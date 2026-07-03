VIDEO-REPORTAJ | Calvarul de la Bacalaureat: „Îmi făceam vânt cu buletinul”. Săli de examen transformate în saune

Probele scrise la examenul de Bacalaureat de anul acesta au stat sub semnul arșiței tropicale. În mare parte, infrastructura școlară nu a reușit să facă față valului de temperatură extremă. Sunt elevi care au acuzat că acest lucru le-a afectat serios concentrarea.

Pe 3 iulie s-a încheiat și ultima probă a examenului de Bacalaureat. A fost probabil cel mai „fierbinte” examen al maturității din ultimele decenii. Temperaturile foarte ridicate de săptămâna trecută au dus inclusiv la măsuri extreme, fără precedent, din partea Ministerului Educației.

După ce prima probă scrisă la Limba Română s-a desfășurat într-o căldură infernală, Ministerul Educației a decis amânarea cu 24 de ore a probei obligatorii a profilului. Decizia a fost luată în contextul avertizării de Cod Roșu de caniculă, după ce numărul mare de candidați a făcut ca aerul din multe săli de examen să devină irespirabil. Așa că, în loc de 30 iunie, așa cum era planificată, proba obligatorie a profilului a avut loc pe 1 iulie, iar cea la alegere, joi, 2 iulie. Ultima probă, cea la Limba Maternă a avut loc vineri, 3 iulie.

Chiar și în aceste condiții, în multe zone din țară, mai ales în nord-est, căldura a continuat să fie un factor de stres major pentru candidații la Bacalaureat. Mulți elevi au mărturisit că temperaturile au fost prea ridicate pentru a le oferi condiții ideale de examen. Dacă unii recunosc că s-au mobilizat și au reușit să se concentreze în ciuda căldurii apăsătoare din sălile de examen, alții se plâng că s-au concentrat foarte greu sau aproape deloc și chiar au acuzat dureri de cap din cauza căldurii.

„A început să mă doară capul la un moment dat”

Dacă, în unele zone ale țării, după expirarea Codului roșu de caniculă, temperaturile s-au mai domolit, ba chiar au lăsat loc furtunilor și vijeliilor, în nord-estul României arșița a continuat să facă ravagii până joi, la amiază. Adică chiar până la încheierea ultimei probe de Bacalaureat.

De exemplu, în județul Botoșani, mulți elevi mărturisesc că temperaturile foarte ridicate le-au dat mari dureri de cap, la propriu. Mai ales în combinația aceasta, emoții–caniculă. „A început să mă doară capul la un moment dat, și de emoții, că-s o fire emotivă, dar și de căldură. Mi-a fost teamă să nu o dau în bară. Eram și foarte mulți în aceeași sală de clasă. Dar, mulțumesc lui Dumnezeu, a fost bine”, precizează o absolventă care a dat Bacalaureatul în centrul de examinare de la Colegiul Național „AT Laurian” din Botoșani.

Un alt candidat mărturisește că, la prima probă de examen, la română, a ieșit din sala de examen cu hainele ude leoarcă și amețit. „Dacă îmi storceam cămașa, ieșea apă, garantat. Parcă era scoasă din mașina de spălat, direct. Simțeam efectiv cum curg șuvoaie de apă pe mine. Când am ieșit eram și amețit. Bombă dublă: căldură și emoții. Nu pot să zic că oamenii (n.r. cei care se ocupau de organizarea Bac-ului) nu au făcut tot posibilul. Ne-au dat apă la discreție, ne întrebau cum ne simțim, încercau să ventileze. Chiar și-au dat silința. Dar era cuptor, frate, orice ai fi făcut. Poate un sistem de climatizare industrial rezolva”, susține tânărul.

„Mă luptam să mă concentrez”

În această atmosferă sufocantă, menținerea concentrării a fost o adevărată provocare. Să rezolvi probleme complexe de matematică sau să redactezi eseuri ample sunt sarcini care necesită un mediu optim, nu o sală de examen în care cu greu îți poți aduna gândurile. Mulți candidați spun că nu s-au putut concentra eficient din cauza căldurii. Alții spun că a fost mai greu, dar până la umră s-au putut aduna.

Dan Negru, mesaj pentru elevi după ce Tudor Arghezi a fost subiect la BAC: „Școala îți dă diploma, dar viața îți dă testul”. De ce l-a invocat pe marele poet

„A fost foarte rău. Am încercat să mă concentrez, dar era foarte grav”, mărturisește o tânără care tocmai ieșise de la examenul la matematică. „Am fost și în amfiteatru, unde era foarte cald. Dar, la un moment dat, te poți concentra”, adaugă un alt candidat.

„Primeam apă, eram cocoloșiți așa, dar era prea cald. Eram efectiv mulți într-un spațiu, până la urmă, închis, cu emoții mari și căldură foarte mare. Simțeam că parcă mi s-au blocat gândurile la un moment dat. A fost cumplit. Noroc că subiectele erau ușoare”, mărturisește un alt candidat.

Școlile nu fac față temperaturilor extreme

Centrele de susținere a probelor scrise au fost amenajate în școli și licee. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, de exemplu, mărturisesc că nu există o infrastructură care să facă față acestor temperaturi extreme. Deși au fost luate toate măsurile posibile la acel moment, temperaturile foarte ridicate au făcut legea. „Într-adevăr, au fost niște condiții extreme. La nivelul județului Botoșani, noi nu avem o infrastructură care să ne ofere condiții prielnice pentru desfășurarea acestor examene pe o astfel de vreme. În școli condițiile sunt bune, dar unitățile de învățământ nu au climatizarea necesară pentru a asigura o temperatură optimă desfășurării acestor examene. În unitățile de învățământ care nu erau expuse direct la soare, temperatura a fost în regulă. În alte unități de învățământ, cu expunere la soare, temperatura a fost mai crescută. Noi am încercat să asigurăm o ventilație pe cât posibil și apa necesară hidratării. Am avut și asistente medicale gata să intervină ori de câte ori era nevoie”, spune Bogdan Suruciuc, inspector școlar general la ISJ Botoșani.

Bacalaureat 2026 | Proba la Logică, mai dificilă decât în anii anteriori. Profesorul Radu Morariu avertizează că pot apărea probleme

„Am folosit buletinul să-mi fac vânt”

Fără să fie lăsați, prin dispozițiile ministeriale, să utilizeze moriști sau mini-ventilatoare de mână pentru a se răcori, elevii s-au descurcat cu ce aveau. „Mi-am făcut vânt cu buletinul, după care dintr-o ciornă mi-am făcut evantai”, precizează o absolventă. „Ce puteai să faci decât să-ți faci vânt cu ciorna? Mi-am făcut evantai. Eram nenorocit altfel”, adaugă un alt candidat. „A fost foarte cald, dar m-a mobilizat ideea că, dacă pic, am dat-o în bară pe toată vacanța. S-a dus distracția. Așa că mai dădeai vânt cu tricoul, mai cu o foaie, sufli-n sân și am scris”, spune un altul.