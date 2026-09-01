Directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București, Ionela Neagoe, spune că profesorii sunt tot mai epuizați și puși în situația de a suporta din propriul buzunar costuri legate de activitatea profesională, în timp ce li se cere să fie disponibili permanent pentru elevi și părinți. Ea susține că, în aceste condiții, este nedrept ca dascălii să fie criticați pentru că își caută venituri suplimentare.

Diriginții au nevoie de telefon de serviciu, potrivit directoarei unui liceu de top din București Foto: Shutterstock

Neagoe plasează această problemă în contextul mai larg al condițiilor dificile din învățământ, menționând epuizarea cadrelor didactice, necesitatea unui al doilea loc de muncă pentru mulți dintre aceștia, dificultățile de recrutare a profesorilor calificați și contrastul dintre caracterul vocațional al profesiei și lipsa unor venituri și a unui tratament corespunzător din partea societății și a mediului politic.

Potrivit acesteia, în mediul privat, angajații care utilizează telefonul în scop profesional beneficiază de un telefon de serviciu, iar aceeași logică ar trebui să se aplice și în sistemul educațional, mai ales în cazul diriginților, care au o responsabilitate directă în relația cu familiile elevilor.

De asemenea, directoarea face referire la reproșurile aduse profesorilor în legătură cu meditațiile sau plata de către părinți a costurilor activităților extracurriculare, în având în vedere condițiile salariale precare ale dascălilor.

„Ar fi firesc ca profesorii, în special cei care sunt și diriginți, să beneficieze de un telefon de serviciu, întrucât părinții sunt obișnuiți să sune în orice moment al zilei sau al săptămânii, inclusiv pe perioada vacanțelor. Consider că profesorul Petruț Rizea are dreptate atunci când afirmă că, la fel cum în mediul privat angajații primesc telefon de serviciu pentru activitățile profesionale, și diriginților li s-ar cuveni măcar plata abonamentului de telefonie mobilă. Totuși, în realitate, acest lucru rămâne o utopie, într-o societate în care profesorii sunt profund disprețuiți și tratați ca atare”, a precizat directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București.

„Profesorii sunt epuizați, ritmul de muncă e foarte greu de susținut”

În calitate de director, acesta a precizat că nu este direct vizată de această problemă, însă aduce în discuție nemulțumirile exprimate de cadrele didactice, care semnalează că primesc mesaje și apeluri în afara orelor de program, uneori după ora 22.00-23.00 sau în weekend.

„În calitate de director, nu sunt direct vizată de această problemă, însă profesorii îmi aduc adesea în discuție nemulțumirile lor. Aceștia consideră, pe bună dreptate, că nu este normal să primească mesaje în timpul nopții, după ora 10-11 seara, sau în weekend, și să fie obligați să răspundă, pentru că altfel ajung să apară tensiuni. Dirigenția este, într-adevăr, o sarcină de serviciu, dar profesorul nu poate fi constrâns să fie disponibil permanent, chiar dacă i se cere acest lucru. Activitatea de diriginte este extrem de dificilă, necesitând multă diplomație și abilități de comunicare atât cu elevii, cât și cu părinții, precum și capacitatea de a stabili limite și reguli clare. Există numeroase situații și anecdote legate de relația cu părinții, care ar putea fi povestite ore întregi”, a explicat aceasta.

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De asemenea, directoarea a criticat dublul standard la care sunt supuși profesorii: deși li se cere să fie permanent disponibili, să organizeze excursii și activități extracurriculare, în unele situații și pe propria cheltuială, salariile rămân insuficiente, iar orice formă de suport financiar este privită cu suspiciune.

Ea a comparat situația profesorilor cu cea a angajaților din mediul privat, subliniind că un corporatist nu ar accepta să își finanțeze din buzunar o deplasare de serviciu fără să solicite decontarea cheltuielilor.

„Însă cum să ni se ofere nouă telefoane de serviciu când profesorilor încă li se impută că le e plătit biletul de excursie cu elevii de către părinți? Păi profesorul ăla cum să meargă pe banii lui dacă activitatea nu e în norma lui? Ce corporatist ar face măcar un drum, în scop de serviciu, pe banii lui, fără să ceară la final decontarea sumei? Nouă ni se reproșează totul și nu ni se oferă nimic, mereu ni se spune că trebuie să economisim bani, ăsta e sectorul din care se economisește mereu”, a precizat Ionela Neagoe.

Aceasta a adăugat că profesorii sunt epuizați de ritmul de muncă, unii dintre ei fiind nevoiți să își găsească un al doilea loc de muncă pentru a se întreține, iar mulți dintre cei cu experiență își depun deja cererile de pensionare.

„Profesorii sunt epuizați, ritmul de muncă e foarte greu de susținut, mai ales că unii mai au și un al doilea job pentru a se putea întreține, iar cei cu multă experiență își cer deja ieșirea la pensie, eu am trei astfel de cazuri de gestionat chiar în perioada aceasta. Apoi, dacă ai noroc, vine un profesor calificat în locul lui și nu știi cum să îi faci orarul pentru că trebuie să fie și la serviciu, la al doilea loc de muncă”, a punctat Ionela Neagoe.

În ceea ce privește acuzațiile aduse profesorilor care fac meditații pentru a-și suplimenta veniturile, directoarea a explicat că problema e sărăcirea sistemului de învățământ și incapacitatea statului de a oferi salarii decente care să elimine nevoia profesorilor de a căuta surse suplimentare de venit.

„Părinții ne reproșează adesea că am ales să devenim profesori deoarece este o carieră vocațională, dar acest lucru nu înseamnă că nu avem dreptul la un trai decent. Înțeleg că este o meserie vocațională și de aceea mi-am ales-o, pentru că îmi place ceea ce fac, dar nu accept să fiu tratată cu lipsă de respect doar pentru că am ales să îmi urmez vocația. Recunosc că există și în învățământ persoane care nu sunt potrivite pentru această meserie, așa cum se întâmplă în orice alt domeniu al societății.

Noi formăm caractere și pregătim generațiile viitoare, ceea ce face ca munca noastră să fie una esențială. Tocmai de aceea, ea ar trebui să fie pe măsură răsplătită. Nu este corect să i se ceară unui profesor să fie mereu impecabil, să fie disponibil la orice oră din zi și din noapte, să organizeze și să plătească excursii și activități extracurriculare, cu un salariu foarte mic, iar apoi să fie acuzat că face meditații pentru a-și suplimenta veniturile”, a mai transmis directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București.