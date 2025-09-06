Lovitură sub centură pentru învățământul agricol. Școlile care dau o șansă copiilor de la țară, în risc de a rămâne fără finanțare

Măsurile de austeritate riscă să saboteze modernizarea învățământului agricol în România, urmând ca liceele agricole din țară să nu mai primească bani prin PNRR. În consecință, nu vor mai avea fonduri de dotări și nici posibilitatea de pregăti profesioniști la standarde moderne.

În România există 57 de licee tehnologice cu profil agricol. Aceste unități școlare reprezintă o necesitate în economia românească, pentru că pregătesc specialiștii și meseriașii de care au atâta nevoie fermierii români aflați mereu în criză de personal calificat. În plus, din punct de vedere educațional și social, aceste licee oferă o șansă copiilor, mai ales din mediul rural, de a se califica și de a-și câștiga existența, uneori unele meserii fiind foarte bine plătite.

După reformele educaționale din anii 2000, care aproape că au tras pe dreapta școlile profesionale, dar și după ce în societate s-a înfiripat o mentalitate care demoniza profilele tehnologice, în ultimul deceniu, învățământul agricol a început să respire aer proaspăt. Școlile au primit fonduri de la Ministerul Agriculturii, au reușit să atragă fonduri europene și ușor-ușor au început să atragă elevi, să schimbe mentalități și să dea startul unor noi generații de meseriași, obișnuiți cu tehnologia modernă și care răspuneau nevoii de forță de muncă a agenților economici.

Odată cu axa i7 dedicată liceelor agricole, din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență(PNRR), aceste unități de învățământ aveau șansa să intre efectiv într-o nouă eră, cu dotări de ultimă generație, capabile să pregătească profesioniști la cele mai înalte standarde. Se preconiza că învățământul agricol va oferi o șansă pentru multe generații de elevi de a-și câștiga în mod decent existența, după vârsta de 18 ani. În plus, ar fi acoperit nevoia de angajați calificați din agricultură. De exemplu, liceele agricole din județul Botoșani au aplicat pentru dotări de ultimă generație de aproximativ două milioane de euro prin PNRR tocmai pentru a ajunge la standardul educațional dorit.

Visul frumos s-a curmat cu un ordin primit de directorii liceelor agricole prin care li se cerea efectiv să sisteze toate procedurile de achiziție sau ofertare. Mai mult decât atât, axa i 7 din PNRR dedicată liceelor agricole ar fi dispărut complet de la finanțare. După ce a prins aripi, învățământul agricol, mai ales cel profesional, riscă să se întoarcă în anul 2009, adică să ajungă în pragul colapsului cu o reacție în lanț la nivel social, educațional și economic.

„Am primit un ordin prin care ni s-a spus să sistăm tot”

În județul Botoșani sunt patru licee tehnologice care au și profil agricol. Acestea primesc și finanțare de la Ministerul Agriculturii. Majoritatea au accesat proiecte cu finanțare consistentă prin PNRR pentru dotarea unităților de învățământ la standarde ultra-moderne. Practic, cu aceste finanțări, aceste licee ajungeau aproape de nivelul vest-occidental ca bază materială. De exemplu, numai Liceul „Petru Rareș” din municipiul Botoșani (cunoscut în trecut și ca Liceul Agro-Industrial) a accesat peste 650.000 de euro pentru a cumpăra utilaje, mobilier și alte dotări de ultimă generație.

La fel și Liceul Tehnologic din comuna Trușești. Au fost comandate dispozitive moderne pentru dotarea laboratoarelor, utilaje și dispozitive IT pentru agricultură modernă. Șocul a venit luna trecută când directorii au primit un ordin care le pune pe pauză toate investițiile, în condițiile în care unele contracte urmau să fie semnate în septembrie.

„Axa nu se mai regăsește la finanțare și am primit un ordin prin care ni s-a spus să sistăm tot”, a precizat Cristina Grădinaru, director la Liceul Tehnologic din Trușești.

„Ne-am sesizat încă de când s-a anunțat public că mai multe proiecte din cadrul PNRR, care nu au îndeplinit anumite condiții, nu vor mai fi finanțate și că se va căuta să se analizeze mai bine care dintre proiecte va mai rămâne sau nu. La un moment dat această linie i7 pentru liceele cu profil agricol, din câte s-a înțeles, nici măcar nu a mai apărut pe acea listă de analizat. Adică a fost scoasă din start”, spune și Simona Delibaș, directorul Liceului cu profil prepoderent agricol „Petru Rareș” din Botoșani.

Birocrația face legea în România, iar învățământul agricol suferă

Când au cerut explicații, directorilor li s-a spus că liceele agricole au fost scoase de pe lista de finanțare fiindcă nu ar putea duce la bun sfârșit proiectele până la termenul-limită, adică toamna lui 2026. În plus, li s-a reproșat că s-au mișcat greu cu documentația și implementarea. Directorii de licee spun însă că s-au izbit de procedurile greoaie și de birocrație, fără să aibă vreo vină unitățile de învățământ.

„Explicația a fost că nu s-a făcut mai nimic. Dar dacă se analiza mai în detaliu se observa că noi am semnat contractele cu AFIR-ul la sfârșitul lunii martie. După care a durat aproximativ o lună până ni s-au semnat listele de investiții. Și noi într-o lună și ceva am avut oferte, am încărcat pe platforma AFIR achizițiile. Chiar ne-am mișcat repede”, spune Simona Delibaș. La Liceul din Șendriceni, care are și profil agricol, între aprobarea finanțării și semnarea contractului au trecut doi ani.

