolă, Vladimir Padrino López a cerut un front unit de rezistență în fața „celei mai grave agresiuni” îndreptate vreodată împotriva Venezuelei, adăugând că țara urmează „ordinele lui Maduro” și că toate forțele armate vor fi mobilizate.

„Ne-au atacat, dar nu ne vor supune”, a declarat ministrul Apărării.

Între timp, vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat că guvernul nu cunoaște locul unde se află președintele Maduro sau Prima Doamnă, Cilia Flores.

Ea a cerut „dovezi imediate de viață” pentru amândoi.

Rămân numeroase necunoscute legate de atacurile din această dimineață.

Ce pagube au fost provocate infrastructurii militare vizate? Și care este bilanțul victimelor?

Ministrul Apărării, Vladimir Padrino, a declarat că autoritățile centralizează informații despre morți și răniți și a susținut că atacurile au lovit și zone civile.

El a adăugat că Venezuela va „rezista” prezenței trupelor străine.

Diosdado Cabello, considerat a doua figură în chavism și ministru de interne, a apărut pe străzile din Caracas purtând o vestă antiglonț și o cască, fiind înconjurat de poliție. „Suntem desfășurați. Facem apel la calm. Aveți încredere în noi că vom trece peste această situație”, a declarat el.

