 Nicușor Dan, în prima zi de școală: „O greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea” | adevarul.ro
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Video Nicușor Dan, în prima zi de școală: „O greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea”

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Președintele Nicușor Dan a vorbit, luni, în prima zi a noului an școlar, despre problemele sistemului de educație din România, despre finanțarea insuficientă a școlilor și statutul cadrelor didactice, dar și despre relația dintre părinți, profesori și elevi. Șeful statului a susținut că societatea românească nu acordă suficientă importanță cunoașterii, deși aceasta are o legătură directă cu prosperitatea.

Nicușor Dan a afirmat că una dintre problemele societății românești este faptul că educația și cunoașterea nu sunt apreciate suficient.

„O greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea. Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți, pentru că există o relație între prosperitate și cunoaștere”, a declarat președintele, în prima zi de școală.

În opinia lui, dificultățile sistemului educațional sunt legate inclusiv de finanțarea insuficientă de-a lungul anilor.

„Oricâte discursuri am face, realitatea este că educația din România, de ani de zile, nu a avut finanțarea corespunzătoare. Și asta a avut un efect în sistemul nostru de educație”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre meseria de profesor, arătând că sistemul educațional nu reușește întotdeauna să atragă suficient de mulți oameni care simt că au vocație pentru această profesie.

Nicușor Dan, despre atitudinea părinților față de școală

Șeful statului a vorbit și despre rolul părinților în educația copiilor și despre relația acestora cu profesorii.

Nicușor Dan a spus că trebuie discutat deschis și despre atitudinea părinților față de școală, în condițiile în care există situații în care aceștia consideră că știu mai bine cum ar trebui să fie educați copiii lor.

„Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. Pentru că, de multe ori, părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui, cum e mai bine să-l învețe profesorul pe elev”, a afirmat președintele.

Acesta a făcut referire și la timpul petrecut de copii în fața telefoanelor, considerând că asemenea subiecte trebuie discutate la nivelul întregii societăți.

„Trebuie să avem, fără patimă, discuții în societate pe subiectele astea”, a mai spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a fost la deschiderea noului an școlar la Școala Gimnazială nr. 1 Curcani, jud. Călărași.
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Nicușor Dan a fost la deschiderea noului an școlar la Școala Gimnazială nr. 1 Curcani, jud. Călărași. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Trebuie să îmbunătățim statutul financiar al cadrului didactic”

Nicușor Dan a pledat pentru îmbunătățirea, în perspectivă, a statutului financiar al profesorilor și a transmis un mesaj de apreciere pentru cadrele didactice.

„Vorbind de partea financiară, care este esențială, să ajungem să corectăm și să îmbunătățim, în perspectivă financiară, statutul cadrului didactic”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului le-a mulțumit profesorilor care, în opinia sa, fac educație adevărată pentru copii.

„Vreau să mulțumesc cadrelor didactice care fac educație adevărată pentru copiii noștri și sunt foarte mulți. O dată pe an, la începutul școlii, putem să, noi toți ca societate, să spunem răspicat lucrul ăsta: mulțumim cadrelor didactice”, a transmis președintele.

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Nicușor Dan a încurajat, de asemenea, părinții să aibă încredere în profesori, iar elevii să acorde mai multă importanță școlii.

„Să îi încurajăm pe părinți să aibă deschidere pentru cadrele didactice și să îi încurajăm pe elevi să valorizeze școala”, a spus el.

„Bucuria cunoașterii este esențială pentru personalitatea umană”

Președintele a insistat și asupra importanței educației pentru viitorul profesional și personal al copiilor.

„Pentru a avea succes în carieră, pentru a avea succes în viața lor personală, tot timpul de acum încolo e important ce învață când sunt la școală”, a afirmat Nicușor Dan.

„Ce ne face pe noi oameni, ce ne diferențiază de natură și de ce se întâmplă în jur este bucuria cunoașterii, care este esențială pentru personalitatea umană”, a mai spus președintele.

De ce a ales o școală din județul Călărași

Nicușor Dan a explicat și motivul pentru care a ales să participe la deschiderea anului școlar la o unitate de învățământ din județul Călărași.

Președintele a spus că școala reprezintă un exemplu de implicare a profesorilor în rezolvarea problemelor comunității, în condițiile în care unitatea s-a confruntat în trecut cu un nivel ridicat al abandonului școlar.

„Am ales să vin la școala din Curcani, județul Călărași, pentru că este un exemplu de cum reacționează un colectiv profesoral responsabil față de problema pe care comunitatea o are”, a explicat șeful statului.

Potrivit acestuia, școala are mulți copii proveniți din familii cu dificultăți economice și sociale, inclusiv copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

Nicușor Dan a apreciat faptul că profesorii au reușit să reducă semnificativ abandonul școlar prin adaptarea procesului educațional la nevoile elevilor.

„A încercat să înțeleagă așteptările copiilor, să facă o școală mai puțin abstractă și mai accesibilă, să explice copiilor de ce cunoștințele pe care le predau sunt legate de viața reală și de viața viitoare a lor”, a spus președintele.

Acesta a remarcat și implicarea voluntară a profesorilor în timpul vacanței de vară, pentru a-i aduce pe copii la școală și a-i menține conectați la procesul educațional.

„Este un lucru pentru care și public vreau să-i felicit”, a încheiat Nicușor Dan.

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