„Până acum am început procedura de achiziții, am cerut oferte și urma ca luna asta să încheiem contracte. Până la sfârșitul lunii decembrie trebuia să demarăm toate achizițiile”, adaugă Cristina Grădinaru de la Trușești.

La Șendriceni situația este și mai complicată. Directorul liceului mărturisește că trebuie să plătească proiectarea și realizarea studiilor aferente. Are facturi care trebuie achitate. În plus, trebuia să scoată la licitație mai multe lucrări, printre care grajdurile de la ferma didactică de vaci. Linia I 7 avea o alocare de peste 43 de milioane de euro, care susținea investițiile în liceele agricole. Eliminarea din PNRR ar fi avut ca motiv, așa cum mărturisesc și directorii, imposibilitatea de realizare în timp, adică până în toamna lui 2026. Directorii de licee agricole spun că este absurd motivul sistării finanțării - imposibilitatea de finalizare a proiectelor pana în toamna lui 2026 - mai ales fiindcă achizițiile sunt în mare parte de aparatură, mobilier și utilaje, ceea ce implică un timp scurt de livrare.

„Pe 25 septembrie trebuiau să ne vină dronele. Am sunat să mai aibă puțină răbdare până se lămuresc lucrurile. Pentru că dacă ar fi venit dronele, noi nu aveam cu ce să le plătim”, adaugă Simona Delibaș de la Liceul „Petru Rareș” Botoșani.

„Pentru școala noastră consecințele ar fi destul de grave”

Scoaterea de la finanțare prin PNRR a liceelor agricole ar fi o lovitură puternică pentru aceste unități școlare.

„Pentru școala noastră, consecințele ar fi destul de grave. Asta înseamnă că vom pierde dotarea cu mobilier a tuturor sălilor de clasă, dotarea cu IT a tuturor sălilor de clasă, echiparea unui laborator de informatică care era obligatoriu prin acest program PNRR. În plus, aveam nevoie de un microbuz pentru elevi. Noi nu avem așa ceva. Elevii noștrii fac practica agricolă și mulți se deplasează pe jos sau cu mijloace proprii până la baza noastră didactică. Aveam nevoie de acest microbuz. În plus, pierdem autoutilitara pentru terenul nostru de 15 hectare pe care-l avem în proprietate. Îl exploatăm pentru finanțarea unor cheltuieli necesare. Acolo facem practică și cu cei de la profesională, profil mecanică-agricolă. Învață să are, să semene. Avem tractor cu dublă comandă, dar pentru a putea însămânța și recolta ne trebuie acea autoutilitară. Mai pierdem dotările pentru cantină, sistemul de ventilație. Ar mai fi două utilaje agricole, două drone. O dronă cu erbicidare care are în componența ei o dronă de dimensiuni mai mici, pentru cartografiere. Nu mai vorbim de un simulator de ultimă generație pentru conducere tractor și combină agricolă”, spune Simona Delibaș.

Aceleași nemulțumiri le au și reprezentanții liceului din Trușești.

„Ne afectează foarte mult pentru că noi în cadrul PNRR dotăm școala, mai ales în domeniul agriculturii și al alimentației. Școala nu dispune de utilaje și nici de aparatură de ultimă generație. Noi prin PNRR am încercat să o dotăm. Din cauza faptului că noi nu mai putem face achiziții pe material didactic, pe mobilier, elevii vor fi afectați pe ceea ce privește, modul de instruire practică. Maiștrii nu vor mai putea să facă instruirea la un grad înalt, fiindcă ducem lipsă de tehnologie”, precizează și Cristina Grădinaru.

Ajutor de la privați, petiții la ministere

Pentru a asigura practica necesară elevilor, în condiții cât mai bune, liceele tehnologice, mai ales cele agricole, în mare parte, au parteneriate cu diferiți agenți economici de profil. „Din venituri proprii nu putem sub nicio formă. Mai primim inputuri de la firmele de profil care vor să ne sprijine. Avem 15 agenți economici cu ajutorul cărora colaborăm pe mecanică agricolă, mecanică auto. Noi avem și industria alimentară, tehnician în industria alimentară, și vom colabora cu firmele de specialitate, pe carne, pe lapte, pe vinuri, patriserie și brutărie. Alte finanțări mai avem de la Ministerul Agriculturii din care am cumpărat niște utilaje, un tractor”, adaugă directorul Liceului „Petru Rareș”.

Directorii spun că împreună cu mai multe ONG-uri și firme de profil agricol au înaintat petiții către ministere și chiar către primul-ministru Ilie Bolojan.

„Ne-am sesizat și noi dar și ONG-urile care colaborează cu cele 57 de licee cu profil agricol care primesc această finanțare de la Ministerul Agriculturii. Am făcut diferite demersuri către Ministerul Agriculturii, Ministerul Învățământului, Ministerul Economiei. Și săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, s-a trimis și către domnul prim-ministru o listă cu solicitări. În primul rând de a fi reintroduse aceste proiecte măcar pe listele de verificare. Și să se hotărască care din acestea pot să meargă mai departe sau nu. Așteptăm clarificări”, conchide Simona Delibaș.