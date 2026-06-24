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Video „Cu cât vorbim mai mult, cu atât îmi scade nota”. Lacrimi și nervi după proba la Matematică de la Evaluarea Națională

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Matematica, cea de-a doua probă a examenului de Evaluare Națională 2026, care a fost și ultima pentru majoritatea candidaților, i-a stors de energie pe absolvenții de clasa a VIII-a. „Subiectul i-a scos din șabloane”.

Candidații care au susținut în acest an probele Evaluării Naționale 2026 au ieșit storși de energie din sălile de examen și, foarte mulți, vizibil nemulțumiți de ce au reușit să scrie.

Majoritatea candidaților au susținut miercuri ultima probă a EN 2026 FOTO: Alina Mitran
Majoritatea candidaților au susținut miercuri ultima probă a EN 2026 FOTO: Alina Mitran

Cu zeci de minute înainte de finalul probei au început să-și dea cu părerea, despre dificultatea subiectelor și nu numai, părinții care i-au așteptat pe copii la poarta școlii: „A făcut și meditație, ceva-ceva trebuie să facă.”, „E nevoie și de oameni care să știe meserie.”, „Matematica nu este oricum punctul lui forte.”, „Vedem ce reușește și dacă nu ajunge unde vrea, facem transfer.”, „Mi-e teamă că nu poate să-și stăpânească emoțiile, pentru că de învățat a învățat.”, „Am înțeles că nu sunt chiar de speriat (n. red. - subiectele), vorbeau părinții pe grup, dar să vedem ce zice și profesoara”, „Au ieșit mai relaxați de la Română”.

„La subiectul 3 mi-a dat cu virgulă”

Cei mai fericiți sunt cei care au făcut grilele, ei vor fi și cei care spun că a fost ușor, pentru că acest obiectiv și-l fixaseră”, a venit cineva cu o remarcă.

Și supărați, într-adevăr, au fost elevii care, pe măsură ce se consultau cu profesorul sau cu alți colegi care se așteaptă la note mari, și-au dat seama fie că au greșit, fie că soluțiile pe care le-au tot căutat în timpul examenului nu erau chiar atât de greu de găsit.

O notă de 10 va fi dificil de luat la Matematică, s-au convins candidații FOTO: Alina Mitran
O notă de 10 va fi dificil de luat la Matematică, s-au convins candidații FOTO: Alina Mitran

Să nu mai vorbim, vă rog eu, că cu cât vorbim mai mult, cu atât îmi scade nota!”, a exclamat un băiat, pe măsură ce candidații se consultau între ei cu privire la modalitățile de rezolvare și răspunsurile corecte.

Marius este unul dintre elevii care au venit de la Școala din Ipotești, arondată centrului de examen de la Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” din Slatina. Au fost cinci elevi în clasa a VIII-a la el în școală, toți cinci au venit să susțină probele. Elevul s-a declarat mulțumit. „A fost OK, să zicem, subiectele 1 și 2, că la 3 n-am știut nimic, a dat cu virgulă. Am încercat ceva la un exercițiu, dar nu știu dacă e corect. Ceva cu prisma, acolo. Acolo să zic că a fost oleacă mai ușor”, a spus elevul. Un alt coleg a ieșit și acesta la scurt timp din examen, la fel de mulțumit.

Proba la Limba română, între „a fost ușor” și „dar ce fac de nu mai ies?”. Unii elevi au venit de la zeci de kilometri

Am făcut toate grilele și le-am făcut bine. Sunt bazat pe mine. În rest, nu știu cum o fi, dacă mai reușesc să mai adun ceva”, s-a arătat sigur pe el elevul.

Mie mi s-a părut mai ușor la Română. Sper să iau acolo o notă mai bună, oricum Matematica nu-mi place deloc. Mă aștept la un 5”, a dezvăluit și colega băieților. Vrea să fie admisă la liceul Economic. „Pe cosmetică vreau, sper să fie de ajuns cât am reușit. Mie, când nu-mi place un lucru, nu pot învăța acest lucru”, a adăugat eleva.

„Să mor dacă nu le-am făcut pe toate bune!”, a exclamat, bucuros, un alt elev de la Școala Ipotești.

Adolescenții nu-și fac prea mari probleme. Ar vrea un anume liceu, dar dacă media nu le permite, „nu e nimic, mă transfer dacă nu-mi place”, spune unul dintre ei. „Am stat ca proștii în bănci, degeaba. Am terminat grilele în 10 minute și am așteptat, după, să putem ieși”, a continuat discuția.

Alt centru de examen, aceeași atmosferă. „Am făcut toate grilele, am mai făcut ceva, 8 și ceva, pe acolo”, își evaluează un elev prestația. Elevii vorbesc între ei, confruntă rezultatele, sunt bucuroși atunci când primesc confirmarea că rezultatul e bun, se necăjesc atunci când își dau seama că au greșit.

Profesorii care au venit să-și susțină elevii spun că geometria, cel mai probabil, le-a pus probleme candidaților. O notă de 7 sau 8 se poate obține relativ fără probleme, pentru o notă de 9 subiectul a fost destul de greu, iar pentru 10, foarte greu. „Cel care se bucură cel mai tare este elevul care a făcut doar grilele. Pentru el este o performanță. Subiectele nu sunt în zona de confort. Cei care învață constant nu au probleme. Dar nu șablonat, nu șablonat”, a remarcat un profesor.

Elevii și-au calculat punctajul la ieșirea din sala de examen FOTO: Alina Mitran
Elevii și-au calculat punctajul la ieșirea din sala de examen FOTO: Alina Mitran

S-a și plâns la ieșirea din sală. Li s-a întâmplat elevilor care și-au fixat ținte înalte și care au simțit că se îndepărtează de ele. Nici remarca – „toți ați dat același examen, și alții cu siguranță au greșit” – nu i-a liniștit.

Cu toate că anumite probleme i-au surprins, elevii au evaluat subiectul ca fiind mai puțin dificil decât cel de la simularea națională. „Mai ușor. Ultima problemă nu a fost atât de grea, a fost destul de ușoară. Aștept un 9”, a precizat un elev.

Emoțiile candidaților nu s-au încheiat. Conform calendarului, vineri, 26 iunie, elevii care au învățat în școli cu predare în limba maternă vor susține proba la Limba și literatura maternă. Rezultatele înaintea contestațiilor vor fi afișate în 1 iulie, până la ora 12.00, între orele 16.00 – 19.00 putând fi depuse contestații. Rezultatele finale, în baza cărora va avea loc admiterea, se afișează în 8 iulie 2026.

Pentru susținerea probei la Matematică au fost înscriși în toată țara 148.268 de elevi, însă au lipsit 4.883. Patru elevi au fost eliminați din examen.

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