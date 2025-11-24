search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Premiile de final de an: motivație, presiune sau competiție inutilă? Ce spun elevii, profesorii și experții. Dezbaterea sensibilă a școlii românești

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Premiile acordate la final de an școlar, în funcție de medie, sunt parte integrată a sistemului românesc de învățământ. Dar în utlimii ani au început să apară întrebări despre utilitatea acestora. Ajută în vreun clasificarea? Îi ambiționează pe elevi pentru a învăța mai mult sau, din contră, îi demoralizează? Și, foarte important, elevii trebuie să fie în competiție cu ceilalți sau cu ei înșiși? Elevii si profesorii spun cum vad lucrurile.

FOTO Inquam Photos/Octav Ganea
FOTO Inquam Photos/Octav Ganea

,,Impactul clasificării elevilor este mai degrabă negativ decât motivant"

,,Din ce am observat, clasificarea elevilor poate avea efecte foarte diferite, iar în multe situații impactul este mai degrabă negativ decât motivant. Deși unii profesori cred că notele mici sau presiunea ierarhiei îi vor ambiționa pe elevi să se mobilizeze, realitatea e că de multe ori se întâmplă exact invers. Elevii care simt că sunt notați nedrept sau că sunt puși constant în partea inferioară a clasamentului ajung să renunțe la efort, acesta fiind răspunsul lor la evaluarea realizată de cadrul didactic. Apare frustrarea și sentimentul că oricum nu contează ce fac, iar asta nu duce la rezultatele inițial anticipate", spune Bogdan-Lucian Gogan, vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor.

Totuși, consideră că premierea elevilor are și avantaje:

,,Partea bună e că, în teorie, recunoaște efortul și oferă un cadru prin care elevii pot fi recompensați public pentru rezultate și arată că efortul academic depus este valorificat".

Numai că, este de părere elevul, același sistem tratează adesea la fel performanțe diferite:

,,Mai ales când vorbim de olimpicii naționali, recompensa financiară și vizibilitatea pe care o primesc sunt mult sub nivelul muncii depuse. Este extrem de greu să ajungi la faza națională și să obții un premiu, indiferent de disciplină, și totuși tratamentul nu reflectă sacrificiul și valoarea reală a performanței".

Bogdan-Lucian Gogan, vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor
Bogdan-Lucian Gogan, vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor

Comparațiile cu ceilalți sunt și ele o constantă a învățământului românesc, care se extinde de multe ori și acasă, când, de multe ori, părinții vor să știe și notele colegilor. Competiție cu sine sau ceilalți? Vicepreședintele Consiliului Național al Elevilor spune: 

,,Elevii nu ar trebui împinși constant să se compare cu cei din jur pentru a-și evalua performanța academică. Modelul acesta creează mai multă presiune decât progres real. În loc de competiție permanentă în rândul elevilor, cred că ar trebui încurajată colaborarea permanentă, mai ales între elevii care performează diferit la diverse materii. Fiecare poate învăța de la celălalt, iar sprijinul reciproc duce, pe termen lung, la rezultate mai bune pentru toată lumea. Atunci când simt nevoia să facă comparații, elevii ar trebui să se raporteze strict la propria persoană și nu la cei din jur. Nu este corect să pui la aceeași linie de start doi elevi care vin din contexte complet diferite, cu ritmuri de învățare, probleme și resurse diferite. Viața de zi cu zi influențează enorm performanța academică, iar asta explică de ce unii pot avansa mai repede în timp ce alții au parte de un proces mai anevoios de învățare".

Profesor: "Nu mai sunt vremurile sistemelor spartane"

Profesorul Doru Căstăian crede că cele două forme de concurență nu se exclud. 

,,În fapt, orice formă de concurență cu alții implică o formă de concurență cu sine. Nu neapărat și invers.. Cred că e o iluzie să credem că putem crea, cel puțin în România sau în viitorul apropiat, un sistem educațional care să excludă orice formă de concurență cu ceilalți și nici nu cred că e foarte indicat (ar trebui evaluat modelul ăsta ca să ne dăm seama)", spune profesorul de Științe Socio-Umane.

