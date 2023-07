Meserii „brățară de aur” și altele de care copiii nu vor să mai audă. Cât de solicitată este școala profesională

Prima etapă de înscriere la școala profesională s-a încheiat la sfârșitul săptămânii trecute, iar în multe licee tehnologice din Olt se fac strategii pentru a-i atrage pe elevi în următoarele sesiuni de admitere. Din 708 locuri, 194 sunt în continuare libere și pot opta pentru ele elevii rămași nerepartizați la liceu sau care nu s-au înscris încă.

În continuare sunt meserii care îi atrag ca un magnet pe copii și altele pentru care nu s-a depus nici măcar un dosar. Domeniul serviciilor rămâne de departe cel mai atractiv în județul Olt.

La Liceul Tehnologic „P.S. Aurelian” din Slatina s-au ocupat absolut toate locurile, deși aici nu sunt clase la învățământul dual, în care copiii să fie atrași cu bursa profesională care este de 400 lei/lună (față de 200 lei la clasele obișnuite de la profesională).

„Nu mai avem niciun loc liber. Am avut patru clase, șase specializări, și pe toate le-am făcut, din 7 iulie le-am terminat pe toate. Am avut o clasă de ospătar-chelner-vânzător în unități de alimentație publică, am avut frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist tot o clasă, o altă jumătate de clasă, adică 12 locuri - recepționer-distribuitor, o altă jumătate de clasă - mecanic auto, alte 12 locuri - lucrător hotelier și 12 locuri - cofetar-patiser. Cele mai solicitate, ca de obicei, ospătar și frizer”, a precizat directorul-adjunct al liceului, prof. Jenica Urdeș.

Peste 80% dintre absolvenții școlii profesionale de aici se înscriu ulterior la liceu, 10% la cursurile de zi, iar ceilalți la seral, pentru că se și angajează.

Fără emoții la clasele de învățământ dual

Toate cele 30 de locuri, de data aceasta la învățământul profesional dual, s-au ocupat și la Liceul Tehnologic nr. Balș, de aici absolvenții având posibilitatea să fie încadrați direct la angajatorul care-i susține cu o bursă substanțială (400 lei doar de la agentul economic, față de 200 lei cât obligă legea) și pe perioada celor trei ani de școală.

La clasa de învățământ dual, calificarea operator la mașini cu comandă numerică, nu au fost probleme nici la Liceul Tehnologic „Alexe Marin”, în schimb reprezentanții școlii au mari emoții cu privire la completarea locurilor, în următoarele etape de înscriere, pentru celelalte trei clase.

Selecție pentru doi candidați peste număr la Metalurgic

La Liceul Tehnologic Metalurgic a fost nevoie, pe de o parte, de probă de selecție pentru o grupă de dual (mecanic utilaje și instalații în industrie, 14 locuri disponibile, 16 candidați înscriși), în schimb, la același liceu, niciun elev nu a optat pentru calificarea strungar (12 locuri, toate neocupate). Au rămas libere 15 locuri și la clasa de electrician exploatare joasă tensiune, 5 la mecanic auto – calificare pentru care în alți ani era bătaie etc.

Și în școlile de la țară sunt probleme, așteptându-se ca locurile să se ocupe după corigențe și după repartizarea computerizată pe locurile de la liceu. La fel de adevărat este însă, spune inspectorul școlar pentru discipline tehnice din cadrul IȘJ Olt, prof. Aida Aliman, că în continuare profesorilor le este greu să-i convingă pe părinți, în primul rând, să-i îndrume pe copii către școlile de meserii.

„Merg către anumite calificări, fug de altele, în necunoștință de cauză. Refuză, mai ales părinții, să fie informați sau să accepte că copilul lor poate să meargă la profesională”, a spus prof. Aliman.