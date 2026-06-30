Evaluare Națională 2026 | Tot ce trebuie să știi despre contestații: cum depui cererea, cum se recalculează nota și cum îți vezi lucrarea

Absolvenții de gimnaziu care au susținut probele Evaluării Naționale 2026 au aflat marți ce note au obținut. Miercuri, 1 iulie, începând cu ora 14.00, pot fi depuse cereri pentru vizualizarea lucrărilor. Vizualizarea și depunerea contestațiilor sunt posibile și în 2 și 3 iulie.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în zilele de 1 iulie, după prima afișare, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie, la centrul de examen. Contestațiile pot fi de asemenea depuse și electronic, la adresa de e-mail comunicată de centrul de examen.

Foarte important: chiar dacă vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc și în zilele de 2 și 3 iulie, cererile pentru vizualizarea lucrărilor se depun doar miercuri, 1 iulie 2026, în intervalul orar 14.00 – 18.00, urmând ca centrele de examen să stabilească ulterior un grafic potrivit căruia elevii și reprezentanții legali ai acestora se pot prezenta pentru a vedea lucrarea.

„Elevii pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională. La momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, elevii trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În egală măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă la depunerea unei/unor contestații”, au transmis reprezentanții ministerului, anterior susținerii probelor.

Important de știut: elevii care depun/transmit contestații completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor.

Regulile esențiale pentru depunere sunt:

- Prezența părintelui - elevii minori sunt însoțiți obligatoriu de un părinte sau reprezentant legal;

- Declarația-tip - atât elevul, cât și părintele semnează o declarație prin care declară că au luat cunoștință că nota inițială poate să crească sau să scadă în urma reevaluării;

- Transmiterea online - dacă trimiți contestația prin e-mail, trebuie să descarci modelul oficial, să îl printezi, să îl semnezi (elev + părinte), să îl scanezi/fotografiezi și să anexezi o copie a actelor de identitate.

Elevul și părintele/reprezentantul legal trebuie să prezinte actele de identitate în momentul în care se prezintă pentru vizualizarea lucrării. În sala în care vor avea acces la lucrare nu pot pătrunde cu mijloace de înregistrare audio-video. Elevii pot avea în schimb baremul, foaie și pix pentru a face notări, însă copierea lucrării este interzisă.

După vizualizare, candidații și părinții/reprezentanții legali vor semna o declarație prin care confirmă că au vizualizat lucrarea solicitată/lucrările solicitate.

Candidații vizualizează individual lucrarea/lucrările (dacă sunt contestate lucrările de la mai mult de o probă), în prezența unor persoane nominalizate de președintele comisiei din centrul de examen. Persoanele desemnate să asiste elevul și părintele/reprezentantul legal pentru facilitarea vizionării nu au voie să facă aprecieri cu privire la conținutul și evaluarea lucrărilor.

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În procedura ministerului privind vizualizarea lucrărilor se prevăd pașii de urmat și în cazul în care elevul constată, la momentul vizualizării lucrării, că aceasta nu îi aparține. În cazul în care anumite lucrări au fost inversate, ambii candidați vor fi informați cu privire la rezultatul corect, precum și la dreptul acestora de a vizualiza lucrarea și de a depune contestație, dacă consideră necesar.

Cum se stabilește nota finală, în cazul lucrărilor contestate

Notele programat să fie afișate miercuri, 1 iulie 2026, sunt notele stabilite în urma evaluării lucrărilor în sistem digitalizat. Fiecare lucrare este repartizată inițial către doi profesori evaluatori.

În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, este calculată nota finală ca medie aritmetică având două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul Evaluării Naţionale.

În cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi reevaluată de alţi doi profesori evaluatori. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 (patru) note. După eliminarea celor două note/valori extreme, nota finală se calculează ca medie aritmetică având două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală şi este înregistrată în catalogul Evaluării Naţionale.

În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare iniţială. În situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea este reevaluată de alţi doi profesori evaluatori. Reevaluarea se face respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi notare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de cea de-a doua comisie de contestaţii este nota finală obţinută de candidat.

Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Ce se întâmplă după contestații

Rezultatele finale vor fi afișate în 8 iulie 2026, pe baza acestora fiind calculată media de admitere.

În intervalul 13-14 iulie 2026 are loc completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a.

În 22 iulie 2026 vor avea loc repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027 2026 și comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.

Tot în 22 iulie, în unitățile de învățământ gimnazial se afișează lista cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București.

Repartizarea nu înseamnă că elevul a și fost înscris la liceu, depunerea dosarelor fiind o etapă distinctă, programată în intervalul 23 – 28 iulie 2026.

Pentru elevii care nu au fost repartizați în prima etapă de repartizare se organizează o nouă etapă.