Acesta crede că nu concurența în sine este problema, ci ponderea ei. Un sistem ultra-concurențial nu doar că nu este în avantajul tuturor elevilor, dar nici în logica vremurilor, e de părere profesorul:

,,Ponderea formelor de concurență este strâns legată de ceea ce îți propui în sistemul tău de educație. Dacă îți propui un sistem incluziv, în care scopul fundamental este ca toată lumea (pe cât posibil) să dobândească o educație de calitate și la niște standarde satisfăcătoare, cred că acea concurență acerbă, pe viață și pe moarte, ar trebui să aibă un loc absolut marginal. Ar trebui să se rezume probabil la cazurile de elevi cu dotări și cu capacități extraordinare. Dacă, dimpotrivă, îți propui un sistem foarte concurențial, care să dea numai vârfuri, atunci cu siguranță că vei avea o cantitate mai mare din acel tip de concurență. Personal, nu cred că mai e din logica educațională a timpurilor pe care le trăim să ai asemenea sisteme spartane și ultra-concurențiale". 

Doru Căstaian, profesor de Științe Socio-Umane
Doru Căstaian, profesor de Științe Socio-Umane
Citește și: Notele devin confidențiale. Profesorii nu mai pot compara elevii în fața clasei, astfel că performanțele școlare devin informații personale

În plus, mai spune acesta:

,,Atunci când ai într-un sistem de educație concurență (de orice fel ar fi, dar în special concurența cu ceilalți) ar trebui să ai și condiții clare în care ea să se petreacă. Ar trebui să ai condiții comparabile de start și ar trebui să ai criterii care să se afle dincolo de echivoc și de diferitele interpretări atunci când apreciezi. Ori ăsta e departe de a fi cazul României. Pentru că la noi, de foarte multe ori, performanța școlară e în baza unor note sau evaluări care sunt profund subiective, sau sunt relaționale, sau țin cont de factori care nu privesc direct performanța școlară".

Specialist în Educație: Momentul festiv nu e o încurajare, din contră

Referitor la festivaitatea de premiere de la final de an, specialista în Educație Gabi Bartic spune:

,,Cred că, în forma actuală, premierea de final de an nu reușește să reflecte adevărata muncă și progresul copiilor. Premiază, de cele mai multe ori, pe cei care pornesc deja cu avantaje – sprijin acasă, resurse, timp, meditații – și lasă în umbră efortul imens al altora care fac pași reali, dar invizibili. Pentru mulți copii, momentul festiv nu e o încurajare, ci o confirmare publică a faptului că „nu sunt acolo”. Iar asta nu ajută la învățare. Cred într-un sistem de recunoaștere mai blând, mai amplu și mai orientat către progres, nu către podium". 

Clasificarea, e de părere Gabi Bartic., ambiționează, de regulă, doar o categorie de elevi:  pe cei care sunt deja în zona de confort ,,în top". 

,,Pentru copiii cu dificultăți, e mai degrabă o etichetă care rămâne lipită pe ei tot anul. E greu să fii motivat să crești atunci când ți se spune încă din vară că <<ești pe locul X din coadă>>.

Ceea ce funcționează cu adevărat este evaluarea raportată la progresul propriu: unde ai început, cât ai avansat, ce ai învățat și ce te-a ajutat. Acolo apare motivația. Când vezi că poți să-l depășești pe copilul care erai acum câteva luni – nu pe colegul de bancă – acolo începe creșterea reală", spune aceasta. 

Gabi Bartic, expert în educație
Gabi Bartic, expert în educație

Gabi Bartic dă și exemplul unor țări europene unde astfel de evaluări, raportate la propriul progres, funcționează:

,,Finlanda și Olanda folosesc rapoarte de evaluare detaliate, cu feedback descriptiv bazat pe evaluare obiectivă, obiective personalizate și recomandări pentru anul următor. Evaluarea nu e un verdict – e o discuție onestă despre unde se află copilul și de ce sprijin are nevoie ca să crească.

