Rezultate Bacalaureat 2026. Când se publică notele și cum poți vedea lucrarea înainte de a contesta nota

Rezultatele examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate marți, 7 iulie, până la ora 12:00. Elevii pot depune cerere pentru vizualizarea lucrărilor doar pe 7 iulie, înainte de a decide dacă depun sau nu contestație.

La Bacalureat, sesiunea iunie-iulie 2026, cererile pentru vizualizarea lucrărilor se depun pe 7 iulie, între orele 14:00 și 17:00. În aceeași zi, între orele 17:00 și 18:00, candidații vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații.

Procesul continuă pe 8 și 9 iulie, în intervalul 09:00-17:00, când lucrările vor putea fi consultate conform programului afișat de fiecare centru de examen, potrivit edupedu.ro

Pentru sesiunea august 2026, cererile se depun pe 18 august, între orele 14:00 și 17:00, iar vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în aceeași zi, între orele 17:00 și 18:00. Vizualizarea continuă pe 19 și 20 august, între orele 09:00 și 17:00.

Vizualizarea lucrării nu obligă elevul să depună contestație. După consultarea lucrării, candidatul poate decide dacă depune sau nu contestație.

Elevii care aleg să conteste nota trebuie să completeze și să semneze o declarație prin care confirmă că au luat cunoștință de faptul că nota poate fi modificată atât prin creștere, cât și prin scădere.

Potrivit ministrului Educației, Mihai Dimian, până la această oră, stadiul evaluării lucrărilor la examenul de Bacalaureat se prezintă astfel: la proba de Limba și literatura română procesul este finalizat în proporție de 100%, în timp ce la Matematică / Istorie s-a ajuns la 99,9% (cu doar 208 evaluări rămase). Proba la alegere a fost evaluată în proporție de 99,2% (1980 de lucrări rămase), iar la Limba și literatura maternă procentul este de 78,1% (cu 3176 de evaluări rămase).

În ceea ce privește stadiul evaluării contestațiilor de la Evaluarea Națională, datele indică un progres de 90,5% la Limba și literatura română (1809 evaluări rămase), 90,7% la Matematică (910 evaluări rămase) și o finalizare aproape completă la Limba și literatura maternă, unde s-a atins un procent de 98,5% (mai fiind de evaluat doar 10 lucrări).

Pe 3 iulie s-a încheiat și ultima probă a examenului de Bacalaureat, care anul acesta a stat sub semnul arșiței tropicale. În mare parte, infrastructura școlară nu a reușit să facă față valului de temperatură extremă, iar temperaturile ridicate au dus inclusiv la măsuri extreme, fără precedent, din partea Ministerului Educației.

După ce prima probă scrisă la Limba Română s-a desfășurat într-o căldură infernală, Ministerul Educației a decis amânarea cu 24 de ore a probei obligatorii a profilului.

Decizia a fost luată în contextul avertizării de Cod Roșu de caniculă, după ce numărul mare de candidați a făcut ca aerul din multe săli de examen să devină irespirabil. Așa că, în loc de 30 iunie, așa cum era planificată, proba obligatorie a profilului a avut loc pe 1 iulie, iar cea la alegere, joi, 2 iulie. Ultima probă, cea la Limba Maternă a avut loc vineri, 3 iulie.