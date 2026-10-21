Câte absențe pot motiva părinții și când scade nota la purtare. Ministerul Educației explică regulile pentru elevi

Ministerul Educației a publicat o serie de clarificări privind absențele elevilor, documentele necesare pentru motivarea acestora și situațiile în care este afectată nota la purtare. Părinții pot justifica, prin cereri scrise, cel mult 40 de ore de curs într-un an școlar, în anumite condiții. În plus, documentele justificative trebuie prezentate în termen de șapte zile calendaristice de la revenirea elevului la școală.

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Precizările au fost publicate în cadrul rubricii „PUNCTUL de informare EDU”, lansată de minister în februarie 2026 pentru a explica publicului prevederi legale și informații din sistemul de învățământ. Nu este vorba despre reguli noi, ci despre clarificarea celor aflate deja în vigoare.

Câte absențe pot fi motivate de părinți

Potrivit Ministerului Educației, părinții pot solicita motivarea a maximum 40 de ore de curs pe an școlar, fără ca acestea să depășească 20% din numărul orelor alocate unei discipline.

Cererea trebuie adresată învățătorului sau dirigintelui, după caz, și avizată de directorul școlii înainte de motivarea absențelor. Elevii majori pot depune personal aceste solicitări.

Prin excepție, elevele gravide și elevii care sunt părinți pot beneficia de motivarea a până la 100 de ore de curs anual, fără depășirea a 40% din orele unei discipline, pe baza cererilor scrise.

Pentru absențele motivate medical sunt acceptate adeverințe eliberate de medicul școlar, medicul de familie sau medicul specialist, precum și certificate medicale, foi de externare ori scrisori medicale emise de unitățile sanitare. Documentele trebuie să aibă viza cabinetului medical școlar sau a medicului de familie. În cazul elevilor minori, actele justificative trebuie prezentate personal de părinte sau reprezentantul legal.

Termenul de șapte zile și sancțiunile pentru absențe nemotivate

Actele justificative trebuie prezentate în maximum șapte zile calendaristice de la reluarea cursurilor. Dacă termenul nu este respectat, absențele rămân nemotivate. Motivarea se efectuează în ziua prezentării documentelor.

Ministerul precizează că profesorii au obligația de a consemna absențele la fiecare oră, însă acestea nu pot fi folosite pentru pedepsirea elevilor. Absența se trece în catalog numai atunci când elevul nu este prezent la curs.

În ceea ce privește nota la purtare, la fiecare 20 de absențe nemotivate acumulate într-un an școlar sau la atingerea pragului de 20% absențe nemotivate la o disciplină, media anuală la purtare scade cu câte un punct pentru elevii de gimnaziu și liceu.

În învățământul primar, calificativul anual la purtare se diminuează gradual, de la „Foarte bine” la „Bine”, „Suficient” sau „Insuficient”.

Regulile sunt prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și în Statutul elevului.