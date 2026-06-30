Rezultate Evaluare Națională 2026. În ce județe s-au obținut mediile de 10. Sunt cele mai puține din 2011 încoace

Ministerul Educației și Cercetării a afișat, marți, 30 iunie 2026, cu o zi mai devreme, rezultatele de la Evaluarea Națională înregistrate înainte de contestații. Sunt doar șapte medii de 10 la nivelul întregii țări, cele mai puține din 2011 încoace.

La nivelul întregii țări s-au înregistrat doar șapte medii de 10, cele mai puține din intervalul 2011-2026 pentru care MEC a publicat datele.

Cele șapte medii de 10 au fost înregistrate astfel:

- Gorj – 1 - la Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu ;

- Mureș – 1 - la Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș;

- Prahova – 1 -la Colegiul Național „Nicolae Stănescu” Ploiești;

- Iași – 1 - la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași;

- București – 3 - la Școala Gimnazială „I.G. Duca”, Școala Gimnazială „Leonardo Da Vinci” și Școala Gimnazială 142.

În 2025 s-au înregistrat 85 de medii de 10, iar în 2024 – 74, în anii anteriori cifrele fiind cu mult mai mari, după cum se poate observa din tabelul de mai jos. În intervalul 2011 - 2026, cele mai multe medii de 10 s-au înregistrat în 2020, 892 la număr.

Examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu (din totalul celor 148.268 de absolvenți înscriși), rezultând o rată de participare de 96,6%.

Matematica i-a pus la grea încercare

La Limba şi literatură română, 81,8% dintre candidați au obținut note peste 5, iar 398 de elevi au fost notați cu 10. La Matematică, în schimb, au avut note peste 5 doar 74,3% dintre candidați și 86 au reușit punctajul maxim.

Situația este și mai grăitoare în privința repartizării pe medii de proveniență, la Matematică înregistrând note sub cea de trecere 42,56% dintre elevii de la sat, față de 15,49% note sub 5 pentru candidații din mediul urban.

Calendarul pentru vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor a rămas neschimbat, au mai anunțat reprezentanții MEC.

„Lucrările scrise pot fi vizualizate și eventuale contestații pot fi depuse conform calendarului aprobat: Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în data de 1 iulie, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie, conform calendarului aprobat”, a transmis ministerul.