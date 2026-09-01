 Când este nevoie de aviz epidemiologic pentru școală și grădiniță. Ce acte medicale trebuie să prezinte copiii în 2026 | adevarul.ro
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Când este nevoie de aviz epidemiologic pentru școală și grădiniță. Ce acte medicale trebuie să prezinte copiii în 2026

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Începerea anului școlar îi aduce pe părinți, în fiecare toamnă, în fața unei întrebări practice: când este nevoie de aviz epidemiologic pentru școală sau grădiniță și când acesta nu este necesar?

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Prezentarea avizului epidemiologic eliberat de medic, doar în anumite cazuri FOTO: Shutterstock Foto: Shutterstock

Regulile nu prevăd ca toți copiii să meargă la medic pentru un aviz epidemiologic înainte de începerea fiecărui an școlar. Documentele medicale sunt solicitate, în principal, atunci când copilul intră într-un nou ciclu de învățământ.

Potrivit precizărilor Ministerului Sănătății, documentele medicale necesare – adeverința medicală de înscriere în colectivitate, avizul epidemiologic și fișa de vaccinări – sunt eliberate doar la înscrierea într-un nou ciclu de învățământ: creșă, grădiniță, clasa pregătitoare și clasa a IX-a.

Ce acte medicale trebuie să prezinte copiii care încep grădinița sau creșa în septembrie 2026

Copiii care intră pentru prima dată în colectivitatea unei creșe sau grădinițe trebuie să prezinte documentele medicale prevăzute de metodologie.

La înscrierea în creșă sau grădiniță, documentele includ adeverința medicală de înscriere în colectivitate, împreună cu avizul epidemiologic și dovada de vaccinare, documente eliberate de medicul de familie.

Potrivit ghidului postat pe site-ul Ministerului Educației, „la dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:

a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;

b) avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității”.

Pentru copiii care intră în clasa pregătitoare, documentele diferă în funcție de existența unui cabinet medical în grădinița frecventată anterior. Dacă grădinița are cabinet medical școlar, fișa medicală și adeverința sunt eliberate de medicul școlar. Dacă nu există cabinet medical, - iar aceasta este situația, de exemplu, în majoritatea grădinițelor din mediul rural - documentele sunt eliberate de medicul de familie.

O situație similară este prevăzută pentru elevii care încep clasa a IX-a: dacă școala de proveniență are cabinet medical, documentele sunt gestionate prin cabinetul medical școlar; în caz contrar, acestea sunt eliberate de medicul de familie.

Pentru anul școlar 2026–2027, Ministerul Educației a publicat metodologia și informațiile privind înscrierea în învățământul primar, inclusiv pentru copiii care intră în clasa pregătitoare.

Cine nu are nevoie de aviz epidemiologic

Un copil care este deja înscris la grădiniță sau la școală nu trebuie să prezinte un nou aviz epidemiologic doar pentru că începe un nou an școlar.

Ministerul Sănătății a precizat explicit că documentele medicale sunt solicitate la intrarea într-un nou ciclu de învățământ, nu la începutul fiecărui an școlar. Prin urmare, copiii care continuă grădinița, școala sau liceul nu trebuie să obțină anual un aviz epidemiologic.

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Același principiu se aplică și la revenirea din vacanțe: nu se solicită aviz epidemiologic doar pentru revenirea în colectivitate după vacanță.

Există însă o situație diferită în cazul revenirii în colectivitate după o boală infecto-contagioasă. Reglementările medicale actuale prevăd documente medicale specifice pentru reintrarea în colectivitate după astfel de boli. Pentru antepreșcolari și preșcolari, documentul prevăzut este avizul epidemiologic de apt pentru reintrarea/revenirea în colectivitate, emis potrivit regulilor medicale aplicabile. Cele două situații nu trebuie însă confundate. Începerea unui nou an școlar nu înseamnă automat obținerea unui aviz epidemiologic, în timp ce revenirea copilului în colectivitate după o boală infecto-contagioasă poate necesita un document medical.

Medicul de familie pediatru Viorel Dumitrescu a precizat, pentru „Adevărul”, o altă situație în care acest aviz epidemiologic, însoțit de celelalte date medicale ale elevului, trebuie să fie prezentat școlii la început de an școlar: la schimbarea unității de învățământ.

Dacă se schimbă unitatea de învățământ și școala din care pleacă elevul nu eliberează documentele medicale, trebuie să vină la medicul de familie să ia un aviz de intrare în colectivitate, în condițile în care școala nu are medic”, a precizat dr. Viorel Dumitrescu.

Părinții care au nevoie de documente pentru înscriere trebuie să se adreseze medicului de familie sau, după caz, cabinetului medical școlar, în funcție de situația copilului și de unitatea de învățământ frecventată anterior.

Investigații medicale pe care părinții în continuare le solicită, deși acestea nu mai sunt necesare

La începutul fiecărui an școlar, părinții încă le mai cer medicilor de familie investigații care, în fapt, nu le sunt necesare la intrarea copilului în colectivitate. Vorbim de investigații precum: exudatul faringian, exudatul nazal, coprocultura și examenul coproparazitologic, care au fost, în trecut, cerute frecvent de grădinițe/școli, dar care în prezent nu mai constituie un set obligatoriu de analize pentru înscrierea în colectivitate.

În 2015, Ministerul Sănătății a modificat metodologia privind documentele medicale pentru înscrierea copiilor. Ordinul nr. 5.057/2015 preciza că investigațiile clinice și paraclinice suplimentare urmau să fie solicitate de medicul de familie doar dacă existau semne sau simptome de boală acută, cronică ori infecțioasă.

Schimbarea a fost explicată foarte clar la momentul respectiv: exudatul nazo-faringian și examenul coproparazitologic nu mai erau obligatorii pentru toți copiii. Anterior, multe grădinițe le cereau ca parte a dosarului de înscriere, iar unii părinți continuă să se adreseze medicilor de familie și astăzi cu astfel de cereri, confirmă dr. Dumitrescu.

Ministerul Sănătății explica, în 2016, că simpla prezență nazală sau faringiană a unor stafilococi ori pneumococi este frecventă și nu reprezintă, în sine, un motiv pentru tratament antibiotic. Mai mult, avertiza că testarea de rutină poate duce la administrarea inutilă de antibiotice. Asta înseamnă că exudatul faringian nu trebuie făcut „preventiv”, doar pentru că începe grădinița sau școala. Pe de altă parte, dacă medicul constată, la examinarea copilului, simptome sau suspiciunea unei boli, poate recomanda exudat, coprocultură, coproparazitologic sau alte investigații, însă acestea sunt indicații medicale individuale, nu condiții generale pentru înscriere.

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