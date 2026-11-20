Un profesor de la Colegiul Național „Zinca Golescu” din Pitești este vizat de cercetări ale Poliției și de o anchetă disciplinară, în urma unor acuzații privind promovarea ideologiei legionare și naziste în timpul orelor de „Istoria evreilor. Holocaustul”. O elevă care a participat la cursurile acestuia susține că profesorul ar fi făcut afirmații antisemite în fața elevilor, ar fi minimalizat Holocaustul și ar fi prezentat într-o lumină favorabilă Mișcarea Legionară.

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Cadrul didactic Marius Constantin le-ar fi spus elevilor că evreii „conduc lumea” și că ar fi câștigat Al Doilea Război Mondial, potrivit mărturiei publicate de Edupedu.ro.

De asemenea, ar fi susținut că Holocaustul a fost „exagerat” și ar fi făcut afirmații ostile la adresa maghiarilor. Eleva a mai relatat că profesorul ar fi vorbit despre existența unor școli speciale pentru evrei în București, unde aceștia ar învăța cum să „conducă lumea”.

„Ne spunea că «urăște ungurii», că există școli speciale pentru evrei în București, în care li se predă la ore cum să «conducă lumea». Pot confirma că avea idei legionariste și apăra acțiunile acestora. Tot spunea că «evreii au câștigat al Doilea Război Mondial» și că aceștia «conduc lumea». Mai spunea și că Holocaustul a fost «exagerat»”, a relatat eleva pentru sursa citată.

Aceeași elevă susține că profesorul ar fi încercat să îi determine pe elevi să cumpere o culegere de teste de istorie pentru Bacalaureat, promițându-le în schimb note mari. Marius Constantin este autorul mai multor lucrări de specialitate, inclusiv culegeri pentru Bacalaureat și admiterea la Academia de Poliție.

În mărturia transmisă redacției, eleva a reclamat și nereguli privind desfășurarea cursurilor. Aceasta susține că profesorul ar fi lipsit frecvent de la ore sau ar fi ajuns cu întârziere, iar atunci când participa la cursuri nu ar fi predat efectiv, petrecându-și timpul pe telefon sau punând în repetate rânduri același documentar despre regele Solomon.

Profesorul este cercetat de Poliție și disciplinar

Cazul a fost făcut public de Edupedu.ro joi, 19 noiembrie, după ce au fost semnalate presupuse derapaje ideologice în timpul orelor de „Istoria evreilor. Holocaustul”. Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a confirmat efectuarea unor cercetări privind presupusa promovare a ideologiei legionare și naziste în cadrul activității didactice.

„Din cercetări a reieşit că un bărbat, având calitatea de cadru didactic în cadrul unei unităţi de învăţământ preuniversitar, în cadrul activităţii didactice, ar fi manifestat comportamente şi ar fi făcut afirmaţii care vizează promovarea ideologiei legionare şi naziste, manifestări antisemite şi atitudini de negare sau minimalizare a Holocaustului”, informează joi seară Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.

Totodată, conducerea Colegiului Național „Zinca Golescu” a constituit o comisie de cercetare disciplinară. Directoarea unității de învățământ, Silvia Marinescu, a confirmat că are calitatea de martor într-un dosar penal și a precizat că au fost întreprinse mai multe demersuri administrative. De asemenea, a fost solicitat un raport din partea DGASPC privind eventualele efecte asupra stării psihice și emoționale a elevilor.

Inspectorul școlar general al județului Argeș, Dumitru Tudosoiu, a confirmat, la rândul său, existența cercetării disciplinare și a verificărilor efectuate de Poliție.

Profesorul continua să predea în perioada desfășurării cercetărilor.

Sorin Ionescu: Profesorii care promovează idei extremiste în școli trebuie excluși din sistem

Cazul a fost comentat și de ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu. Acesta a declarat, într-un interviu acordat PSNews.ro, că profesorii care promovează idei extremiste și antidemocratice în fața elevilor ar trebui excluși din sistemul de învățământ.

„Nu poate fi coleg cu mine cineva care nu înțelege că scopul școlii românești este promovarea unor idei democratice”, a afirmat oficialul. Întrebat dacă susține excluderea acestor cadre didactice, ministrul a răspuns: „Să fie excluși din sistem”.