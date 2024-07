Meseria, sursă de trai de la vârste mici. „Mulți dintre copii aleg profesionala ca să se întrețină”. Ce calificări vor elevii

Mii de absolvenți de clasa a VIII-a care nu s-au prezentat la probele Evaluării Naționale aleg să se înscrie la școala profesională și să învețe o meserie. Cele mai căutate specializări rămân cele care le permit adolescenților să-și câștige propriii bani de la vârste mici.

În vreme ce adolescenții care au obținut note mici la Evaluarea Națională au acum emoții mari că nu vor ajunge la liceul dorit, mii de colegi de-ai lor (aproximativ 16.000) nici măcar nu au mai susținut examenul. Mulți au știut că se vor putea înscrie la școala profesională și fără să susțină probele examenului național și n-au mai vrut să treacă prin emoții. Cum au ales profesionala este însă altă poveste.

„Se transferă la profesională și după un an-doi de liceu”

Colegiul Economic „P. S. Aurelian” din Slatina este una dintre școlile în care profesorii nu-și fac griji că nu se vor completa locurile solicitate în planul de școlarizare pentru care cer aviz anual la Inspectoratul Școlar Județean. Pentru anul 2024-2025 sunt locuri disponibile în clasa a IX-a în șapte clase de liceu, dar și patru clase de școală profesională.

Au calificări extrem de căutate pe piață și copiii se hotărăsc, cel puțin în cazul școlii profesionale, cu vreme bună înainte de finalul clasei a VIII-a să vină cu dosarul aici. În acest an sunt disponibile aproape 100 locuri la școala profesională (sunt patru clase cu 24 locuri fiecare), iar dintre acestea cele mai căutate sunt cele în care se formează frizeri, ospătari și bucătari. Mult mai rar aleg, în schimb, copiii calificările pentru domeniul confecțiilor din textile sau calificarea de comerciant-vânzător.

Meseriile vizate de elevi au mare căutare pe piață, acesta fiind și motivul pentru care adolescenții ajung să câștige primii bani uneori chiar din primul an de școală profesională.

„Copiii aceștia, mulți dintre ei, aleg profesionala ca să se întrețină, pentru că au și această bursă profesională. Ei își dau acest examen de certificare. Primesc un certificat de competențe recunoscut în toată Uniunea Europeană și mulți optează, după absolvirea școlii profesionale, pentru liceu-zi sau seral”, explică directorul-adjunct al Colegiului Economic „P.S. Aurelian”, prof. Jeni Urdeș. Dacă aleg să-și continue studiile la zi mai fac doi ani de școală, iar dacă se înscriu la liceu-seral mai fac trei, în cadrul aceluiași liceu și la specializări din aceeași arie curriculară.

Uimirea mare este că se întâmplă uneori și procesul invers, spune dir. Jeni Urdeș, iar elevi admiși la liceu aleg, după un sau doi, să se transfere la școala profesională. Dorința de a învăța repede meseria, având în vedere perioada mult mai mare de practică, ar sta la baza acestei alegeri. Elevii de la școala profesională au în anul I patru zile de școală și una de practică pe săptămână, plus cinci săptămâni de practică comasată. În anul II de școală profesională au trei zile de școală și două de practică, săptămânal, plus nouă săptămâni de practică în sistem comasat. În ultimul an vin la școală doar două zile pe săptămână, iar trei merg în practică la angajator, plus alte 10 săptămâni de practică comasată.

Cei mai mulți, deloc întâmplător și cei mai talentați, lucrează, după ce au împlinit vârsta legală (16 ani), în vacanțe și chiar și în timpul școlii. Destul de mulți sunt nevoiți să-și câștige proprii bani, spune prof. Urdeș. Profesorii sunt, de altfel, depozitarii unor povești de viață ale elevilor lor absolut sfâșietoare. Pentru prea mulți dintre copii acea bursă profesională, în valoare de 300 lei/lună, este venitul care-i susține să vină în fiecare zi din localitatea de domiciliu la școală. Dacă au posibilitatea să câștige și mai mult, lucrând, aleg să o facă. „Mai stau și în cămin, însă nu toți își permit. Chiar dacă taxa nu este mare, trebuie să acopere cheltuielile cu mâncarea. Nici pentru mâncare nu avem costuri mari, iar hrana este diversificată, însă în cazul în care aleg să stea în cămin nu li se mai decontează naveta zilnic”, mai precizează prof. Urdeș.

