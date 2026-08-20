Haos în București cu programul „Școala după Școală”. În unele sectoare, copiii ar putea începe abia după 14 septembrie

Programul „Școala după Școală” nu va începe în aceeași zi în toate sectoarele Capitalei, iar părinții nu au încă un calendar clar. În unele zone, startul ar putea fi amânat până în a doua săptămână de școală, ceea ce îi obligă pe părinți să-și caute din timp soluții pentru supravegherea copiilor.

În lipsa unei date unice la nivelul municipiului, startul programului variază semnificativ de la un sector la altul, fiind influențat de factori precum transferurile de elevi, procesul de angajare a cadrelor didactice și achiziționarea serviciilor de masă.

Dan Tița, liderul local din București al Federației Naționale a Părinților Edupart a transmis pentru „Adevărul” că problema este inacceptabilă iar cei mici nu ar trebui să devină victime ale dezorganizării administrației din Capitală.

„Este o inechitate evidentă. Copiii din același oraș trebuie să aibă acces la servicii publice comparabile, indiferent de sectorul în care locuiesc. Motivul lor este doar parțial întemeiat. Mutările pot modifica numărul de beneficiari, dar pot fi gestionate administrativ fără să lase familiile fără soluție. Nu este normal ca părinții să suporte costul dezorganizării. Nu este acceptabil. Finanțarea trebuie pregătită din timp, astfel încât programul să înceapă odată cu școala, nu după ce începe anul școlar.

Ar putea fi mai eficientă o coordonare centralizată, cel puțin pentru achizițiile comune de masă și pentru stabilirea unor proceduri unitare. Sectoarele ar putea păstra administrarea programului în școli. Noi suntem dispuși să susținem solicitarea unei date unice de start pentru SDS în toate sectoarele Bucureștiului, astfel încât copiii să nu aibă drepturi diferite în funcție de adresa școlii, dar, din păcate, PMB nu are competențe în acest sens”, a transmis Dan Tița.

Pentru școală, prima săptămână de școală este „o perioadă de reglaj”

Cătălin Nan, președintele Federației Naționale a Părinților Edupart a declarat pentru Adevărul că abordarea administrației locale în privința programului Școală după Școală este inacceptabilă.

„Este o inechitate generată de fragmentarea administrativă a Capitalei: avem un oraș, dar 7 primării diferite (una generală și șase de sector), cu rețele școlare și bugete gestionate distinct. Chiar dacă înțelegem autonomia locală, din perspectiva unei familii rezultatul este inacceptabil. Codul poștal sau sectorul de domiciliu nu ar trebui să decidă predictibilitatea și calitatea serviciului public pe care îl primește un copil. Părinții din București au aceleași obligații profesionale și fiscale la început de an școlar, indiferent unde locuiesc.

​Totuși, trebuie să fim obiectivi și să privim exact mecanismul intern. Întârzierea nu ține doar de primării, ci și de fluxul administrativ din școli. Pentru ca programul să înceapă din prima zi, directorii au nevoie ca părinții să fi semnat contractele, trebuie să știe numărul exact de beneficiari și să formeze grupele. Acestea sunt proceduri reale. ​Problema este abordarea și lipsa de organizare preventivă. Soluția nu este să lași părinții în aer, ci să organizezi pre-înscrieri cu valoare de intenție înainte de vacanța de vară sau să asiguri grupe tranzitorii de supraveghere pentru prima săptămână. Pentru școală și pentru primărie, prima săptămână de școală este „o perioadă de reglaj”. Pentru o familie, înseamnă cinci zile de concediu forțat, bani pe bone sau after-school privat”, a declarat acesta.

Întrebat de ce primăriile votează abia în septembrie bugetele pentru program, o dată cu începerea școlii, Cătălin Nan a amintit că problema este una veche, care a dus chiar la proteste publice anii trecuți.

„Colegii noștri din filiala Sectorului 2 a Federației cunosc foarte bine acest tip de blocaj, fiind nevoiți, în urmă cu doi ani, să recurgă chiar la proteste publice pentru a rezolva întârzierile de finanțare.​Data începerii anului școlar este stabilită cu multe luni înainte, iar programul are caracter recurent. Hotărârile de Consiliu Local și alocările bugetare cadru trebuie finalizate în timpul vacanței de vară, tocmai pentru ca școlile să aibă baza legală să strângă acele contracte de care vorbeam mai devreme. Un serviciu social vital cere continuitate, nu reinventarea birocrației în fiecare toamnă”, a precizat acesta.

​În ciuda nemulțumirilor, reprezentantul părinților transmite că organizarea programului de către Primăria Municipiului București (PMB), în locul primăriilor de sector, nu este posibilă.

„Trebuie să respectăm realitatea administrativă și legală: Primăria Municipiului București (PMB) nu poate impune sau gestiona bugetele primăriilor de sector. Prin urmare, o mega-achiziție centralizată la nivelul Capitalei nu este nici fezabilă legal, nici eficientă practic (o singură contestație la licitație ar lăsa toți copiii din București fără masă). Rețeaua școlară aparține de primăriile de sector, deci acestea trebuie să asigure finanțarea și achizițiile la nivel local, unde există flexibilitate operațională. Ceea ce lipsește este sincronizarea.

