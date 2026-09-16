Performanță academică: UMF „Carol Davila”, reconfirmată în clasamentul global Shanghai

UMF „Carol Davila” din București apare şi în ediția 2026 a Shanghai Global Ranking of Academic Subjects, clasamentul internațional care evaluează universitățile pe domenii academice, cu rezultate în Medicină Clinică și Sănătate Publică.

UMF „Carol Davila” din București îşi menţine poziţiile în clasamentul internaţional Shanghai. Foto: Formare Medicală

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București își menține pozițiile în ediția 2026 a Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), un clasament internațional care evaluează performanța universităților pe domenii academice.

Clasamentul analizează rezultatele instituțiilor din întreaga lume în funcție de indicatori precum activitatea de cercetare, impactul publicațiilor, colaborările internaționale și recunoașterea academică.

În ediția din acest an, UMF „Carol Davila” figurează în grupa 201-300 la Medicină Clinică și în grupa 401-500 la Sănătate Publică, menținând aceeași poziționare ca în ediția precedentă.

Universitatea bucureșteană este singura instituție de învățământ superior din România prezentă în clasament atât la Medicină Clinică și Sănătate Publică, cât și în domeniul general Științe Medicale.

UMF „Carol Davila” figurează în Shanghai GRAS încă din 2017, anul în care a fost publicată prima ediție a acestui clasament.

Pentru conducerea universității, menținerea pozițiilor reflectă rezultatele obținute în educație și cercetare, dar și contribuția întregii comunități academice.

„Menținerea Universității noastre în prestigiosul clasament internațional Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2026, în domeniile Clinical Medicine și Public Health, precum și prezența în domeniul general Medical Sciences reprezintă o confirmare a direcției pe care comunitatea academică a UMF «Carol Davila» o urmează cu responsabilitate și perseverență. Această recunoaștere internațională reflectă calitatea actului educațional, performanța cercetării și implicarea cadrelor didactice, cercetătorilor, studenților și doctoranzilor care contribuie, zi de zi, la consolidarea prestigiului universității noastre, motiv pentru care le adresez tuturor sincere mulțumiri și felicitări pentru profesionalismul, dedicarea și efortul constant depus în atingerea acestui rezultat remarcabil” a declarat prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Ediția 2026 a Shanghai Global Ranking of Academic Subjects cuprinde 57 de subdomenii academice, grupate în cinci mari arii: Științele naturii, Inginerie, Științele vieții, Științe medicale și Științe sociale.

Pentru realizarea clasamentului sunt analizate mai multe aspecte ale activității universitare, printre care calitatea și impactul cercetării, publicațiile cu vizibilitate internațională, colaborările cu instituții din alte țări și recunoașterea academică.

Prezența UMF „Carol Davila” în clasament, pentru al zecelea an consecutiv de la prima ediție, marchează continuitatea rezultatelor obținute de universitate în domeniul educației medicale și al cercetării științifice.

Tot în 2026, performanța științifică a UMF „Carol Davila” a fost recunoscută și de Performance Ranking of Scientific Papers (NTU Ranking), un clasament internațional care evaluează activitatea de cercetare a universităților.