„Am avut șase copii în clasa a VIII-a. Trei au dat Evaluarea, trei nu”

Copiii care au absolvit clasa a VIII-a, atât cei care au susținut Evaluarea Națională, cât și cei care au ales să nu dea examenul, mai au timp până pe 11 iulie să se înscrie la școala profesională (inițial perioada de înscrieri se încheia pe 5 iulie, însă Ministerul Educației a decis să o prelungească până pe 11 iulie).

Cei de la Școala Gimnazială Oporelu, județul Olt, o vor face, spune directoarea acestei școli, prof. Nicoleta Popa, care a venit personal la liceul economic să depună anumite documente restante, pentru elevii săi care au ales școala profesională. „Am avut șase elevi în clasa a VIII-a. Trei au dat Evaluarea Națională, trei nu. Cei trei care nu au vrut să meargă la liceu vin la școala profesională. Nu abandonează școala, în niciun caz”, spune directoarea. La școala pe care o conduce se învață în regim simultan încă din clasele primare, pentru că sunt copii puțini. În anul școlar 2024-2025 vor fi opt copii în clasa a VIII-a și ei vor învăța într-o clasă de sine stătătoare, conform prevederilor noii legi a educației. E greu de spus dacă în aceste condiții elevii vor dovedi un mai mare interes pentru școală, spune directoarea. Condiții bune de studiu au avut și absolvenții din acest an, exceptând faptul că din cauza numărului mic de elevi au învățat în regim simultan. La școala din Oporelu tehnologia a ajuns încă dinainte de pandemie. „Avem tablete din 2016, avem aplicații pentru Matematică și Informatică, am încercat o mulțime de lucruri pentru a-i atrage, plictisitor n-a fost, dar...”, mai spune prof. Popa.

„Sunt amenințați că dacă nu iau notă mare ajung la tehnologic”

Liceul Tehnologic Metalurgic este o altă școală care speră să-și realizeze planul de școlarizare propus. Aici lucrurile stau puțin diferit, spune directoarea Anișoara Dima. „Tentația rămâne mai mare pentru liceu”, explică prof. Dima, precizând că toate lcourile de la liceu s-au ocupat în ultimii ani. La Metalurgic sunt disponibile locuri și la școala profesională, în patru clase. Și anul trecut s-au propus tot patru, în schimb s-au ocupat locurile pentru doar trei, deși calificările sunt cerute pe piața muncii, angajatorii fiind cei care vin cu propunerile an de an. Aici se formează electricieni, mecanici pentru utilaje industriale, mecanici auto, dar și operatori mașini cu comandă numerică. Pentru a face și mai atractivă ultima calificare menționată, liceul a achiziționat în acest an o mașină cu comandă numerică modernă, pentru perioada de practică. Oricât de mari ar fi însă eforturile, iar anumite școli tehnice își implică elevii inclusiv în proiecte europene și le oferă stagii de pregătire în străinătate, s-a dovedit că părinții, în special, sunt mai greu de convins că liceul tehnologic sau școala profesională nu trebuie să constituie soluția de avarie, ci să fie prima alegere dacă elevii au astfel de aptitudini și interese. „Mentalitatea încă este aceasta: «la tehnologic ajungi dacă nu iei notă mare la Evaluare», chiar sunt amenințați cu asta”, conchide prof. Dima.

Anumite licee tehnologice le oferă elevilor și șansa de a fi admiși la școala profesională în regim dual, ceea ce presupune că bursa profesională acordată de stat este dublată de suma pe care o oferă angajatorul care a solicitat calificarea elevilor în respectiva meserie (angajatorul poate oferi însă și mai mult de 300 lei/lună). Directori care au avut o astfel de experiență spun că elevii de la dual nu sunt neapărat mai motivați să învețe, așa că se caută modalități pentru a susține, împreună cu sponsori/colaboratori, și un alt tip de bursă, respectiv un număr limitat de burse/clasă, care să fie acordate în funcție de progresul pe care îl înregistrează elevii.