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​PMB nu are pârghii legale să ordone sectoarelor când să pornească finanțarea. Ceea ce vom solicita este un protocol și un calendar comun asumat între Inspectoratul Școlar (ISMB) și Primăriile de Sector. ​ISMB are autoritatea de a cere tuturor directorilor de școli din București să aplice o procedură unitară de pre-înscriere a elevilor, astfel încât primăriile de sector să aibă la timp numărul de copii și să elibereze finanțarea. Nu vrem uniformizarea bugetelor, vrem ca instituțiile (școala, inspectoratul și primăria de sector) să colaboreze pentru ca în prima zi de școală acest serviciu să fie funcțional peste tot”, a mai declarat acesta.

Părinții nu știu dacă să își ducă copii la școală încă din prima săptămână

Delia Butunoiu, locuitoare a Sectorului 2, a transmis că, așa cum arată momentan lucrurile, nu știe dacă să își trimită copiii la școală încă de la 7 septembrie.

„Am citit ce a spus domnul de la USR (consilierul local Silviu Matei din Sectorul 2), că programul ar putea începe la câteva zile după 7 septembrie. Dar când? Mai încolo ni se spune că finanțarea s-ar vota în septembrie, adică după ce începe școala. Nu ni se oferă nici măcar un termen estimativ real. Îmi imaginez că după ce se acordă finanțarea trebuie realizate contracte, deci și acolo se mai scurge timp. Ei stau bine-mersi în vacanță, pe plaje, iar noi nu știm de când să ne ducem copiii la școală.

L-aș întreba pe domnul Hopincă dacă soluția lui e să așteptăm să înceapă școala pentru a ne gândim ce facem cu copiii după-amiaza. Eu, în calitate de părinte, trebuie să îmi planific viața cu săptămâni înainte. Trebuie să știu cum îmi fac programul la muncă sau dacă trebuie să cer concediu, să plătesc o vecină sau să o iau pe mama de la țară. Nu am primit niciun răspuns clar, nicio dată exactă”, a precizat aceasta.

Potrivit acesteia, organizarea programului ar trebui să se desfășoare în tot orașul în funcție de această procedură.

„Cum se poate ca un program atât de important pentru mii de familii să fie lăsat la latitudinea fiecărui sector? Cum se poate ca în Sectorul 3 să fie gata bugetul din ianuarie, iar în Sectorul 2 să așteptăm după o hotărâre de Consiliu Local din septembrie? Nu ar trebui să existe un program unitar la nivel de oraș? O dată clară de început? Așa cum e și școala, care începe pentru toți pe 7 septembrie.

Se pare că pentru administrația noastră, nevoile copiilor și ale părinților sunt pe ultimul loc. Eu am doi copii mici, care depind de acest program. Nu pot să îmi las fetița de clasa întâi să hoinărească pe străzi până vin eu de la serviciu. Am nevoie de soluții, nu de promisiuni”, a transmis aceasta.

Cum arată situația în sectoarele din Capitală?

În Sectorul 6, experiența anilor anteriori indică faptul că programul SDS va începe, cel mai devreme, în jurul datei de 14 septembrie. Adriana Tran, directoarea Direcției de Comunicare din cadrul Primăriei Sectorului 6, a explicat că mutările de elevi din prima săptămână de școală reprezintă principalul motiv al acestei întârzieri, întrucât nu se poate cunoaște cu exactitate numărul final de participanți. De asemenea, școlile trebuie să finalizeze procedurile de angajare a cadrelor didactice și achizițiile pentru masa elevilor, procese care nu pot fi demarate înainte de stabilirea clară a efectivelor.

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„Programul nu poate începe mai devreme de a doua săptămână de școală. Cauza: în prima săptămână se mai fac mutări, nu știi cine și unde va veni, la clasă. La nivelul Bucureștiului – în care nu prea există școli în care să se învețe într-un singur schimb – transferurile de elevi pot influența programul SDS”, a declarat Tran, pentru București.ro.

În Sectorul 1, autoritățile locale au subliniat că abia la începutul anului școlar, după data de 7 septembrie, pot fi cunoscute numărul exact de copii înscriși în program și bugetul necesar. Abia după această etapă, Consiliul Local poate adopta hotărârea de finanțare, iar școlile pot demara achizițiile necesare.

În Sectorul 2, consilierul local Silviu Matei (USR) consideră că programul SDS ar putea începe chiar după primele zile de școală, cu condiția ca primăria să aloce fondurile într-un stadiu mai timpuriu. Acesta estimează că hotărârea privind finanțarea va fi supusă votului în cursul lunii septembrie, iar abia după transferul banilor către Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, școlile vor putea achiziționa serviciile de masă. Acest calendar indică faptul că, și în acest caz, demararea efectivă a programului este condiționată de finalizarea procedurilor administrative și financiare, ceea ce exclude un start în prima săptămână de școală.

O abordare distinctă a fost adoptată în Sectorul 3, unde bugetul pentru programul SDS a fost alocat încă din luna ianuarie 2026, ceea ce reduce semnificativ întârzierile administrative, rămânând necesară doar aprobarea oficială a programului printr-o hotărâre a Consiliului Local.