Și sistemul britanic are un model interesant: accent pe criterii clare, note raportate la obiective de învățare, evaluare continuă, plus o cultură a feedbackului constant, uneori agasant dacă-l privim dintr-un sistem cum e al nostru în care feedback-ul e aproape inexistent. Profesorii le transmit părinților nu doar o notă, ci o imagine coerentă și nuanțată a parcursului copilului. Nici acolo nu există „premiantul clasei”, ci elevul care își atinge sau depășește propriile ținte".

Citește și: Adio, note „după ureche”! Din toamnă, elevii vor fi evaluați după criterii unitare. „Acum e și un instrument de control al comportamentului”

Este România pregătită să renunțe la festivitățile de premiere?

Răspunsul este nu, spune Bogdan-Lucian Gogan, vicepreședintele Consiliului Național al Elevilor, dar forma acestora poate fi modificată: 

,,Consider că România nu este încă pregătită să renunțe complet la premii și festivități. Chiar dacă ele nu reflectă întotdeauna perfect realitatea sau nivelul real al performanței, pentru o mare parte dintre elevi rămân un factor important de motivație. În loc să eliminăm aceste momente, cred că soluția este o reformă a modului în care sunt organizate și gândite.

Premierea ar trebui adaptată astfel încât să fie mai echitabilă, mai relevantă și mai conectată la efortul real depus de elevi. Dacă festivitățile ar fi concepute într-un mod care să valorizeze progresul, diversitatea performanțelor și nevoile diferite ale elevilor, atunci ar reuși nu doar să motiveze, ci și să susțină o evoluție academică sănătoasă. Nu trebuie să le eliminăm, ci să le transformăm astfel încât să fie cu adevărat utile și să mențină dorința de a învăța și de a crește".

La aceeași întrebare, Gabi Bartic răspunde:

,,Cred că România va fi pregătită pentru asta în momentul în care oferim familiilor și profesorilor un alt mod – mai bun – de a onora munca copiilor. Nu e vorba să tăiem premiile și să închidem festivitățile. (...) Putem înlocui podiumul cu discuții reale despre progres, cu rapoarte de învățare bine făcute, cu feedback empatic, cu recunoașterea efortului. Copiii au de fapt nevoie să fie văzuți, nu clasificați.

Da, putem renunța la premiile tradiționale – dar doar dacă punem în loc o cultură a aprecierii care îi include pe toți, nu doar pe câțiva. Și cred că pornim pe drumul acesta, încet, dar sigur. Poate foarte încet". 

Educație

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
digi24.ro
image
Un japonez a câștigat 3,8 milioane de dolari la loto și a ascuns câștigul de soția sa, ca să trăiască în lux, în secret
stirileprotv.ro
image
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
gandul.ro
image
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
mediafax.ro
image
Neluțu Varga, prima reacție după CFR – Rapid 3-0: „Victorie superbă, sunt tare mândru! O să fie niște surprize săptămâna asta”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Povestea casei din România unde a stat împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei. Se află în centrul orașului Pitești
libertatea.ro
image
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
digi24.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge
observatornews.ro
image
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Setarea de pe termostatul centralei termice ideală pentru nopțile cu temperaturi scăzute. Poate să scadă consumul cu până la 25%
playtech.ro
image
„Nepregătit fizic și cu kilograme în plus!”. Vedeta FCSB-ului, pusă la zid după 1-1 cu Petrolul
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Dificultăți pentru Emma Răducanu: dezvăluiri despre părinții săi
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
Regula care se aplică din 23 noiembrie 2025 în toate magazinele din România. Amenzile sunt uriaşe!
romaniatv.net
image
Singurele tichete care se pot schimba în bani sau vouchere. Beneficii noi pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Butonul „secret” din mașină care îți dezaburește rapid geamurile
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Mica afacere pe care fiica Ronei Hartner și-o deschide în Franța, la 18 ani: „Și mama ei îi aprecia talentul”. Sacrificiul unchiului, ca să-i fie tutore
click.ro
image
Când se va rupe blestemul? Frații Ionuț și Dragoș Dolănescu nu-și vorbesc de 16 ani: „Nu m-a sunat de ziua mea”. Fotografii cu fiii lui, de la petrecerea din Costa Rica
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?