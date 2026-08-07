Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: peste 33.000 de candidați susțin probele scrise din 10 august. Calendarul complet

Peste 33.000 de candidați vor susține, începând de luni, 10 august, probele scrise din sesiunea de toamnă a examenului național de Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a publicat calendarul complet al examenului, programul de acces în centrele de examen, regulile pe care trebuie să le respecte candidații, precum și datele la care vor fi afișate rezultatele și depuse contestațiile.



Potrivit Ministerului Educației, la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului s-au înscris peste 33.000 de candidați, dintre care peste 22.000 provin din promoția curentă, iar peste 11.000 sunt absolvenți ai promoțiilor anterioare. Candidații vor susține fie toate probele examenului, fie doar pe cele pe care nu le-au promovat în sesiunile precedente și care nu au fost echivalate.

După încheierea probelor de evaluare a competențelor, examenul continuă cu probele scrise, organizate în 124 de centre de examen, după următorul calendar: 10 august – Limba și literatura română (proba E.a); 11 august – Proba obligatorie a profilului (proba E.c); 12 august – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d); 13 august – Limba și literatura maternă (proba E.b).

Când se afișează rezultatele

Primele rezultate vor fi publicate marți, 18 august, până la ora 12.00.

În aceeași zi, în intervalul 14.00-18.00, precum și în zilele de 19 și 20 august, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor putea depune contestații.

Ministerul precizează că depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea lucrării, iar simpla vizualizare nu obligă candidatul să formuleze contestație. Totodată, vizualizarea are doar caracter informativ și nu presupune recorectarea automată a lucrării.

Candidații care depun contestații trebuie să completeze și să semneze o declarație prin care confirmă că au luat la cunoștință faptul că nota finală poate crește sau poate scădea în urma reevaluării.

În cazul candidaților minori, vizualizarea lucrărilor se face obligatoriu în prezența unui părinte sau reprezentant legal.

Rezultatele finale vor fi afișate luni, 24 august.

Ca și în sesiunile precedente, rezultatele vor fi comunicate în mod anonimizat, pe baza codurilor individuale atribuite fiecărui candidat la prima probă susținută. Acestea vor fi publicate pe platforma dedicată examenului și pe site-urile inspectoratelor școlare, unde vor rămâne disponibile timp de doi ani.

Reguli stricte în centrele de examen

Accesul candidaților în centrele de examen este permis între orele 7.30 și 8.30, pe baza unui act de identitate valabil.

Candidații care au asupra lor telefoane mobile, manuale, culegeri, notițe, dispozitive electronice sau alte obiecte interzise vor fi îndrumați către spațiul special amenajat pentru depozitarea acestora. Bunurile vor fi introduse într-un plic sau o pungă, însoțite de o declarație cu numele candidatului și lista obiectelor depuse.

Refuzul de a depozita aceste obiecte atrage imposibilitatea susținerii examenului.

După accesul în sălile de examen, candidații vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, iar în intervalul 8.30 – 9.00 vor primi explicații privind desfășurarea probei.

Examenul începe la ora 9.00, iar timpul de lucru este de trei ore, calculate din momentul în care distribuirea subiectelor s-a încheiat în sala de examen.

Candidații care beneficiază de măsuri de egalizare a șanselor, aprobate de comisiile județene, pot primi cel mult două ore suplimentare, în conformitate cu procedurile Ministerului Educației.

Pe durata probelor scrise, Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800.801.100, disponibilă zilnic între orele 8.00 și 16.00, pentru sesizarea eventualelor probleme privind organizarea examenului.

Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate în ziua fiecărei probe, la ora 15.00, pe platforma dedicată examenului.

Un candidat este declarat promovat dacă îndeplinește simultan următoarele condiții: a susținut probele de evaluare a competențelor; a participat la toate probele scrise; a obținut minimum nota 5 la fiecare probă scrisă; a încheiat examenul cu media minimum 6 la probele scrise.