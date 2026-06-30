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Rezultate Evaluare Națională 2026. În ce județe s-au obținut mediile de 10. Sunt cele mai puține din 2011 încoace

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Ministerul Educației și Cercetării a afișat, marți, 30 iunie 2026, cu o zi mai devreme, rezultatele de la Evaluarea Națională înregistrate înainte de contestații. Sunt doar șapte medii de 10 la nivelul întregii țări, cele mai puține din 2011 încoace.

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La nivelul întregii țări s-au înregistrat doar șapte medii de 10, cele mai puține din intervalul 2011-2026 pentru care MEC a publicat datele.

Cele șapte medii de 10 au fost înregistrate astfel:

- Gorj – 1 - la Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu ;

- Mureș – 1 - la Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” Târgu-Mureș;

- Prahova – 1 -la Colegiul Național „Nicolae Stănescu” Ploiești;

- Iași – 1 - la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași;

- București – 3 - la Școala Gimnazială „I.G. Duca”, Școala Gimnazială „Leonardo Da Vinci” și Școala Gimnazială 142.

În 2025 s-au înregistrat 85 de medii de 10, iar în 2024 – 74, în anii anteriori cifrele fiind cu mult mai mari, după cum se poate observa din tabelul de mai jos. În intervalul 2011 - 2026, cele mai multe medii de 10 s-au înregistrat în 2020, 892 la număr.

Elevii au aflat, marți, 30 iunie, ce rezultate au la Evaluarea Națională 2026 FOTO: A. Mitran
Elevii au aflat, marți, 30 iunie, ce rezultate au la Evaluarea Națională 2026 FOTO: A. Mitran

Examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu (din totalul celor 148.268 de absolvenți înscriși), rezultând o rată de participare de 96,6%.

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Matematica i-a pus la grea încercare

La Limba şi literatură română, 81,8% dintre candidați au obținut note peste 5, iar 398 de elevi au fost notați cu 10. La Matematică, în schimb, au avut note peste 5 doar 74,3% dintre candidați și 86 au reușit punctajul maxim.

Situația este și mai grăitoare în privința repartizării pe medii de proveniență, la Matematică înregistrând note sub cea de trecere 42,56% dintre elevii de la sat, față de 15,49% note sub 5 pentru candidații din mediul urban.

Calendarul pentru vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor a rămas neschimbat, au mai anunțat reprezentanții MEC.

Lucrările scrise pot fi vizualizate și eventuale contestații pot fi depuse conform calendarului aprobat: Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în data de 1 iulie, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie, conform calendarului aprobat”, a transmis ministerul.

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