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Cum se calculează media de admitere la liceu şi când contează media generală din gimnaziu

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Pe 1 iulie se afișează rezultatele la Evaluarea Națională. Pe baza acestora, elevii își vor putea calcula media de admitere la liceu și vor avea o imagine mai clară asupra șanselor de a fi admiși la unitățile de învățământ dorite. În plus, există licee cu profiluri speciale care folosesc formule proprii de calcul al mediei de admitere sau care pot lua în considerare și media generală din gimnaziu, în condițiile prevăzute de metodologia de admitere.

Elevi din Mehedinți căutând pe liste rezultatele obținute
Elevii așteaptă afișarea rezultatelor la Evaluarea Națională FOTO Sever Gheorghe

Săptămâna trecută, peste 140.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a au susținut Evaluarea Națională. Examenul a cuprins două probe scrise: Limba și literatura română și Matematică. Elevii aparținând minorităților naționale au susținut și proba la Limba și literatura maternă.

Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, pe 1 iulie vor fi afișate rezultatele inițiale. După perioada de depunere și soluționare a contestațiilor, rezultatele finale vor fi publicate pe 3 iulie.

Pe baza acestor rezultate, elevii își vor putea calcula media de admitere la liceu, pentru a-și evalua șansele și a alege în cunoștință de cauză liceele și specializările dorite. Ulterior, Ministerul Educației va întocmi ierarhia candidaților la nivelul fiecărui județ, iar elevii vor completa fișele de opțiuni. Admiterea se încheie cu repartizarea computerizată.

Modul de calcul al mediei de admitere pentru liceu

Primul pas după afișarea rezultatelor este calcularea mediei de admitere la liceu. În prezent, aceasta se stabilește exclusiv pe baza notelor obținute la Evaluarea Națională. Începând cu admiterea din 2024, media claselor V-VIII nu mai este luată în calcul.

Potrivit Ordinului ministrului Educației nr. 6060/2025, media de admitere reprezintă media aritmetică a notelor obținute la probele Evaluării Naționale, calculată cu două zecimale, fără rotunjire. Acesta este punctajul folosit la repartizarea computerizată și cel care stabilește poziția fiecărui candidat în ierarhia județeană.

Elevii care au susținut și proba la Limba și literatura maternă pot solicita ca nota obținută la această disciplină să nu fie inclusă în calculul mediei finale. Pentru aceasta, trebuie să depună o cerere la școala de proveniență.

Un exemplu de calcul este simplu. Dacă un elev obține nota 7,50 la Limba și literatura română și 6,20 la Matematică, media de admitere este (7,50 + 6,20) : 2 = 6,85. Cu această medie va participa la repartizarea computerizată.

Cât de mult contează media generală din gimnaziu

Răspunsul este, în general, simplu: media generală din gimnaziu nu intră în calculul mediei de admitere. La admiterea la liceu din 2026, rezultatele obținute la Evaluarea Națională sunt criteriul principal care stabilește repartizarea fiecărui elev.

Există însă și excepții. Dacă doi candidați au aceeași medie de admitere și concurează pentru ultimul loc disponibil la același profil, departajarea se face în funcție de media generală de absolvire a claselor V-VIII. În această situație, are prioritate elevul cu media generală mai mare.

De asemenea, la liceele cu profil vocațional, media de admitere se calculează după reguli diferite. De exemplu, pentru profilurile sportive și artistice, nota obținută la proba de aptitudini se înmulțește cu 3, la rezultat se adaugă media de la Evaluarea Națională, iar suma se împarte la 4.

Cum are loc repartizarea computerizată

După afișarea rezultatelor finale, Ministerul Educației întocmește ierarhia candidaților pentru fiecare județ, pe baza mediilor obținute la Evaluarea Națională. Elevii completează apoi fișele de înscriere cu profilurile și specializările dorite, în ordinea preferințelor. Este recomandat să treacă un număr cât mai mare de opțiuni, pentru a-și crește șansele de repartizare.

Repartizarea computerizată se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor. Sistemul verifică, pentru fiecare candidat, opțiunile înscrise și îl repartizează automat la primul loc disponibil corespunzător mediei obținute.

Este important de știut că nu există o medie minimă eliminatorie pentru repartizarea computerizată la liceu. Toți elevii care au susținut Evaluarea Națională participă la repartizare și sunt admiși în limita locurilor disponibile, în funcție de media obținută și de opțiunile completate.

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