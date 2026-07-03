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Suspiciuni de fraudă la Bacalaureat 2026. Zeci de percheziții în cinci județe după ce subiectele ar fi fost divulgate înainte de examen. Reacția ministrului Educației

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Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba desfășoară, vineri, 3 iulie, 47 de percheziții domiciliare în cinci județe, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudare a examenului de Bacalaureat 2026. Anchetatorii verifică informații potrivit cărora unii elevi ar fi intrat în posesia subiectelor înainte de desfășurarea probelor scrise.

Suspiciuni de fraudă la Bacalaureat 2026. FOTO: Unsplash
Suspiciuni de fraudă la Bacalaureat 2026. FOTO: Unsplash

UPDATE Reacția ministrului Educației la percheziții

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a transmis pe rețelele sociale un mesaj după perchezițiile procurorilor de pe lângă tribunalul Alba.

„În această sesiune de Bacalaureat au fost identificate și oprite de către colegii care supraveghează examenul mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate, precum ochelari prevăzuți cu camere video și inteligență artificială.

Felicit colegii supraveghetori pentru vigilență! De asemenea, trasmit aprecierea mea polițiștilor și procurorilor implicați în cadrul cercetărilor efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba referitoare la suspiciuni de divulgare a unor informații secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenului de Bacalaureat.

Corectitudinea examenelor reprezintă fundamentul încrederii în educație și nu este negociabilă!”, precizează ministrul Dimian.   

Perchezițiile au loc în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice fără calitate specială, suspectate că ar fi divulgat informații confidențiale legate de examen.

„Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba efectuează cercetări ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenelor de bacalaureat”, au transmis procurorii.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

La acțiune participă și polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și efective din județele Arad, Hunedoara, Bihor, Cluj și Sibiu și jandarmi din Alba și Cluj.

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, suspiciunile vizează divulgarea subiectelor înainte de una dintre probele examenului, deși acestea ar fi trebuit să fie cunoscute doar în momentul începerii efective a testării.

Aproape 131.000 de candidați susțin Bacalaureatul

Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2026 a început luni, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Miercuri a avut loc proba obligatorie a profilului, iar joi candidații au susținut proba la alegere a profilului și specializării.

Vineri, elevii aparținând minorităților naționale susțin proba scrisă la Limba și literatura maternă, ultima din cadrul examenului.

La sesiunea din acest an s-au înscris aproape 131.000 de candidați, dintre care aproximativ 116.000 provin din promoția curentă, iar 15.000 din promoțiile anterioare.

Rezultatele examenului vor fi afișate marți, 7 iulie, până la ora 12:00.

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