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Evaluare Națională 2026. Absolvenții de gimnaziu din partea minorităților susțin vineri ultima probă scrisă. Când se afișează rezultatele

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Absolvenții clasei a VIII-a care aparțin minorităților naționale susțin vineri, 26 iunie, proba scrisă la Limba și literatura maternă, ultima din cadrul Evaluării Naționale 2026. Primele două probe au avut loc luni, la Limba și literatura română, și miercuri, la Matematică. Examenul a început la ora 09:00 și durează două ore. 

Elevii susțin proba scrisă la Limba și literatura maternă. FOTO: Inquam/George Călin
Elevii susțin proba scrisă la Limba și literatura maternă. FOTO: Inquam/George Călin

Accesul candidaților în centrele de examen a fost permis între orele 08:00 și 08:30, iar elevii au fost nevoiți să aibă asupra lor un act de identitate valabil și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră. Pentru realizarea desenelor și schemelor este permisă utilizarea unui creion negru.

Examenul a început la ora 09:00, moment în care elevii primesc broșura cu subiectele și, dacă este necesar, hârtie ștampilată pentru ciorne și pagini suplimentare.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, timpul de lucru este de 120 de minute, calculat după completarea casetei de identificare.

„Pentru fiecare probă scrisă, durata de rezolvare a subiectelor este de 120 de minute (...). Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care s-a aprobat această solicitare (...) în baza prevederilor procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale în anul 2026”, a transmis Ministerul.

Ce este interzis în sala de examen

Candidații nu au avut voie să introducă în sălile de examen manuale, dicționare, notițe, culegeri, telefoane mobile sau alte dispozitive electronice de calcul, stocare ori comunicare.

De asemenea, ghiozdanele, rucsacurile, poșetele și alte obiecte personale au fost lăsate în spațiile special amenajate. Elevii care refuză acest lucru nu vor putea susține examenul. Toate probele sunt monitorizate audio-video.

Când se afișează rezultatele

Primele rezultate ale Evaluării Naționale vor fi publicate pe 1 iulie 2026, până la ora 12:00, atât în centrele de examen, cât și online, pe baza unor coduri individuale anonimizate, care înlocuiesc numele și prenumele candidaților.

În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, precum și pe 2 și 3 iulie, elevii vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații.

Ministerul Educației precizează că vizualizarea lucrărilor nu este obligatorie pentru depunerea unei contestații și nici nu obligă elevul să conteste nota obținută. La vizualizare, candidatul trebuie să fie însoțit de un părinte sau reprezentant legal.

Elevii care depun contestații trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip prin care confirmă că au luat la cunoștință faptul că nota finală poate fi modificată atât în sensul creșterii, cât și al scăderii. Documentul este semnat și de părinți sau reprezentanții legali.

Subiectele și baremul, publicate în aceeași zi

Subiectele și baremele de corectare pentru fiecare probă sunt publicate în ziua examenului, la ora 15:00, pe site-ul dedicat al Ministerului Educației.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 8 iulie 2026.

Media de admitere la liceu este reprezentată de media generală obținută la Evaluarea Națională, calculată ca medie aritmetică a notelor de la probele de examen, cu două zecimale, fără rotunjire.

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