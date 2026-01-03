Un minor de 16 ani a fost reținut la Cluj, după ce a desfigurat un băiat de 15 ani în noaptea de Revelion

Un adolescent de 16 ani a fost reținut de polițiștii clujeni, fiind acuzat că ar fi agresat, fără niciun motiv, un băiat de 15 ani, în noaptea de Revelion. Victima a ajuns la spital cu leziuni grave la nivelul feței și urmează să fie operată.

Un caz de violență extremă petrecut în noaptea de Revelion, în municipiul Cluj-Napoca, a dus la reținerea unui adolescent de 16 ani, acuzat că a agresat fizic un alt minor, în vârstă de 15 ani. În urma incidentului, victima a fost transportată la spital, unde medicii au constatat leziuni serioase la nivelul feței.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, la data de 3 ianuarie, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a minorului de 16 ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 1 ianuarie, în jurul orei 04:40, pe o stradă din cartierul Europa din Cluj-Napoca, unde adolescentul de 16 ani l-ar fi lovit de două ori cu pumnul în față pe băiatul de 15 ani, aparent fără un motiv clar.

Loviturile i-au provocat victimei leziuni traumatice severe, motiv pentru care a fost transportată de urgență la o unitate medicală.

Ulterior, băiatul a fost internat la Clinica de Chirurgie Maxilo-Facială, unde medicii au stabilit că prezintă fractura pereților sinusului maxilar stâng, fractura peretelui lateral al orbitei stângi, cu ușoară încălecare, precum și o deviație de sept nazal.

Potrivit familiei, tânărul, care a fost desfigurat, urmează să fie operat.

Mama victimei, medic de profesie, a relatat circumstanțele în care s-a produs agresiunea.

„În timp ce Clujul de «5 stele» sărbătorea, pentru noi a început cel mai negru coșmar. În noaptea de Revelion, fiul meu de 15 ani a fost atacat cu un obiect contondent de un individ cunoscut, în timp ce aștepta taxiul într-o zonă considerată «bună»”, a declarat mama vitimei, citată de presa locală.

În urma activităților investigativ-operative și a administrării probelor, polițiștii au reușit să-l identifice pe presupusul agresor.

Acesta a fost depistat sâmbătă de polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Florești și condus la sediul Poliției Municipiului Cluj-Napoca. Acolo a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, minorul fiind introdus într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă.

Adolescentul urmează să fie prezentat magistraților, care vor decide dacă se impun și alte măsuri preventive.

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc agresiunea și aplicarea măsurilor legale care se impun.